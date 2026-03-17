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Reese Witherspoon cenó en un exclusivo restaurante en su visita a la Argentina: “Siempre serás bienvenida”

La actriz se encuentra en el país y, a días de celebrar su cumpleaños número 50, fue a comer al local de Martín Rebaudino

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La actriz Reese Witherspoon posa
La actriz Reese Witherspoon posa junto al reconocido chef argentino Martín Rebaudino durante una celebración de cumpleaños en un restaurante (Instagram)

La reconocida actriz estadounidense Reese Witherspoon se encuentra de visita en la Argentina y aprovechó su estadía para disfrutar de la gastronomía porteña. Este jueves, la protagonista de Legalmente Rubia y ganadora del Oscar visitó Roux Resto, el restaurante del chef Martín Rebaudino en la ciudad de Buenos Aires.

El equipo del restaurante celebró el encuentro en sus redes sociales con un mensaje especial: “Un honor haber recibido a @reesewitherspoon en nuestra casa. Gracias por tu calidez y por elegirnos para disfrutar de un momento especial. En Roux, siempre serás bienvenida”. La visita de la actriz fue recibida con entusiasmo por el staff y los comensales, sorprendidos por la presencia de una figura internacional en uno de los espacios gastronómicos más reconocidos de la ciudad y a menos de una semana de cumplir sus 50 años, lo que sucederá el próximo 22 de marzo.

En las fotos, Reese aparece sonriente junto a Rebaudino, luciendo un vestido negro con lunares blancos, un look simple y elegante que destacó su estilo natural. La imagen del chef y la actriz juntos recorrió rápidamente las redes y generó orgullo entre los seguidores del restaurante.

La presencia de la actriz
La presencia de la actriz en el país fue una verdadera sorpresa

Los comentarios no tardaron en estallar en la publicación, con usuarios celebrando la elección de la actriz y elogiando tanto su sencillez como la calidad de la propuesta gastronómica de Roux. Mensajes de bienvenida y sorpresa se multiplicaron, confirmando el impacto que genera la visita de una estrella de Hollywood en la escena local.

La presencia de Witherspoon en Roux suma así una estrella de Hollywood a la lista de visitantes ilustres del restaurante, que se consolida como uno de los favoritos tanto de locales como de personalidades internacionales que buscan una experiencia culinaria de primer nivel en Buenos Aires.

Semanas atrás, Witherspoon fue distinguida como Mujer del Año por Harper’s Bazaar, un reconocimiento que resalta tanto su éxito en la industria del entretenimiento como su historia personal marcada por la ansiedad y el perfeccionismo. En una entrevista exclusiva, la actriz y productora explicó cómo estos rasgos impulsaron su carrera y la ayudaron a redefinir el poder femenino en Hollywood, construyendo un verdadero imperio mediático con proyección global.

El galardón, correspondiente a la edición diciembre/enero 2025 de la revista, pone en primer plano su rol como fundadora de Hello Sunshine, la compañía que revolucionó la representación femenina en pantallas. “Si algo me preocupa, siempre seré esa persona que empuja los límites”, resumió Witherspoon. La entrevista, realizada en Notting Hill, Londres, reveló el costado más íntimo de la artista: “Probablemente, tuve éxito porque tenía mucha ansiedad. Van de la mano”, reconoció, vinculando sus desafíos internos con su progreso profesional.

Reese está a días de
Reese está a días de cumplo 50 años, por lo que su presencia en le país fue una gran sorpresa (REUTERS/Kylie Cooper)

La falta de papeles relevantes para mujeres mayores de 30 la llevó, en 2012, a invertir su propio dinero en historias lideradas por mujeres. Así nacieron éxitos como Alma Salvaje, Perdida y Big Little Lies, que abordaron temáticas como la violencia doméstica con una perspectiva innovadora y elencos de alto impacto. Sin embargo, ni los reconocimientos ni el éxito en taquilla le garantizaron de inmediato el respeto del sector: “Incluso cuando Perdida y Alma Salvaje recaudaron más de USD 600 millones y obtuve tres Óscar, seguían cuestionando si era una productora real o solo un proyecto de vanidad”, relató.

La resistencia de algunos ejecutivos, que dudaban del interés del público en relatos femeninos, la impulsó a fundar Hello Sunshine en 2016, una empresa que creció al ritmo del streaming y redes sociales. El gran salto llegó con The Morning Show (Apple TV+), serie que protagoniza y produce junto a Jennifer Aniston y que se convirtió en referente cultural al abordar el movimiento #MeToo, la transformación del periodismo y el liderazgo femenino.

Las raíces de su perfeccionismo y su deseo de destacar se vinculan con la historia de su abuela, Dorothea Draper, una mujer educada que dejó su carrera y enfrentó depresión. Su madre, enfermera pediátrica, le habló abiertamente sobre salud mental y le advirtió sobre la posible herencia de esas dificultades. Reese misma atravesó episodios depresivos, especialmente tras el nacimiento de su primera hija, Ava, en 1999: “En los primeros seis meses, estaba feliz y deprimida al mismo tiempo. Lloraba todo el tiempo, no dormía, estaba agotada”.

Estas vivencias transformaron su visión sobre el bienestar emocional y la crianza. Madre de tres hijos, Witherspoon promueve conversaciones sinceras sobre salud mental y sexualidad, siguiendo el ejemplo de su madre y celebrando la visibilización de la menopausia impulsada por figuras como Gwyneth Paltrow y Naomi Watts.

Actualmente, la actriz combina su faceta empresarial con proyectos creativos: Hello Sunshine impulsó documentales como F1: The Academy, lanzó la plataforma Sunnie dirigida a la generación Z y organiza la conferencia Shine Away para mujeres profesionales. Además, trabaja junto a Harlan Coben en la publicación de su primera novela, Gone Before Goodbye. Próxima a cumplir 50 años, planea recorrer Europa con su hijo menor, celebrando la madurez como una etapa de sabiduría y autoconocimiento.

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