La profunda foto de Charly García en el Día de la Memoria y su compromiso con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo

Charly García compartió en el Día de la Memoria una foto de su piano con el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo como símbolo de compromiso y memoria

En una jornada cargada de símbolos, mensajes y expresiones públicas por los 50 años del último golpe cívico-militar en la Argentina, Charly García eligió una imagen tan austera como poderosa para sumarse a la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Lejos de los discursos extensos o de las publicaciones grandilocuentes, el músico compartió en sus redes una postal íntima de uno de sus pianos, intervenido con un pañuelo blanco bordado con una consigna histórica: “Aparición con vida de los desaparecidos. Madres de Plaza de Mayo”. La escena, simple en apariencia, condensó décadas de memoria, arte y compromiso, y volvió a ubicar al músico como una de las voces culturales más significativas cuando se trata de pensar la historia argentina.

El homenaje de Charly García en redes sociales destaca el papel de la música y el arte como formas de resistencia durante la dictadura argentina

La imagen mostró uno de los instrumentos más emblemáticos del universo de Charly, ubicado en un ambiente luminoso de su casa, con el pañuelo desplegado sobre la estructura del piano abierto. No hizo falta ninguna explicación adicional. El gesto habló por sí solo. En un país donde la memoria se construyó también desde la música, el teatro, el cine y la literatura, la publicación del artista tuvo un peso particular. No fue una adhesión circunstancial ni un pronunciamiento de ocasión: fue la reafirmación de una sensibilidad que atraviesa buena parte de su obra y de su vínculo con la historia reciente del país.

La fecha, atravesada por vigilias, marchas, actos y manifestaciones en distintos puntos de la Argentina, también encontró a numerosas figuras del espectáculo expresándose en redes sociales y en el espacio público. Hubo mensajes de Lali Espósito, Natalia Oreiro, Juan Minujín, María Becerra, Georgina Barbarossa, Karina Mazzocco, Dolores Fonzi y muchos otros artistas que eligieron recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y renovar el reclamo de memoria, verdad y justicia. En ese marco, la publicación de Charly sumó una capa distinta: no solo se trató de una adhesión al presente de la conmemoración, sino también de una evocación del lugar que ocupó la música como forma de resistencia en los años más oscuros.

A 50 años del golpe de Estado, artistas de Argentina renovaron el reclamo de memoria, verdad y justicia en el Día de la Memoria (Instagram)

La relación entre Charly García y la memoria de la dictadura nunca fue ajena ni superficial. Su figura quedó para siempre ligada a un modo de decir, de insinuar y de denunciar incluso en contextos donde el silenciamiento era norma. En tiempos de censura, persecución y represión, sus canciones, como las de tantos otros artistas de su generación, funcionaron como refugio, clave de lectura y espacio de identificación para una sociedad asfixiada. Por eso no sorprendió que, en este nuevo aniversario, eligiera hablar desde el piano: ese instrumento, acaso más que cualquier otro, es también una forma de biografía.

La foto cobró todavía más fuerza al dialogar con otros gestos culturales que circularon durante el 24 de marzo. Nancy Dupláa, por ejemplo, compartió una imagen de Serú Girán con las bocas tapadas, aludiendo al silenciamiento y a la censura, y escribió un mensaje en el que agradeció a Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro por haber convertido la música en un instrumento de resistencia. Esa lectura colectiva sobre la obra de Charly volvió a aparecer, de manera casi inevitable, con su nueva publicación: el artista no solo recordó, también se dejó leer como parte viva de una tradición de compromiso cultural.

Nancy Dupláa también dio el presente en el Día de la Memoria

En la foto que difundió, además, no hubo un objeto cualquiera sobre el piano. El pañuelo blanco es uno de los símbolos más potentes de la historia argentina contemporánea. Remite a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a la lucha inclaudicable de mujeres que enfrentaron el terror estatal con coraje, constancia y una forma de amor político que cambió para siempre la conciencia del país. Que Charly lo haya colocado sobre el piano convirtió al instrumento en altar, archivo y declaración. El arte, en esa imagen, no apareció separado de la historia: quedó atravesado por ella.

La jornada del Día de la Memoria volvió a mostrar cómo el mundo artístico sigue siendo un territorio clave en la transmisión de estos sentidos. Hubo famosos presentes en la vigilia de Plaza de Mayo, otros que marcharon, otros que compartieron textos, ilustraciones, canciones y fotografías. Florencia Peña habló del amor como motor de la lucha; Fito Páez reflexionó sobre la complejidad de la historia y la insuficiencia de reducirla a posteos veloces; Teresa Parodi presentó una canción atravesada por la memoria; Lali y María Becerra se sumaron con imágenes del proyecto Ausencias. En ese entramado, la foto de Charly se destacó por su densidad emocional y por su carga de historia.

Lali Espósito y Julieta Díaz posaron juntas durante la Marcha 24 de marzo en conmemoración a las víctimas de la dictadura argentina, con carteles de desaparecidos al fondo

No fue una postal decorativa ni una publicación neutra. Fue la elección de un símbolo sobre otro símbolo. El pañuelo de las Madres y Abuelas sobre el piano de uno de los músicos más importantes de la Argentina sintetizó una trama profunda entre cultura y derechos humanos, entre arte popular y memoria colectiva. También funcionó como recordatorio de que la lucha de las Madres y Abuelas no pertenece solo al pasado: sigue interpelando el presente y exige nuevas formas de acompañamiento y transmisión.

A 50 años del golpe, cuando la discusión pública sobre la memoria sigue abierta y las nuevas generaciones vuelven a preguntarse por el sentido de esa fecha, la imagen de Charly García tuvo la potencia de lo esencial. No hubo pose ni espectacularidad. Solo un piano, un pañuelo y una historia compartida. Pero en esa sobriedad estuvo, justamente, su fuerza. Porque a veces una sola foto alcanza para decir mucho más que un discurso entero. Y Charly, una vez más, eligió hacerlo desde el lugar donde mejor sabe hablar: el de los símbolos que resisten al olvido.