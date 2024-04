Carla Peterson cumple 50: la carrera de azafata que no fue, su historia de amor con Martín Lousteau y sus grandes personajes

Carla Peterson nació el 6 de abril de 1974

Cuando tenía 10 años, Carla Peterson soñaba con convertirse en una princesa. Amaba las series animadas, donde las protagonistas eran las heroínas de la historia y She-Ra era una de sus preferidas. Eran los años 80 y, desde su Córdoba natal, la nena que era, poco sabía del destino exitoso que se le avecinaba.

Su pasión siempre fue la actuación, subirse a los escenarios e interpretar papeles que la llevaran a un desafío constante. A pesar de ello, su infancia transcurrió en una familia que poco tenía que ver con el ambiente artístico. Su padre, Damián, era piloto de aviación en la Fuerza Aérea, y su mamá, María Rosa, era abogada. Así que cuando Carla comenzó a sentir una fuerte inclinación hacia el arte, tuvo que abrirse paso.

Con los años, se volvió espectadora de muchas obras teatrales y también estudió en distintas universidades varias carreras afines entre sí. Publicidad y Turismo ocuparon parte de su tiempo, pero cuando se inclinó por Derecho, siguiendo el recorrido profesional de su mamá, se dio cuenta de que el mundo de las leyes no era lo suyo.

En el intento de encontrar su camino, contó, hasta hizo un curso de azafata. El primer día faltó porque tenía un casting, el segundo llegó tarde y no recuerda por qué. Al final, se lanzó a la actuación, y ahí se dio cuenta de que esa era su verdadera pasión en la vida.

En familia: Carla Peterson, Martín Lousteau y su hijo Gaspar

Sus comienzos y el éxito de “Lalola”

Abrirse paso en el mundo del espectáculo no fue fácil para Carla. Pero sus ganas de crecer y de aprender el oficio siempre fueron más fuertes. Su talento le abrió las puertas para que en poco tiempo le concedieran un papel protagónico en Lalola, la telecomedia argentina que la hizo muy popular y querida por el público.

Su interpretación de Dolores “Lola” Padilla, un hombre que apareció de un día para otro en el cuerpo de una mujer, la volvió uno de los personajes más reconocidos y la serie fue la más vista en aquella época. Comenzó el 28 de agosto de 2007 y finalizó el 29 de abril de 2008 por la señal América.

Junto a Luciano Castro protagonizó "Lalola", la telecomedia argentina que la catapultó a la fama

El amor y la familia

Como no podía ser de otra manera, Carla conoció a su gran amor, Martín Lousteau, en un programa de televisión. Fue en 2011. Si bien en un comienzo sus vidas parecían incompatibles, el amor entre ellos demostró que los prejuicios no son válidos a la hora de entablar un vínculo duradero.

“No nos enamoramos de un día para otro. De hecho, tardamos varios meses en arreglar una cita. Yo estaba en una etapa en la que no quería salir porque estaba desencantada y cansada… había tratado muchas veces de enamorarme, y nada, y esta vez no intenté nada, y pasó, ¡fue sin querer! Pero después fue rapidísimo todo lo que vivimos: nos casamos, tuvimos un hijo, nos fuimos a vivir afuera, volvimos, hice el programa… ¡un montón de cosas! Con él estoy viviendo mi primera convivencia real y mi relación más larga: llevamos siete años juntos”, contó ella a Teleshow en una nota de 2018.

Juntos llevan más de una década y ambos se acompañan en sus respectivos trabajos, y se apoyan mutuamente. De hecho, hace unas semanas, el político asistió al estreno del último trabajo de la actriz, en el Paseo La Plaza, con su obra Reverso, ¿qué es real y qué no?

En enero de 2013 nació Gaspar, un pequeño que acaba de cumplir los 10 años y a quien ella hace referencia con mucho orgullo en su cuenta personal de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores.

Se convirtieron en papás de Gaspar el 26 de enero de 2013

Los personajes más icónicos de Carla Peterson en la ficción

Constanza ( Sos mi vida ): En la tira de ficción encabezada por Facundo Arana y Natalia Oreiro , Carla encarnó al rival amoroso de la protagonista, que pertenecía a la clase alta y la puso en conflictos con otros personajes.

Lola ( Lalola ): De la mano de Luciano Castro , la actriz protagonizó la versión femenina del personaje estelar, quien fue convertido en mujer luego de recibir un hechizo en venganza por una de sus amantes plantadas.

Sol Casenave (Los exitosos Pells): En esa oportunidad, Peterson conformó el matrimonio de periodistas junto a Mike Amigorena, quien encarnó a Martín Pells. Entre los dos producían el noticiero del canal más importante del país. En esa tira, Carla y Mike vivieron un apasionado romance, pero con el tiempo no prosperó.

El elenco de Guapas: Florencia Bertotti, Araceli González, Isabel Macedo, Carla Peterson y Mercedes Morán