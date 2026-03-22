Leo Damario y Antonella Kruger, director y actriz de Solo Fanáticos: “El cine argentino no le daba lugar a mujeres así”

La película 'Solo fanáticos', dirigida por Leo Damario, explora las relaciones de poder y las alianzas temporales

El rumor de los pasillos de hotel, la distancia entre cuerpos que comparten piscina y luego desayunan en mesas separadas, el murmullo de alianzas temporales que desaparecen al amanecer: de ahí, del inventario minucioso de escenas cotidianas, brota la materia prima de Solo fanáticos, la nueva película de Leo Damario. Entre la logística de rodaje y el pulso viral de las redes sociales, Antonella Kruger y su pareja Damario revelaron a Teleshow el mapa de un proyecto que apuesta por figuras femeninas centrales.

Antonella Kruger asegura sobre su papel central en Solo fanáticos: “Me parece que el cine argentino no estaba dando este lugar a las mujeres”

—¿Cómo surgió la idea de hacer esta película?

Leo Damario: —Esta peli es un poco una autoría, es como un double fantasy...Nosotros estábamos, eh, hospedados en diferentes hoteles y en las piscinas de los hoteles, viste, los saunas, veíamos a chicas acompañadas de personas más cercanas a octagenarios y que al otro día en la mañana al desayuno ya no estaban esos señores. Y las veíamos solas estar ahí en el lobby y, y nos causaba como, como una intriga. Entonces creamos personajes un poco de, de la sugar baby con el sugar daddy, que bueno, son muy afines a las altas esferas. Retrata a chicas que están siempre pululando, en la noche y en el día, donde la cercanía al poder es una excitación. Y bueno, después ese ósculo que se dan con los poderosos se termina en el momento que ellos quieren. Y ahí es donde empieza nuestra película, la venganza, la revancha.

El embarazo real de Antonella Kruger influyó en su interpretación, aportando sensibilidad y autenticidad a su papel en la película

Representación femenina y nuevos paradigmas en el cine argentino

—¿Cómo te sentiste con la historia y el personaje?

Antonella Kruger: —La verdad que yo, eh, estoy maravillada porque me pasaba, que con mis amigas, siempre teníamos esta conversación. De que los personajes femeninos de las películas siempre eran soporte del héroe masculino. En este caso, el personaje principal, Antonela, que es una mujer muy distinta al que a veces se retrata en el cine, donde son sumisas. Ella no pide permiso, tiene sus propias contradicciones, agarra las armas y va por todo, por su venganza y por su bebé, que es ese motor. Me parece que el cine argentino no estaba dando este lugar a las mujeres. Pero hay conciencia en este personaje. Tiene voz esta mujer y me parece que eso es fantástico, pertenecer a este nuevo paradigma, si se quiere, del cine de la mano de Leo, que siempre supo enaltecer a los personajes femeninos, colocarlos en el centro y no juzgarlos. Ser parte de eso me encanta, porque además yo era muy fanática de su cine, de sus videoclips, de Andrés Calamaro, de Babasónicos. Entonces hoy formar parte de eso me parece maravilloso y sobre todo encarnar a esta mujer que está embarazada como estuve en la vida real.

El cine independiente y el uso de redes sociales son pilares en la producción y difusión de 'Solo fanáticos', destacando su presencia viral en Instagram y TikTok

—¿Cómo viviste el rodaje embarazada y qué diferencias sentiste respecto a tu personaje?

Antonella Kruger: —Sí, muy importante. Yo tuve que hacer un doble trabajo porque, digamos, mi realidad era muy distinta a la realidad del personaje. Yo estaba supercuidada. Nosotros nos la pasamos el embarazo en hoteles cinco estrellas en Punta del Este. Entonces mi realidad era muy, muy alejada de la protagonista. Y la verdad que, nada, el bebé me ayudó porque uno está más sensible, por así decirlo, y tiene tantas revoluciones, tantas hormonas que, que incluso, incluso en este guion que fuimos armando con Leo y con Priscila, íbamos armando y desarmando las escenas, como que nunca había un guion definitivo porque se iba nutriendo de la diaria y de experiencias también de conocidos.

El director y guionista Leo Damario argentino desvela cómo surgió el concepto detrás de su último filme. Entre anécdotas personales y la observación social, la creatividad da paso a una narrativa audaz en la pantalla grande

Cine independiente, redes sociales y desafíos de producción

—¿Cómo describirías el carácter independiente de la película y el vínculo con las redes sociales?

Leo Damario: —No es un cine de esta administración, pero no es un cine subsidiado ni que esté a merced de una situación política. Es cine porque tiene que ser. El cine no tiene que pedir permiso ni estar dependiendo de fagocitar los senos del Estado. Es una película linda, cortita, divertida, que a la vez toca un tema profundo, con sátira, pero además de urgencia, pero también con mucha conciencia y lectura de estos tiempos. La peli conversa las redes sociales, los celulares, el Instagram con tomas con lentes vintage de celuloide y ampliación a cinta. Es un formato clásico de recuperar el cine de sala, pero grande, en 4K y con toda esa roja y el lente respirando, como hacían las películas cinematográficas reales.

Leo Damario y Antonella Kruger anticipan proyectos futuros, como una serie sobre Montoneros y Malvinas y una biopic de boxeo femenino

Antonella Kruger: —Nuestra película está en todas las salas, en las calles de la ciudad y sobre todo en el comentario, en el boca a boca, porque nuestro Instagram tiene muchísimos seguidores. Nos sorprendió realmente muchísimo y mucha gente se comparte estos pequeños recortes de la película, como si fuera un TikTok o videíto de Reel.

La película a cargo de Leo Dimario pone en el centro a personajes femeninos complejos, rompiendo estereotipos del cine argentino tradicional

—¿Qué proyectos tienen en mente tras el estreno de Solo Fanáticos?

Leo Damario: —Estamos pensando hace más de un año hacer una serie con el periodista Edgardo Esteban sobre Montoneros y Malvinas. Además, hay una biopic de boxeo, con Antonella de protagonista. No te voy a decir sobre quién es, pero es sobre una figura muy importante del boxeo femenino. Y después está la segunda parte de Solo fanáticos también.