La actitud de Brian Sarmiento que enfureció a Andrea del Boca en Gran Hermano: “Está buscando roña”

Crece la tensión entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento en Gran Hermano (Video: Telefe)

El sorpresivo conflicto que se desató en Gran Hermano Generación Dorada entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento sumó un nuevo capítulo. La convivencia entre la actriz y el exfutbolista no es la mejor y en las últimas horas tuvieron un nuevo cara a cara que elevó la tensión entre ellos y con el resto de los concursantes.

Todavía flotaba en el ambiente la queja del deportista, que alegó que del Boca condimenta las comidas con comino “a propósito”, sabiendo que le causaba malestar. Ahora, el conflicto se disparó porque Brian quería dormir un rato y no podía hacerlo en su habitación, ya que había una reunión entre algunos participantes. Pincoya le ofreció hacerlo en su cama: “La mía es la última, vas y duermes para el rincón”, le propuso la chilena.

Sarmiento aceptó la invitación y se dirigió a la pieza de las mujeres. Golpeó la puerta, recibió la bienvenida de Carmiña Masi y se recostó en la cama, mientras la paraguaya lo arropaba y le colocaba un antifaz para que pudiera dormir. Hasta que Andrea, que estaba tomando una ducha, salió del baño y se encontró con Brian durmiendo en su habitación.

“¡Qué susto! ¿Cuándo entraste?”, le preguntó la actriz como previa para someterlo a un breve interrogatorio. Sarmiento contó que hacía un rato ya que estaba durmiendo ahí. “Le pregunté a las chicas y me dijeron que no tenían problema”, se defendió. Pero no fue suficiente. “A mí no me dijeron nada, y yo también duermo acá”, insistió del Boca mientras se secaba el pelo. “No sabía que te habías ido a bañar, si no, obviamente iba y te decía”, alegó Sarmiento y pidió disculpas. “Está bien, para la próxima ya lo sabemos”, concluyó la actriz.

Brian Sarmiento se puso a llorar por la comida de Andrea del Boca: "Lo hizo a propósito"

La escena continuó en dos locaciones. Brian se fue para la cocina, donde Yanina Zilli parecía estar al tanto de lo que había ocurrido y lo recibió con una ironía. “Le puse mucho comino”, señaló la exvedette, un tiro por elevación para su archienemiga. Como en sus mejores tiras, Andrea reaccionó mirando a cámara: “Me encanta, me encanta. Me Río de Janeiro. A mamá mono con banana verde”.

En la cocina, Brian contó que Andrea lo había retado y recapituló su conflicto con la protagonista de Perla Negra: “Esto viene de lo del comino, la tiene conmigo, sabía que me hacía mal”, aseguró y buscó una aliada en Yanina. “No puede ser tan vigilante”, acusó. En tanto, la actriz también desconfió de la actitud del exfutbolista: “Está buscando conflicto, roña, como lo quieras llamar. Me parece que él tiene algo personal conmigo”, conjeturó en diálogo con Daniela De Lucía.

El incidente culinario se disparó días atrás a partir del almuerzo preparado por Andrea del Boca que derivó en el llanto de Brian Sarmiento. El exjugador se quebró en llanto tras recibir su plato porque identificó el comino en la comida. Ya había advertido al inicio de la semana que esa especia le hacía mal y había pedido evitarla y, al notarla en el guiso, la responsabilizó por su malestar: “Lo hizo a propósito, fue lo primero que le dije. Me cae mal y lo hizo a propósito”, sentenció.