“Amor verdadero”: la romántica frase de Juana Viale a su novio Yago Lange a la orilla del mar

La pareja vive días de relax y aventura junto al océano, compartiendo momentos únicos donde la naturaleza y la intimidad sellan una etapa especial de su vínculo

Juana Viale y Yago Lange se encuentran de espaldas sobre la orilla del mar. El pie de ella dibuja círculos en la arena, él observa la inmensidad del océano. La escena capta un instante de complicidad y serenidad. Al lado, la nieta de Mirtha Legrand escribe: “Amor verdadero”. La frase, breve y contundente, acompaña la foto y define el momento que atraviesan. La pareja disfruta de sus vacaciones y elige compartir un gesto simple, sin poses artificiales, para plasmar el vínculo que los une. No se ven rostros, no hay palabras de más, solo el mar, la arena y la compañía mutua. El mensaje, lejos de lo grandilocuente, expone el sentir genuino de Juana hacia Yago.

La escena se sitúa en una playa que representa más que un simple lugar de descanso. Allí transcurren los días de relax y aventura de la conductora junto a su pareja, en el marco de una expedición que trasciende el ocio. El entorno natural cobra protagonismo y se funde con el relato visual de la pareja. Juana elige este escenario para mostrar la intimidad y la armonía del vínculo, pero también para reforzar una convicción: la vida junto al mar, la conexión con el agua y la naturaleza, el disfrute de lo cotidiano y la importancia de los pequeños gestos.

La relación entre Juana y Yago se sostiene en la aventura y en el compromiso. Ambos comparten travesías en velero y proyectos de concientización ambiental. En abril de 2024, la conductora y su pareja, acompañados por un grupo de amigos, se embarcaron en una travesía con destino a Cabo Verde, África. El propósito principal de la expedición fue documentar la experiencia y sumar acciones para la conservación marina. El desafío implicó dejar por unas semanas la televisión argentina y delegar el programa de almuerzos a su abuela Mirtha Legrand. La decisión de embarcarse respondió a un deseo profundo. Según Juana, partir desde el sueño y concretarlo requiere atravesar tormentas, pero el resultado justifica el esfuerzo.

El relato de la conductora en primera persona sumó matices sobre la experiencia. “Cruce del Atlántico”, tituló la carta abierta que acompañó la aventura. Juana describió: “Lo más lindo para mí es poder concretar sueños. Bueno, aquí es uno. Partir desde el deseo a concretarlo, se pasan varias tormentas”. La actriz y conductora subrayó la belleza de los atardeceres y la importancia de habitar el presente. “Cuando se vive en el sueño, se habita el presente, es ahí donde la magia aparece. Poder transmitir la belleza misma de la simpleza de la vida, sumar una gota limpia del océano a todos, es sumarle vida al sueño. De a dos es más realizable, aquí somos cinco arriba del barco, lo cuál lo hace más fantástico”.

La vida a bordo se componía de rutinas y descubrimientos. Juana relató la convivencia: “Cinco almas haciendo de las suyas en singular y en plural... Creo que una vez lo dije, pero lo repito, no se puede cuidar ni amar lo que no se conoce... así que aquí, transfiero mi conocimiento, descubrir para contagiar eso... que no tiene palabras”. La expedición propuso cruzar el Atlántico en velero para estudiar los océanos y sumar pruebas para una película documental. El itinerario incluyó Canarias, Cabo Verde, Fernando de Noronha y Gibraltar como futuros destinos. La experiencia se narró en tiempo real a través de publicaciones en Instagram, donde Juana compartió detalles y sensaciones.

El día a día a bordo del velero “Lola” incluyó momentos de disfrute y conexión con la naturaleza. Juana mostró una zambullida en altamar, un instante de superación personal y contacto directo con el océano. Se la vio tomando sol junto a paneles solares, en lo que definió como un momento para “recargar baterías”. También apareció preparando mate, sumando a la rutina aires de cotidianeidad y alegría. Las imágenes transmitieron la convivencia armónica y el respeto por el entorno, pilares del viaje y del compromiso ambiental que sostiene la pareja.

El legado familiar y la exposición pública también atravesaron esta etapa. La decisión de dejar por unas semanas la conducción televisiva implicó un gesto de confianza y continuidad en la familia Legrand. Juana cedió el mando a su abuela, mientras asumió el desafío de su vida: una expedición transatlántica por una causa ecológica. El equipo que la acompañó incluyó a Mery Sackmann, creadora del blog “Mery sin plástico”, Marko Magister, director y documentalista, y Sebastián Vereertbrugghen, camarógrafo y editor. La tripulación se completó con Yago Lange, hijo del medallista olímpico Santiago Lange, quien aportó su experiencia y compromiso en iniciativas ambientales.

La pareja Juana y Yago se destaca por la coherencia entre vida personal y acción pública. En esta ocasión, durante sus vacaciones al lado del mar, la conductora disfruta de la naturaleza. Desde la orilla, dibujando círculos en la arena, Juana reafirma su compromiso: el amor verdadero se construye con gestos, con sueños y con actos concretos en defensa del planeta.

