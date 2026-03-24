Andrea Del Boca regresó a la casa de Gran Hermano y habló de su estado de salud: “Volver a empezar”

Andrea del Boca regresó a Gran Hermano Generación Dorada tras recibir el alta médica por un cuadro de salud (Video: GH, Telefe)

El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) se convirtió en uno de los momentos más comentados de la última gala. Después de varios días fuera de la casa por un cuadro de salud que generó preocupación, la actriz volvió al reality con una entrada tan particular como polémica, en una escena que mezcló emoción, sorpresa y un toque de teatralidad que no pasó inadvertido para nadie.

Todo había comenzado días atrás, cuando la participante debió abandonar el aislamiento tras presentar complicaciones médicas. Según explicó la propia Andrea, su salida estuvo vinculada a un problema gastroenterológico preexistente, sumado a episodios de presión alta que obligaron a los médicos a realizarle estudios y ajustar su tratamiento. “Entré medicada… tengo colon irritable, estoy con antibióticos y la presión se me empieza a subir, sobre todo a la noche”, detalló luego, al contar lo ocurrido. Incluso reconoció el susto que atravesó en ese momento: no quería “ser la primera infartada” dentro del reality.

La actriz dejó la casa por complicaciones gastroenterológicas y presión alta, pero retornó tras ser estabilizada y medicada

Con ese antecedente, la expectativa por su regreso era alta. Finalmente, en el arranque de la gala de eliminación del lunes, Santiago del Moro confirmó la noticia: Andrea había recibido el alta médica y volvería a la competencia. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era la forma en la que elegiría reingresar.

Mientras los participantes estaban distraídos con una valija que la producción había dejado en la puerta de la casa, la icónica puerta giratoria comenzó a moverse en silencio. Cuando se abrió por completo, apareció Andrea del Boca con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura que muchos interpretaron como una suerte de “escena dramática”, fiel a su historia en las telenovelas. De fondo, además, sonaba “Tonta, pobre tonta”, uno de los temas más recordados de su carrera, de la telenovela Zíngara, estrenada en 1996, protagonizada por la propia actriz y Gabriel Corrado.

La reacción dentro de la casa fue inmediata. Entre sorpresa y emoción, sus compañeros se acercaron a recibirla con abrazos, palabras de alivio y gestos de afecto. Incluso algunos vínculos que hasta ese momento habían sido tensos parecieron relajarse por unos instantes. Uno de los momentos más llamativos se dio con Yanina Zilli, con quien Andrea había tenido diferencias en el juego. Lejos de cualquier conflicto, la exvedette la saludó con calidez: “Me alegro que estés bien de salud”. La respuesta de la actriz, con una cuota de humor, descomprimió aún más la escena: “Rubia, somos dos divas del espectáculo”.

Andrea del Boca y Yanina Zilli protagonizaron un emotivo cruce que suavizó tensiones entre ellas dentro de la casa (Video: GH, Telefe)

Ese cruce marcó, en cierto modo, un nuevo punto de partida dentro de la casa. “Es un volver a empezar”, aseguró Andrea, dejando entrever que su regreso no solo significaba retomar la competencia, sino también reconfigurar sus vínculos con el resto de los participantes. En un juego donde las alianzas cambian constantemente, su reingreso podría alterar el equilibrio que se venía construyendo en su ausencia.

Ya en diálogo con el conductor, Andrea agradeció el cuidado recibido por parte de la producción durante su salida y llevó tranquilidad sobre su estado actual. “Me asusté mucho, pero me han protegido”, expresó. Además, insistió en que su problema de salud no estuvo relacionado con el encierro ni con el juego en sí, sino con una condición previa que se agravó en los últimos días.

Sin embargo, más allá del tono emotivo de su regreso, la escena no tardó en generar repercusiones fuera de la casa. En redes sociales, muchos usuarios debatieron sobre la forma en la que volvió a ingresar. Mientras algunos destacaron su impronta artística y celebraron el momento como un “show dentro del reality”, otros cuestionaron lo que consideraron una puesta en escena excesiva. Incluso volvieron a circular rumores y sospechas que ya habían aparecido durante su participación inicial, vinculados a un supuesto acceso a información del exterior, algo que va en contra de las reglas del programa.