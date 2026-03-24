Lali, Nancy Dupláa, Pablo Echarri y Gloria Carrá: los famosos presentes en la marcha del Día de la Memoria

Julieta Díaz, Lali, Griselda Siciliani, Gloria Carrá, entre otros estuvieron caminando hacia el Congreso (Video: Instagram)

El 24 de marzo, cuando se cumplieron 50 años del último golpe militar en la Argentina, la movilización por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia volvió a teñir de consignas, pancartas y arte las calles del centro porteño. Entre la multitud que volvió a decir “Nunca Más”, numerosos referentes del espectáculo y la cultura acompañaron la jornada y llenaron sus redes sociales con mensajes y postales a favor de la memoria colectiva y los derechos humanos.

En la primera imagen, Julieta Díaz se fotografió frente a la sede de la Asociación Argentina de Actores, enmarcada por pancartas con siluetas y nombres de artistas desaparecidos. En otra postal, se la vio junto a Jorgelina Aruzzi y Gloria Carrá, colegas y amigas con las que compartió la marcha, todas con rostros serenos y el hashtag #24M como consigna. Díaz también compartió selfies con Lali Espósito, con el fondo de la movilización y pancartas con imágenes de desaparecidos, así como con Paula Carruega, Celina Font y Michel Noher, en un retrato grupal que reflejó la unión generacional del colectivo artístico.

El registro sumó la presencia de Flor de la V en la Plaza de Mayo con la arquitectura porteña de fondo, y de referentes históricos como Pablo Echarri y Nancy Dupláa, quienes marcharon juntos rodeados de banderas y consignas. Marcelo Subiotto apareció junto a una pancarta con el rostro y la historia del cineasta desaparecido Raymundo Gleyzer, símbolo del compromiso del mundo cultural con la memoria. Díaz y Daniel Hendler también posaron juntos, entre sonrisas y pancartas, en una marea humana que avanzó por las calles centrales.

Lali Espósito y Julieta Díaz posan juntas durante la Marcha 24 de marzo en conmemoración a las víctimas de la dictadura argentina, con carteles de desaparecidos al fondo

Gloria Carrá, Jorgelina Aruzzi y Díaz durante su participación en la Marcha por Memoria, Verdad y Justicia, un evento clave para recordar a las víctimas de la última dictadura militar

Michel Noher, Celina Font y Paula Carruega también participaron activamente en la Marcha del 24 de marzo, mostrando su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia

A la movilización se sumó también Julieta Nair Calvo, quien concurrió con su pareja y sus dos hijos. La actriz compartió una imagen en la que se ve su hijo mayor subido sobre los hombros de su papá, observando el paisaje urbano y la multitud, en una postal familiar y generacional que resume el verdadero sentido del 24 de marzo: memoria, transmisión y compromiso con el futuro.

Las fotos y mensajes que circularon en redes reflejaron la diversidad y el encuentro de distintas generaciones, la fuerza de la memoria y el protagonismo de la cultura argentina en la defensa del “Nunca Más”. La presencia activa de artistas y personalidades reafirmó el papel de la cultura en la construcción colectiva y en la vigencia del reclamo por memoria, verdad y justicia, a medio siglo del inicio de la dictadura.

Los que no pudieron estar presentes en la movilización a Plaza de Mayo si lo estuvieron en las redes sociales. Natalia Oreiro compartió una serie de fotos y videos que retratan la labor y el simbolismo de Madres de Plaza de Mayo,Abuelas de Plaza de Mayoy la Agrupación HIJOS. En una de las imágenes, se destaca la ilustración de un grupo de mujeres abrazadas, con la leyenda “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. Otra ilustración lleva el mensaje “No olvidamos, no perdonamos. Memoria, verdad y justicia”, junto al tradicional pañuelo hecho de flores violetas.

Flor de la V también estuvo entre los famosos que asistieron

Pablo Echarri marchando hacia la Plaza de Mayo

Nancy Dupláa también dio el presente en el Día de la Memoria

Marcelo Subiotto también fue parte de la movilización (Instagram)

La conmemoración también sumó la voz de Georgina Barbarossa, quien publicó una imagen con el tradicional pañuelo blanco, intervenido con flores y aves sobre un fondo azul, junto a la inscripción “Nunca Más”. En su mensaje, Barbarossa escribió: “NUNCA MÁS - 50 años del 24 Marzo 1976. MEMORIA - VERDAD - JUSTICIA”. Esta publicación fue replicada por Eleonora Wexler, ampliando el alcance del mensaje y reafirmando el consenso social en torno a la consigna de memoria colectiva.

,Florencia Peña, estuvo en la vigilia que se realizó la noche del 23, subrayó la dimensión afectiva de la fecha:“Nos salva el amor, porque esta plaza es amor, esta lucha es amor, es amor por los que no están, por lo que todavía estamos buscando y por nuestros jóvenes, que tenemos que explicarles qué pasó en la Argentina, aunque pensemos que eso ya estaba entendido”.