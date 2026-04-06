Una influencer coreana contó todo sobre la vida de Wanda Nara y la traición de Icardi: “Su superpoder es monetizar”

La influencer y streamer Stehpanie Soo explicó la historia del Wandagate y volvió el drama un fenómeno internacional (X)

Aunque pasaron cinco años desde que estalló el famoso Wandagate, la historia que sacudió a la farándula argentina con la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara como protagonistas sigue generando impacto y sumando nuevas repercusiones incluso a nivel internacional. El affaire que en octubre de 2021 puso en jaque la vida privada del futbolista, la actriz y la empresaria se transformó en un fenómeno que cruzó fronteras, cambió reglas, instaló frases en el lenguaje popular y ocupó horas de debates en televisión y redes sociales. Ahora, la trama sumó un capítulo inesperado: una reconocida influencer coreana, Stephanie Soo, decidió investigar el tema, hablar de él y marcar su propia postura.

Soo, que lleva adelante un exitoso canal de YouTube en el que profundiza sobre historias virales de todo el mundo, publicó hace apenas tres días un video titulado “Jugador de fútbol crece idolatrando a una estrella deportiva, se une a su equipo y luego se roba a su esposa e hijos”. El material, que ya suma miles de reproducciones y reacciones, pone el foco, desde la cultura coreana, en el triángulo amoroso que luego tuvo como epicentro a París, y que sigue despertando pasiones y polémicas. En su clip, narró con detalle cómo comenzó la relación entre Icardi y Nara, recordando que la empresaria estaba anteriormente casada con Maxi López y que el vínculo entre ambos futbolistas era de una amistad que luego se vio atravesada por el escándalo. Pero la influencer no se quedó solo en el repaso cronológico: también aportó análisis, humor y una mirada filosa sobre el rol de Wanda en toda la historia.

“Su nombre es Wanda Nara. Se ve hermosa”, comienza diciendo, mientras repasa imágenes de la empresaria argentina. En la conversación, su interlocutora coincide: “Oh, sí”. Stephanie, sin rodeos, lanza una de las frases que captan la atención: “Su superpoder es monetizar sus rupturas. El 16 de octubre de 2021, Wanda ha incendiado todo el internet”.

La influencer coreana tradujo el famoso posteo de Wanda Nara hacia la China Suárez (Captura de video)

La youtuber, con más de 7 millones de seguidores, relata cómo el escándalo escaló a nivel internacional: “En ese entonces, ella escribió, esta es la traducción: ‘Otra familia que destruiste. Eres una zorra rompehogares’”, explica, mientras su compañero detrás de cámara reacciona sorprendido y entre risas, al leer el famoso “Otra familia que te cargaste por zorra”.

Además, Soo no deja pasar el detalle de la viralización: “¿Qué? Ella dice, ‘Soy virgen’, y todos están confundidos. Realmente no saben cómo sentirse respecto a Wanda, pero comienza a volverse viral. Va a todos los principales programas de entrevistas, luego empieza a participar en estos reality shows. Sale en los tabloides todos los días, y simplemente le están pagando. Wanda está aquí haciendo movimientos para ganar dinero. Wanda sabe lo que está haciendo, y es inteligente en ello. Es una mujer muy inteligente”.

La conversación avanza y ambas analizan el modo en que Nara supo capitalizar el escándalo y transformar la crisis en una oportunidad de negocios y exposición mediática. “Ella está intentando ser una mujer de negocios…”, resalta Soo a medida que avanza su clip. La reflexión no se queda solo en la faceta empresarial: “Pero es muy emocional al respecto. Ella simplemente es fiel a sí misma. Dice, ‘No voy a ser una esposa de un jugador. Voy a ser Wanda’”.

La influencer coreana intentó meterse de lleno en la polémica que involucra a Nara, Icardi y Suárez

El video, que no tardó en circular por grupos de fanáticos y páginas de farándula, suma una mirada internacional a un escándalo que parecía agotado, pero que sigue renovando su interés y generando debate. La visión de Soo, que mezcla análisis cultural, ironía y admiración por la audacia de Wanda, conecta con una nueva generación de seguidores que no vivió el escándalo en tiempo real, pero que lo redescubre a través de las plataformas digitales.