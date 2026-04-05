Muna Pauls presentó a su novio por primera vez en público: “Mi amor”

La joven cantante y actriz dejó atrás el misterio y se animó a revelar imágenes junto a su novio (Instagram)

Desde mayo pasado, Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls atraviesa un momento de felicidad personal que decidió, en parte, compartir con sus seguidores. La joven artista, que cosecha miles de fans por su talento y carisma, vive una historia de amor que nació en su propio barrio. Aunque siempre fue cuidadosa a la hora de resguardar la identidad de su pareja, en los últimos días se animó a mostrarlo en redes y el posteo emocionó a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Muna dejó en claro lo feliz que está en esta nueva etapa. Publicó un collage de cuatro fotos junto a su novio y acompañó las imágenes con una declaración breve pero contundente: “Mi amor, amor, amor. Te amo”. Así, la joven cantante y actriz reveló la intensidad de un vínculo que la tiene completamente enamorada y que, hasta el momento, había preferido mantener en la intimidad.

La reacción no tardó en llegar. El posteo se llenó de “me gusta”, corazones y comentarios celebrando este momento personal. “Sos lo más, Muni”; “Hermosos”; “Viva el amor”; “Pareja perfecta. Viva el amor”; “Son más lindos”; “Más lindos no pueden ser”; “Muna enamorada y hermosa”; “Tan bellos y perfectos”; fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron y que, con el correr de las horas, transformaron a la joven en tendencia.

Muna se animó a compartir una foto con el rostro de su pareja

Si bien esta imagen reciente revolucionó las redes, la historia de Muna y su novio tiene capítulos previos de confidencias y resguardos. En octubre pasado, la artista había decidido abrir una caja de preguntas para responder inquietudes de sus seguidores, y muchas consultas apuntaron a su relación. “¿Cómo va tu relación?”, le preguntaron. La respuesta no se hizo esperar: “Va increíble, mejor de lo que podría imaginar. Llevamos cinco meses y parece una vida entera”.

En ese entonces, Muna se animó a describir el vínculo con palabras profundas y adultas para su edad. “Él tiene una calma que me sostiene incluso cuando yo estoy hecha un caos y yo soy todo lo contrario: acelerada, intensa, siempre lista para saltar al vacío. Él me enseña a frenar, a mirar lo que pasa ahora, a vivir el momento sin apurarlo, me muestra que no puedo controlar todo, pero sí puedo elegir cómo vivirlo”, escribió. Además, destacó el apoyo que recibe de su pareja, de quien aún no mostraba el rostro ni revelaba el nombre: “Me banca como nadie, siempre está ahí, acompañándome, incluso en las cosas más simples somos compañeros de verdad, aprendiendo del otro, creciendo juntos, conociéndonos cada día más”.

En octubre pasado, la joven artista se refirió a cómo iba su vínculo amoroso con su vecino

La joven remarcó que el vínculo es de “complemento perfecto”, donde cada uno aporta algo distinto: “Quiero estar a la altura de semejante ser humano y eso me hace bien, con él todo es simple, más real, eso me hace darme cuenta todo el tiempo de lo afortunada que soy de habérmelo cruzado, quiero pasar la vida entera entre su tranquilidad y mi locura, pero esa mezcla es perfecta, nuestra forma de complementarnos”, resumió Muna en su declaración de amor.

La decisión de mantener la privacidad en la relación también fue tema de consulta y debate entre sus seguidores. Cuando uno le pidió una foto o más detalles sobre el joven, Muna fue honesta: “No hay mucho más para contar de lo que ya saben. Crecimos a unas cuadras de distancia y durante años nos cruzábamos todo el tiempo sin que pasara nada”, contó, acompañando la respuesta con una imagen de su novio tocando la guitarra al sol, con la cara tapada por un emoji de corazón. Sobre el motivo por el que no muestra su rostro, explicó: “Yo soy muy para afuera, y él es muy para adentro. A mí me gusta compartir todo lo que vivo, lo que siento y él es todo lo contrario, mucho más perfil bajo, más reservado”.

Muna explicó el motivo por el que decidió no subir fotos del rostro de su pareja (Instagram)

“En cuanto a por qué no muestro su cara, es justamente por eso, porque él elige mantener su espacio y a mí me gusta respetarlo, no hace falta hacer ruido para que algo sea real, lo nuestro está y eso alcanza. Igual, quien te dice… algún día lo van a conocer”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de que, en algún momento, la pareja se anime a dar un paso más hacia la exposición pública.

Así, Muna deja ver que, más allá de su incipiente carrera artística y el apellido famoso, vive las emociones y los desafíos del primer amor con la intensidad y la madurez de una nueva generación. Un romance nacido en el barrio, construido en la complicidad y, por ahora, resguardado bajo el sello de la privacidad.