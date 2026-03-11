Muni Seligmann respondió las críticas tras el accidente de su bebé y su viaje a Miami: “Hay que contarlo y naturalizarlo”

La animadora Muni Seligmann reveló que su hijo Vicente, de diez meses, sufrió una fractura de cráneo tras caerse de un cambiador (Video: Instagram)

Muni Seligmann quedó en el centro de una inesperada polémica en las redes sociales luego de compartir con sus seguidores un angustiante episodio familiar. La animadora infantil contó que su hijo Vicente, de apenas diez meses, sufrió un accidente doméstico que le provocó una fractura de cráneo. Si bien la noticia generó preocupación entre sus seguidores, también despertó una ola de comentarios y críticas que la llevaron a hacer un descargo público para aclarar lo sucedido, especialmente después de que comenzaran a circular versiones falsas sobre un supuesto viaje suyo mientras el bebé estaba internado.

Todo comenzó cuando la artista decidió explicar en su cuenta de Instagram por qué había estado ausente de las redes sociales durante varios días. En un video, relató con visible angustia el momento que vivió junto a su familia cuando su hijo se cayó del cambiador de su habitación, un mueble que, según explicó, es bastante alto. “Mi chiquitito de diez meses se cayó del cambiador de su habitación. Yo escuché el estruendo. No estaba con él en ese momento, sino que había otras personas”, contó en su relato, visiblemente conmovida.

Tras el golpe, Vicente fue trasladado rápidamente para recibir atención médica. Primero lo llevaron con su pediatra de cabecera, quien se encontraba en un hospital, y luego fue derivado a otro centro de salud para realizar estudios más complejos. “Nos mandaron a hacerle una tomografía y otros análisis médicos. Ahí nos dijeron que tenía fractura de cráneo”, explicó.

Afortunadamente, dentro de la gravedad del diagnóstico, los médicos llevaron tranquilidad a la familia al confirmar que la fractura no tenía desplazamiento, una condición que evitó complicaciones mayores. El pequeño permaneció internado durante varios días bajo observación médica hasta recibir el alta. “Nos dijeron que tenemos que tener mucho cuidado y ahora usa un casco, que no es necesario, pero me da tranquilidad para que él pueda seguir moviéndose”, agregó la conductora sobre el proceso de recuperación de su hijo.

La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales. Mientras muchos usuarios le enviaron mensajes de apoyo y contención, otros comenzaron a cuestionarla duramente. Incluso se difundió una versión que aseguraba que Seligmann se había ido de viaje mientras su bebé permanecía hospitalizado. Frente a esa situación, la artista decidió volver a hablar públicamente a través de sus historias de Instagram para explicar el contexto y responder a las críticas. “En mi cuenta a mí me gusta contar las cosas lindas y a veces también las no lindas, porque tienen que ver con la maternidad y con lo que cargamos a veces las mujeres”, expresó mirando a cámara.

En su reflexión, también se refirió al sentimiento de culpa que muchas madres experimentan cuando ocurre un accidente con sus hijos. “Sobre todo es mucha culpa cuando pasan estas cosas. Entonces también hay que contarlo y naturalizarlo. No está bueno que suceda, pero sí son cosas que pasan realmente”, sostuvo. En otro momento de su descargo, se mostró sorprendida por la repercusión mediática que tuvo su relato. “No me imaginé que lo iban a levantar de tantos portales”, confesó.

A pesar de la exposición, la conductora agradeció los mensajes de apoyo que recibió por parte de sus seguidores. “Muchísimas gracias a todos por los mensajes. Me hacen sentir que no estoy sola y esa era un poco la idea”, expresó.

Sin embargo, el punto que más quiso aclarar fue la versión que indicaba que se había ido de viaje mientras su hijo estaba internado. “Subieron por ahí cosas que no son”, afirmó con contundencia. “Cuando pasó lo de Vicente, que estuvimos tres días internados, yo me quedé acá. No me fui de viaje. ¡Me quedé internada con mi hijo, por Dios y la Virgen!”, remarcó.

Según detalló, su esposo tenía un viaje laboral programado para esa misma semana, pero decidió suspenderlo hasta que los médicos confirmaron que el bebé podía regresar a su casa. “Mi marido tenía esa misma noche un viaje por laburo que no iba a hacer hasta que le dieran el alta a Vicente”, explicó.

Una vez que el niño fue dado de alta, su esposo finalmente realizó ese compromiso laboral, mientras ella permanecía en Buenos Aires atravesando los días posteriores al susto. “Me quedé yo superangustiada con todo lo que significa salir de una clínica cuando pasás una cosa así”, recordó. En ese momento, la ayuda de su familia fue fundamental. Su madre viajó para acompañarla durante los días siguientes y ayudarla en el cuidado del bebé. “Ahí fue que se vino mi mamá de viaje para acá y estuvo como diez días en Buenos Aires conmigo ayudándome”, contó.

Durante ese tiempo, Seligmann se dedicó a reorganizar su casa para garantizar la seguridad de su hijo y a cumplir con los controles médicos necesarios. “Acondicionamos toda la casa, pusimos todo bien, tuve los turnos con la neurocirujana”, detalló. Según explicó, recién después de completar esos controles fue que surgió la posibilidad de retomar un viaje que ya tenía planeado. “La neurocirujana me dijo: ‘Si vos tenés este viaje por delante, andá tranquila. No pasa nada. Tenés todo acondicionado, se va a quedar con el padre y va a estar todo bien’”, relató.

La especialista incluso la alentó a no quedarse en casa por culpa. “Me dijo: ‘No te quedes acá por culpa porque no tiene ningún sentido. Vos andá’”, recordó. Fue recién en ese momento, con la tranquilidad del diagnóstico médico y la organización familiar resuelta, que la animadora decidió viajar. De esa manera, Muni Seligmann buscó poner fin a las especulaciones y explicar el contexto completo de una situación que, según expresó, fue extremadamente difícil de atravesar como madre. “No es que mientras mi hijo estaba internado o los días siguientes yo me fui de viaje. No. Ni que se quedó solo con mi mamá”, aclaró.