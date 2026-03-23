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David Beckham celebró el éxito de su hijo Cruz tras un concierto en París

El exfutbolista acompañó a su hijo menor en una presentación de la banda The Breakers en la capital francesa. El joven de 21 años lidera el grupo como vocalista principal

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David Beckham sonríe mientras posa
David Beckham sonríe mientras posa con sus hijos Romeo y Cruz, quienes llevan camisetas de "Breakers", en el backstage de un evento musical. (Instagram: David Beckham)

David Beckham acompañó a su hijo menor Cruz Beckham en un reciente concierto de la banda The Breakers en París. El joven, de 21, lidera el grupo como vocalista principal, y la ocasión congregó a familiares, amigos y seguidores en un local íntimo de la capital francesa. Durante el espectáculo, el exfutbolista británico mostró su apoyo, reafirmando el vínculo familiar y el interés en la carrera artística de Cruz.

A través de sus redes sociales, David Beckham compartió imágenes y videos de la actuación dekl joven. Según la revista de espectáculos People, el exjugador describió la noche como “increíble” al responder a los fotógrafos al abandonar el lugar. Además, se remarcó la presencia activa en los logros personales de sus hijos: la familia Beckham suele participar en eventos claves, acompañando tanto en celebraciones como en hitos profesionales.

Por su parte, Cruz Beckham celebró su cumpleaños número 21 en Londres el mes anterior. En el evento participaron la novia del músico, Jackie Apostel, su madre Victoria Beckham y otros allegados, quienes se sumaron a los homenajes públicos difundidos mediante mensajes y fotos en redes sociales, reafirmando el apoyo familiar.

El protagonismo artístico de Cruz y el acompañamiento familiar

La presencia de David Beckham
La presencia de David Beckham en el espectáculo de su hijo menor reforzó el lazo familiar y el seguimiento constante a la carrera musical de Cruz, quien lidera la banda The Breakers en escenarios internacionales (Archivo: @victoriabeckham)

En una etapa de actividad para The Breakers, Cruz Beckham suma presentaciones en diversos escenarios y consolida su posición al frente del grupo. Tanto David como la exintegrante de Spice Girls Victoria Beckham siguen de cerca la trayectoria de sus hijos y su participación se hace notar en los conciertos y actos públicos del cantante.

La familia, compuesta por cuatro hermanos —Brooklyn Peltz Beckham, Romeo James Beckham, Cruz Beckham y Harper Seven Beckham—, privilegia la unión y la asistencia constante en logros y celebraciones personales, según detalla la revista de espectáculos. Los medios presentes en el concierto en París destacaron que David Beckham se mantuvo sonriente y atento durante la función, acompañando a Cruz desde la platea.

Las declaraciones públicas también jugaron un papel relevante. Desde su perfil digital, Victoria Beckham compartió mensajes de orgullo hacia su hijo enfatizando el ánimo de Cruz sobre el escenario. David Beckham, en paralelo, remarcó la importancia de brindar respaldo a sus hijos durante cada fase de su desarrollo.

Redes sociales, celebraciones y dinámica familiar

Durante los eventos recientes, se difundieron en redes sociales mensajes de aliento entre los miembros de la familia. Medios británicos señalaron que David Beckham elogió a Cruz de manera pública, destacando avances en su recorrido musical y compartiendo recuerdos familiares a través de fotografías y mensajes privados. Victoria Beckham hizo lo propio, expresando satisfacción por la dirección profesional elegida por Cruz.

Los padres del joven músico
Los padres del joven músico han compartido mensajes y gestos de respaldo durante conciertos y celebraciones, mostrando una implicación activa en el progreso profesional y personal de su hijo menor. (Archivo: Photo by Sebastien DUPUY / AFP)

La celebración de cumpleaños de Cruz en Londres se realizó de forma privada, con la participación de amigos cercanos y Emma Bunton, excompañera de Victoria en Spice Girls. Los testimonios de los Beckham y círculos próximos evidenciaron el apoyo del núcleo familiar en cada evento relevante.

Brooklyn Peltz Beckham y el contexto de la relación actual

Mientras tanto, la ausencia de Brooklyn Peltz Beckham en algunas celebraciones recientes originó especulaciones entre portales y usuarios en redes. Fuentes como la revista de espectáculos informaron que se registraron distanciamiento y discusiones dentro del entorno familiar, atribuibles a diferencias personales surgidas en los últimos meses. Sin embargo, David y Victoria Beckham reiteraron su intención de mantener el diálogo y la armonía con todos sus hijos, buscando preservar la cohesión familiar.

Proyección mediática y cobertura internacional

La exposición pública de la familia Beckham genera repercusión internacional en cada aparición, ya sea en logros artísticos o reuniones personales. La asistencia de David Beckham a los espectáculos de Cruz subraya la importancia que otorgan al acompañamiento parental en el desarrollo de sus hijos, mientras los actos de afecto y los mensajes compartidos en redes consolidan la atención mediática sobre la familia.

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