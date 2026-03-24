Marta y John Fort se mostraron juntos luego de la pelea familiar: “Hablen”

Marta y John Fort se mostraron junto luego de la pelea familiar

La familia Fort volvió a estar en el centro de la escena mediática tras un nuevo capítulo de la interna vinculada al legado empresarial. En las últimas semanas, el conflicto entre Marta Fort y su primo John Fort escaló a partir de declaraciones cruzadas y reproches públicos que pusieron en evidencia las tensiones por el manejo y la participación en la fábrica familiar.

El cruce comenzó cuando John, en distintos programas de televisión, aseguró que su tío Eduardo no le permitiría trabajar en la empresa y que tanto él como su hermano Thomas solo buscan “ser parte del legado”. John relató que, al intentar reincorporarse para aportar una mirada renovada y contactos internacionales, recibió un telegrama de despido: “A partir de ahí, me cerraron todas las puertas de la empresa”. Por su parte, Marta respondió con dureza y algo de ironía. En el stream de DGO, cuando el Tucu López planteó el conflicto y citó las palabras de John sobre su deseo de sumarse a la empresa, la joven disparó: “¿Qué? ¿No le está yendo bien con los suplementos?”, dejando clara su postura.

Sin embargo, el clima parece haber cambiado en las últimas horas. Marta sorprendió al compartir una foto junto a John en la que ambos posan juntos en un evento nocturno, con la palabra “Hablen” como única leyenda. La imagen, rápidamente viralizada, sugiere un acercamiento o una tregua pública, al menos momentánea, en la mediática familia, y despertó especulaciones sobre la posibilidad de un nuevo capítulo en la relación entre los primos.

Marta y John se mostraron juntos después de sacar a relucir la interna familiar

Todo comenzó con una entrevista del sobrino de Ricardo en A la Tarde (América TV), donde denunció que su tío Eduardo lo había despedido al enterarse de su intento de reincorporarse a la fábrica familiar: “Mi tío se enteró de que me iba a reincorporar y a la semana me mandó un telegrama de despido firmado por él como presidente. A partir de ahí, me cerraron todas las puertas de la empresa”, declaró con dureza.

John insistió en que su intención no era económica, sino formar parte del legado Fort: “No estoy pidiendo un peso. Volví de Miami después de once años porque nació mi sobrino y no me lo quería perder. También volví con la ilusión de poder aportar: soy graduado, tengo un MBA y muchos contactos en el exterior”. Aclaró que no pretendía un lugar en el directorio, sino colaborar en el área comercial y de exportación. Las acusaciones contra Eduardo Fort crecieron en cada entrevista: “Eduardo tiene el sueño húmedo de quedarse con la totalidad de la fábrica. Por eso la tira para abajo, la aprieta financieramente y después quiere hacerla crecer él”, aseguró, y habló de “malos tratos laborales” y un ambiente “tétrico”.

John Fort apuntó contra su tío Eduardo Fort por presunto maltrato laboral en la fábrica familiar

El conflicto escaló cuando Marta respondió en un streaming en el que participa, donde el cruce subió de tono y entre ironías y acusaciones de “buscar fama” el vínculo entre los primos se quebró públicamente. John, lejos de calmar las aguas, la trató de “soberbia” en televisión y aseguró sentirse expuesto y humillado: “Fue mi error meterme en la boca del lobo”. Además, lanzó: “Marta me tildó de heredero cuando soy emprendedor. Ella es heredera”.

Cansada de las versiones cruzadas, la hija de El Comandante utilizó sus redes para publicar un extenso descargo: “Viendo la tele me parece rarísimo que una persona que admitió por privado que hizo polémica para aparecer en la tele solamente para hacer conocida su marca…”. La influencer fue clara: “No puede exponer a la familia de esa manera para después decir que todo es falso, que está todo bien y que ya no necesita de nosotros porque le está yendo bien en su emprendimiento a costa de esta polémica”. Marta también reveló que John le había escrito en privado para “desmentir todo” y pedir un espacio en el programa para hablar de su producto, algo que luego no hizo al aire.

El descargo de Marta luego del enfrentamiento con su primo (Instagram)

Molesta, Marta rechazó de plano la acusación de haber buscado generar polémica: “No me digan que yo busqué polémica porque no. Él lo buscó desde un principio y lo siguió para que la nota tenga repercusión. Yo solo reaccioné en el momento”. Explicó que su intención siempre fue tener “un trato parcial con mi familia y un buen comportamiento con todos”, pero que se sintió traicionada por cómo John usó el espacio que le dio: “Usó ese lugar para hablar desde un lado soberbio y bardearme a mí por el manejo de mi dinero”.