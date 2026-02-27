Nequi Galotti mostró su orgullo tras la graduación de su hijo menor: “Mis tres pequeños, los tres profesionales”

La presentadora Nequi Galotti comparte un emotivo abrazo con su hijo, mostrando su profunda felicidad por sus logros. (@nequigalotti)

Este jueves, Nequi Galotti sorprendió a sus seguidores al abrir la puerta de su intimidad y compartir uno de los momentos más felices de su vida familiar: la graduación universitaria de su hijo, Santos Mitre. La situación se transformó en un homenaje íntimo y lleno de orgullo para la conductora, quien celebró el logro de su pequeño con palabras emotivas y reflexivas.

A través de sus redes sociales, Galotti compartió un carrete que resumía el momento de felicidad con Santos: “Hoy mi hijo Santos Mitre se recibió de Licenciado en Relaciones Internacionales. Y no es solo el título lo que me emociona...es el camino, su constancia, su compromiso, su responsabilidad y su manera tan noble de pararse frente a la vida”.

Luego, Galotti resaltó los sentimientos que este proceso le generaba: “Estoy orgullosa del profesional que es, pero mucho más del hombre bueno en el que se ha convertido. Hoy se cierra un ciclo: mis tres hijos, los tres profesionales. Y yo, con el corazón lleno, solo puedo decir...gracias, vida. Y ese orgullo inmenso de la sensación de la tarea cumplida”.

La alegría de Nequi Galotti luego de que su hijo se recibiera

Este mensaje resonó entre sus seguidores, quienes reconocieron el valor de acompañar a los hijos no solo en sus éxitos, sino también en la construcción de su identidad. La combinación del crecimiento académico con los valores formativos se destacó en cada palabra.

El momento quedó registrado con la imagen clásica de Santos sosteniendo el cartel de “Licenciado Mitre” y descendiendo las escaleras de la universidad, rodeado de aplausos y sonrisas de familiares y amigos.

La celebración incluyó la tradicional “lluvia de huevos”, un ritual que marca el cierre de la etapa universitaria. En la publicación de Galotti puede verse como el joven, luego de las fotos con sus seres queridos, se acercó a una pared de metal para que sus seres queridos comenzaran a arrojarle huevos. Entre risas y abrazos, la familia vivió la satisfacción compartida y el significado profundo de ese día para todos.

Nequi Galotti posa radiante y sonriente junto a su hijo, celebrando un importante logro con un gesto de aprobación. (@nequigalotti)

Dirigiéndose a quienes la leían, Galotti expresó: “No hay mayor felicidad que sentir que cada uno ha hecho su propio camino, con valores y autenticidad”. El orgullo de madre estuvo presente en cada gesto y palabra durante la celebración. “Ese abrazo después de la ceremonia no se olvida nunca”, relató, acompañando la emoción con imágenes reveladoras.

La publicación de Galotti generó una reacción inmediata. En poco tiempo, su perfil en redes sociales recibió numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones de amigos, figuras del ámbito y seguidores. Los comentarios destacaron tanto el logro académico de Santos Mitre como la cercanía y calidez que caracterizan a Galotti.

Nequi Galotti celebra con emoción la graduación de su hijo Mitre, quien posa orgulloso con un cartel que anuncia su título de "Licenciado Mitre" frente a un edificio universitario. (@nequigalotti)

Las imágenes familiares y la alegría genuina de la celebración despertaron simpatía entre los usuarios. Muchos resaltaron el vínculo de apoyo entre madre e hijos, valorando el ejemplo de vida mostrado durante la graduación.

Meses antes del festejo familiar, Galotti enfrentó una etapa de transformación personal. En diciembre de 2025, decidió someterse a una operación para retirarse las prótesis mamarias, una decisión que compartió públicamente como símbolo de bienestar y búsqueda de autenticidad.

Nequi Galotti posa sonriente junto a su hijo recién licenciado, Mitre, y un grupo de amigos que lo festejan en la entrada de la universidad (@nequigalotti)

“Decidí sacarme mis prótesis y priorizar la verdad de mi cuerpo, sin adornos”, relató, haciendo hincapié en el valor de escucharse y priorizar la naturalidad. Para Galotti, “esta operación fue un paso hacia la naturalidad, hacia un cuerpo que quiero habitar sin exigencias, sin adornos que ya no siento propios”.

Recalcó la importancia de ser fiel al propio bienestar y a la libertad de no responder a expectativas ajenas: “Hoy priorizo otra cosa: la verdad de mi cuerpo, la ligereza de sentirme tal cual soy, la libertad de no responder a expectativas que ya no me representan”.

Su relato despertó empatía y motivó una ola de apoyo en redes sociales. Al invitar a sus seguidores a reflexionar sobre la naturalidad, Galotti reafirmó su deseo de compartir un proceso de autoconocimiento sin filtros. Esta actitud fue celebrada por colegas y celebridades, quienes valoraron su honestidad y valentía.