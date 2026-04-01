Teleshow

La tajante postura de Rocío Robles al hablar del vínculo entre Araceli González y Adrián Suar: “Es un tema delicado”

La modelo, actual pareja del productor, se refirió por primera vez a su exesposa, destacando su talento y belleza, y dejando en claro que prioriza siempre la armonía en el entorno familiar compartido

Guardar
La actriz habló por primera vez acerca de la expareja de Adrián Suar (Video: LAM, América TV)

En medio de su presente sentimental con Adrián Suar, Rocío Robles se refirió por primera vez al vínculo indirecto que la conecta con Araceli González, ex pareja del productor y madre de su hijo. Con cautela, respeto y sin querer involucrarse en cuestiones que considera ajenas, la modelo dejó en claro su postura frente a la relación entre ellos y dio su mirada sobre la actriz.

“Es un tema delicado, tienen que hablar ellos, tienen un hijo en común, entonces hay cosas en las que yo no me quiero meter”, comenzó señalando Robles, marcando un límite claro respecto a su rol dentro de esa dinámica familiar. Sin embargo, al ser consultada directamente, no dudó en expresar una opinión positiva: “Lo que sí te puedo decir objetivamente es que para mí siempre que haya paz, que reine la paz, va a ser lo mejor para ambos. Y ellos son familia hace años”.

Lejos de cualquier polémica, la joven eligió un tono conciliador y destacó la importancia del vínculo que une a Suar y González más allá de su historia como pareja. “Son familia porque tienen un hijo en común, así que a mí me da alegría”, agregó, dejando ver que prioriza la armonía en ese entorno.

Araceli González defendió a Emilia Mernes
Rocío Robles elogió a Araceli González y la describió como una mujer muy trabajadora y bella, consolidando una imagen positiva

En cuanto a su percepción personal sobre la actriz, Robles fue directa y elogiosa: “Personalmente no la conozco, la vi en la tele durante toda mi vida. Me parece una mina muy trabajadora, bella… es la mamá de Toto, qué sé yo, le deseo lo mejor”. Sus palabras, lejos de generar confrontación, reforzaron una imagen de respeto y admiración hacia una figura consolidada del espectáculo argentino.

La relación entre Robles y Suar, por su parte, atraviesa un momento de estabilidad y crecimiento, aunque sin apresurar definiciones. “Muy contenta, muy tranquila. Lo llevo con calma. Estoy feliz”, aseguró sobre el vínculo, al tiempo que reveló qué fue lo que encontró en él y que no había experimentado en relaciones anteriores: “Paz. Mucha paz. Tenemos una manera de ser muy parecida. Él es muy relajado, yo también. No es celoso, yo tampoco. Tiene mucho humor, yo también”.

Ese equilibrio, según explicó, es clave para el presente que comparten. Incluso, destacó que la relación le permite sostener su identidad individual, algo que no siempre le había ocurrido: “Acá encontré paz, acá sigo siendo yo estando en pareja, que eso no me había pasado con las anteriores”. Y fue más allá al reflexionar sobre sus vínculos pasados: “Creo que un poco también yo salía como asfixiada, ahogada de otras relaciones. Acá no tengo ganas de salir, estoy muy bien”.

Selfie en primer plano de Rocío Robles sonriendo junto a Adrián Suar, quien lleva una chaqueta negra, ambos mirando a la cámara desde un palco de estadio
Rocío Robles valora la paz y el humor compartidos con Adrián Suar como claves de su nueva relación amorosa

Aunque la pareja ya se muestra públicamente —incluso fueron vistos juntos en la cancha de Boca—, Robles aclaró que prefieren avanzar sin presiones. “Me gusta mucho tener espacios para mí. Con él los encuentro de esta manera, compartiendo, pero cada quien en su casa”, explicó, descartando por ahora la convivencia como una prioridad inmediata.

En cuanto a los proyectos a futuro, la modelo sorprendió con su sinceridad. Sobre la posibilidad de formar una familia, confesó: “Nunca fue mi deseo ser madre. Honestamente, no me imagino. Tal vez más adelante, pero no es algo que tenga proyectado”. En cambio, sobre el casamiento, si bien no lo descarta, dejó en claro que no es algo que hoy la entusiasme del todo: “Me gustaría, pero me da un poco de paja. Pensar a quién invitar, unir los mundos… no sé, no me lo imagino tanto”.

Sin embargo, sí reconoció que estos temas forman parte de las conversaciones con Suar. “Con él lo he conversado. Si hay algo que tenemos es diálogo”, aseguró, remarcando la comunicación como uno de los pilares de la relación. Incluso, reveló que comparten un símbolo que representa su vínculo: “Tenemos un bichito simbólico en común. Son las runas celtas”. Un detalle íntimo que refleja el nivel de conexión entre ambos.

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de conocer a Araceli en persona, se mostró abierta, aunque sin forzar situaciones: “Intento respetar los espacios del otro. Si él lo considera, yo predispuesta siempre, con la mejor”. Y ante la insistencia, reafirmó: “Sí, obvio, ¿por qué no?”.

Temas Relacionados

Rocío RoblesAraceli González

Últimas Noticias

Mario Pergolini fue lapidario con el funcionario tucumano que llamó a Mercedes Sosa “gorda comunista” y “cáncer”: “Que lo rajen”

El conductor de Otro día perdido criticó a Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán, por sus expresiones. Se solidarizó con la familia de la famosa artista y exigiendo una sanción ejemplar

Mario Pergolini fue lapidario con el funcionario tucumano que llamó a Mercedes Sosa “gorda comunista” y “cáncer”: “Que lo rajen”

El explosivo derecho a réplica de Zoe Bogach con Manuel Íbero en Gran Hermano: “Me sentí muy humillada”

La exparticipante del reality tuvo un cruce directo con su expareja luego de pedir un derecho a réplica. El intercambio de reproches

El explosivo derecho a réplica de Zoe Bogach con Manuel Íbero en Gran Hermano: “Me sentí muy humillada”

Emilia Attias apostó por un cambio de look que enloqueció a sus seguidores: “El flequillo llegó”

La actriz conquistó las redes con su nuevo estilo, despertando recuerdos de su popular personaje en la televisión y llenando su publicación de elogios

Emilia Attias apostó por un cambio de look que enloqueció a sus seguidores: “El flequillo llegó”

El insólito pedido que Darío Barassi le hizo a su esposa para sacar un grano de una zona íntima: “Muy generosa”

El conductor volvió a demostrar que no tiene reparos en hablar de salud, anécdotas personales y momentos incómodos, usando el humor como puente con el público

El insólito pedido que Darío Barassi le hizo a su esposa para sacar un grano de una zona íntima: “Muy generosa”

Nancy Dupláa habló de su pelea con Adrián Suar: “Yo me la doy de que tengo calle, pero ahí no la tuve”

La actriz recordó el conflicto que tuvo con el productor por una fuerte frase que dijo en una entrega de premios. Cómo fue su reconciliación

Nancy Dupláa habló de su pelea con Adrián Suar: “Yo me la doy de que tengo calle, pero ahí no la tuve”
DEPORTES
16 frases de Scaloni tras el 5-0 de Argentina: la presencia de Messi en el Mundial, por qué De Paul fue al banco y su error con Otamendi

16 frases de Scaloni tras el 5-0 de Argentina: la presencia de Messi en el Mundial, por qué De Paul fue al banco y su error con Otamendi

El insólito momento que vivió Scaloni en medio de la conferencia de prensa por un infiltrado: “Pensé que era algo preparado”

El momento en el que la emoción le ganó a Messi durante la goleada de Argentina ante Zambia en La Bombonera

La gran atajada del Dibu Martínez en la goleada de Argentina ante Zambia que le permitió acercarse a un récord que lo obsesiona

Con una gran actuación de Messi, la Selección goleó 5-0 a Zambia en su despedida del público argentino antes del Mundial 2026

TELESHOW
Mario Pergolini fue lapidario con el funcionario tucumano que llamó a Mercedes Sosa “gorda comunista” y “cáncer”: “Que lo rajen”

Mario Pergolini fue lapidario con el funcionario tucumano que llamó a Mercedes Sosa “gorda comunista” y “cáncer”: “Que lo rajen”

El explosivo derecho a réplica de Zoe Bogach con Manuel Íbero en Gran Hermano: “Me sentí muy humillada”

Emilia Attias apostó por un cambio de look que enloqueció a sus seguidores: “El flequillo llegó”

El insólito pedido que Darío Barassi le hizo a su esposa para sacar un grano de una zona íntima: “Muy generosa”

Nancy Dupláa habló de su pelea con Adrián Suar: “Yo me la doy de que tengo calle, pero ahí no la tuve”

INFOBAE AMÉRICA

Trump afirmó que Estados Unidos dejará de asumir responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz

Trump afirmó que Estados Unidos dejará de asumir responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz

Estrategia hemisférica contra el narcotráfico toma fuerza en Panamá

La crisis obliga a Cuba a quintuplicar su billete más alto: los 5.000 pesos nuevos apenas alcanzan para un salario mensual

Avión aterriza de emergencia en Panamá tras falla en pleno vuelo

Un avión militar ruso se estrelló en Crimea: murieron las 29 personas a bordo