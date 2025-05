La historia de amor de Muna Pauls con su vecino: “Estoy de novia y estoy muy bien”

Muna Pauls revela que su actual pareja es un vecino con el que mantiene una relación desde la adolescencia (Video: Instagram)

La adolescente Muna Pauls Cherri, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, confirmó que está atravesando una etapa sentimental marcada por el entusiasmo y la felicidad. En un intercambio con sus seguidores a través de sus redes sociales, la joven de 16 años reveló que está en pareja con alguien a quien conoce desde hace mucho tiempo y con quien comparte una historia atravesada por la cercanía. “Estoy de novia, estoy muy enamorada y estoy muy bien”, expresó la también cantante, que comienza a dar sus primeros pasos en la música.

La confesión se dio luego de que habilitara una caja de preguntas en su cuenta de Instagram. Allí respondió consultas vinculadas con su vida cotidiana, su carrera artística y sus vínculos personales. Una de las preguntas apuntó directamente a su presente sentimental y la respuesta no tardó en atraer la atención del público: “Se podría decir que bien, muy bien, porque estoy de novia y estoy muy enamorada”.

La hija de Agustina Cherri reflexionó sobre las distintas formas de amor, incluyendo los afectos familiares y amistosos

La declaración fue acompañada por una reflexión más profunda sobre las distintas formas que puede tomar el amor. “Tuve mis momentos, como cualquiera”, aclaró, antes de compartir una perspectiva más introspectiva: “No creo en esto de que me va bien el amor o no. Y mirá que acabo de responder que me va bien. Pero porque hoy mi corazón romántico está bien y está enamorado”. En esa línea, subrayó que el amor no se limita a lo romántico, sino que abarca experiencias más amplias vinculadas con los afectos familiares, las amistades y el crecimiento personal.

Una de las revelaciones que más interés generó entre sus seguidores fue la identidad de su pareja. Muna no mencionó nombres ni compartió imágenes junto a la persona en cuestión, pero sí dio algunos detalles que permitieron reconstruir parte de la historia. “Es mi vecino, lo conozco hace muchos años porque siempre vivimos en el mismo barrio. Algunas de mis amigas y amigos son amigos de sus amigos, entonces como que hemos coincidido en cumpleaños”.

Muna explicó en Instagram que “el destino” fue el principal responsable de unirla con su novio

“Yo siempre supe de él y él siempre supo de mí”, explicó, pero precisó que no había existido un acercamiento romántico previo. Fue “el destino” —según sus propias palabras— el que los reunió. “Y era acá, el amor, yo lo tenía a la vuelta de la esquina, literal”, expresó con humor. “No voy a contar mucho más, ustedes son re chismosos”, dijo. Aun así, no dudó en remarcar su entusiasmo actual: “Él es lo más de lo más, yo estoy muy enamorada y algún día capaz lo conocen, ¿quién te dice?”.

En otra de las historias que compartió con sus seguidores, Muna Pauls reveló un consejo que la acompaña desde la infancia y que hoy transmite también a su círculo más cercano. “Hay una frase que siempre me dijo mi papá desde que soy muy chiquita y es muy simple, pero muy cierta: ‘todo se acomoda‘”, explicó. La joven contó que, frente a las emociones intensas que suele atravesar durante la adolescencia, esa idea le ofrece una sensación de calma.

La joven cantante destacó la importancia de encontrar calma en un mantra repetido por su padre desde la infancia

Muna reconoció que, como muchas chicas de su edad, vive ciertas experiencias cotidianas con intensidad: “Me pasa que cualquier cosa que me pasa, para mí es el fin del mundo, que voy a morir, que esto es muy grave”. En esos momentos, repite el consejo como un mantra, tanto para sí misma como para las personas que la rodean. “Me lo digo a mí misma y se lo digo a mis amigas, y siento que es algo que a mí me deja tranquila, me calma… es algo re lindo”, concluyó.