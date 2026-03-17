El reencuentro de Nicolás Cabré con su hija Rufina tras su regreso desde Turquía: “Con mis amores”

Nicolás Cabré junto a su hija Rufina y su esposa Rocío Pardo

El reencuentro de Nicolás Cabré con su hija Rufina se produjo en Buenos Aires, después de que la niña regresara de Turquía tras celebrar el cumpleaños de su madre, la actriz Eugenia “China” Suárez. El encuentro familiar incluyó a Rocío Pardo, esposa de Cabré, con una comida en el restaurante El Patio, en Palermo Soho.

Nicolás Cabré compartió la reunión a través de una imagen y una dedicatoria en redes sociales, señalando la importancia de este momento familiar con la frase “con mis amores” y un corazón rojo. En la foto, se ve a los tres sonrientes y los vasos con un jugo detox que pidieron Cabré y Pardo.

Rufina regresó a la capital argentina tras unos días junto a su madre, la China Suárez en Estambul. En su paso por Turquía, Rufina acompañó a su madre en su fastuosa celebración de cumpleaños a bordo de un yate por el Bósforo.

En otro plano de su vida personal, Nicolás Cabré se realizó un tatuaje de gran tamaño en la espalda, obra del tatuador Nico Avedissian en Pinamar. El diseño, hecho en líneas negras y sombreado, está compuesto por flores y hojas de gran tamaño que cubren completamente tatuajes anteriores, como un búho y una mano de Hamsa, tradicional amuleto de protección.

Nicolás Cabré mostró su nuevo tatuaje

La pieza fue realizada en varias sesiones para asegurar una cobertura precisa y un resultado renovado. Cabré eligió a Avedissian por su experiencia en grandes formatos y motivos botánicos, reflejando así un proceso de transformación personal que se corresponde con la renovación de etapas en su vida privada.

El tatuaje, que aún requerirá algunos retoques, marca el cierre de un ciclo visual en Cabré, quien manifestó la satisfacción con su nueva imagen a través de publicaciones en redes sociales.

Dos años de amor

En febrero de 2026, Cabré y Rocío Pardo celebraron su segundo aniversario como pareja. La fecha fue conmemorada por Cabré con un mensaje emotivo, agradeciendo a Pardo por ser parte de su vida y por la relación con Rufina: “Hoy hace dos años que empezamos este viaje increíble... No puedo más de amor. Te quiero agradecer por lo que sos conmigo, lo hermosa que sos con Rufi y por hacerme sentir amado de la manera más linda del mundo”, expresó en redes.

Pardo respondió reafirmando el vínculo y el valor del proyecto familiar: “Amor mío, qué placer la vida con vos. Me llenás por todos lados... sos mi persona favorita del planeta”. La pareja contrajo matrimonio el 6 de diciembre de 2025 en la estancia Bosque Alegre, cerca de Villa Carlos Paz, en una ceremonia íntima y rodeada de allegados.

Nicolás Cabré junto a su hija Rufina y Rocío Pardo

Rufina, hija de Cabré y la China Suárez, acompañó a su padre durante la ceremonia y participó de manera activa en los momentos clave de la celebración, evidenciando la unión y complicidad dentro de la familia ensamblada. Detalles personalizados y una ambientación temática completaron este evento, que reafirmó el compromiso y la cercanía cotidiana en la vida de Cabré y Pardo.

El presente de Nicolás Cabré está marcado por el acompañamiento de su esposa y su hija, en un entorno de logros personales y renovación emocional. Juntos proyectan nuevos desafíos y consolidan su historia compartida en la esfera privada y pública.

Nicolás Cabré vive un momento de plenitud personal. Tras su casamiento con Rocío Pardo en Córdoba, el éxito de su temporada teatral en Villa Carlos Paz, donde dirigió y actuó en “Ni media palabra” junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez, ahora se reencontró con su hija con una cita familiar y una salida a comer y sumó el estreno de un tatuaje de gran tamaño en la espalda.