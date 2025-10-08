Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

Muna Pauls contó detalles de su relación (Foto: Instagram)

Tiempo atrás, Muna Pauls, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri, contó en sus redes sociales que estaba en pareja con un joven al que conoció en el barrio. Desde ese momento, en cada ocasión que pueden, sus seguidores le consultan acerca de esta relación que decidió mantener fuera de los reflectores que la siguen desde pequeña.

Muna decidió abrir una cajita de preguntas para tener un mano a mano con sus seguidores y muchas de las preguntas tuvieron que ver con este vínculo. “¿Cómo va tu relación?“, fue la consulta y la respuesta no tardó en llegar: ”Va increíble, mejor de lo que podría imaginar. Llevamos cinco meses y parece una vida entera".

Y detalló: “Él tiene una calma que me sostiene incluso cuando yo estoy hecha un caos y yo soy todo lo contrario: acelerada, intensa, siempre lista para saltar al vacío. Él me enseña a frenar, a mirar lo que pasa ahora, a vivir el momento sin apurarlo, me muestra que no puedo controlar todo, pero sí puedo elegir cómo vivirlo”. Lejos de dar por terminado, describió el apoyo que recibe por parte del joven, del que decidió no revelar el nombre ni mostrar su rostro: “Me banca como nadie, siempre está ahí, acompañándome, incluso en las cosas más simples somos compañeros de verdad, aprendiendo del otro, creciendo juntos, conociéndonos cada día más”.

El emotivo mensaje de Muna a su novio

“Quiero estar a la altura de semejante ser humano y eso me hace bien, con él todo el simple, más real, eso me hace darme cuenta todo el tiempo de lo afortunada que soy de habérmelo cruzado, quiero pasar la vida entera entre su tranquilidad y mi locura, pero esa mezcla es perfecta, nuestra forma de complementarnos”, cerró la hija de Gastón la oda a su novio.

El hecho de que eligió mantener la intimidad durante esta relación, es algo que también llamó la atención de los internautas, por lo que uno de ellos le pidió que diera más detalles y que compartiera una foto del joven en cuestión. “No hay mucho más para contar de lo que ya saben. Crecimos a unas cuadras de distancia y durante años nos cruzábamos todo el tiempo sin que pasara nada”, escribió en una foto de su pareja tocando la guitarra al sol, con la cara tapada con un emoji de corazón.

“El barrio fue un poco testigo de todo, de cómo, sin buscarlo, terminamos encontrándonos, mis amigas ya lo conocían de antes porque siempre estuvimos rodeados de la misma gente, nuestra familia también, ya se conocían”, explicó acerca de cómo nació el amor en el barrio que la vio crecer.

Muna explicó las razones por las que no muestra a su novio en redes (Foto: Instagram)

Acerca de las razones por las que no lo muestra, dijo: “Yo soy muy para afuera, y él es muy para adentro. A mí me gusta compartir todo lo que vivo, lo que siento y él es todo lo contrario, mucho más perfil bajo, más reservado”. Y continuó: “En cuanto a por qué no muestro su cara, es justamente por eso, porque él elige mantener su espacio y a mí me gusta respetarlo, no hace falta hacer ruido para que algo sea real, lo nuestro está y eso alcanza. Igual, quien te dice… algún día lo van a conocer”.

De esta manera, Muna abrió una pequeña ventana a su intimidad y a la relación que la tiene completamente feliz, dejando en claro que, si bien le gusta mostrar su día a día en las redes sociales, no necesita hacer gala del romance que está viviendo para que sea algo real, tangible y que día a día evoluciona a algo que va un poco más allá.