Teleshow

El reencuentro de Nicolás Cabré con su hija Rufina tras su regreso desde Turquía: “Con mis amores”

El actor mostró la salida que hicieron en plan familiar a comer por Palermo junto a Rocío Pardo

Guardar
Nicolás Cabré junto a su
Nicolás Cabré junto a su hija Rufina y su esposa Rocío Pardo

El reencuentro de Nicolás Cabré con su hija Rufina se produjo en Buenos Aires, después de que la niña regresara de Turquía tras celebrar el cumpleaños de su madre, la actriz Eugenia “China” Suárez. El encuentro familiar incluyó a Rocío Pardo, esposa de Cabré, con una comida en el restaurante El Patio, en Palermo Soho.

Nicolás Cabré compartió la reunión a través de una imagen y una dedicatoria en redes sociales, señalando la importancia de este momento familiar con la frase “con mis amores” y un corazón rojo. En la foto, se ve a los tres sonrientes y los vasos con un jugo detox que pidieron Cabré y Pardo.

Rufina regresó a la capital argentina tras unos días junto a su madre, la China Suárez en Estambul. En su paso por Turquía, Rufina acompañó a su madre en su fastuosa celebración de cumpleaños a bordo de un yate por el Bósforo.

En otro plano de su vida personal, Nicolás Cabré se realizó un tatuaje de gran tamaño en la espalda, obra del tatuador Nico Avedissian en Pinamar. El diseño, hecho en líneas negras y sombreado, está compuesto por flores y hojas de gran tamaño que cubren completamente tatuajes anteriores, como un búho y una mano de Hamsa, tradicional amuleto de protección.

Nicolás Cabré mostró su nuevo
Nicolás Cabré mostró su nuevo tatuaje

La pieza fue realizada en varias sesiones para asegurar una cobertura precisa y un resultado renovado. Cabré eligió a Avedissian por su experiencia en grandes formatos y motivos botánicos, reflejando así un proceso de transformación personal que se corresponde con la renovación de etapas en su vida privada.

El tatuaje, que aún requerirá algunos retoques, marca el cierre de un ciclo visual en Cabré, quien manifestó la satisfacción con su nueva imagen a través de publicaciones en redes sociales.

Dos años de amor

En febrero de 2026, Cabré y Rocío Pardo celebraron su segundo aniversario como pareja. La fecha fue conmemorada por Cabré con un mensaje emotivo, agradeciendo a Pardo por ser parte de su vida y por la relación con Rufina: “Hoy hace dos años que empezamos este viaje increíble... No puedo más de amor. Te quiero agradecer por lo que sos conmigo, lo hermosa que sos con Rufi y por hacerme sentir amado de la manera más linda del mundo”, expresó en redes.

Pardo respondió reafirmando el vínculo y el valor del proyecto familiar: “Amor mío, qué placer la vida con vos. Me llenás por todos lados... sos mi persona favorita del planeta”. La pareja contrajo matrimonio el 6 de diciembre de 2025 en la estancia Bosque Alegre, cerca de Villa Carlos Paz, en una ceremonia íntima y rodeada de allegados.

Nicolás Cabré junto a su
Nicolás Cabré junto a su hija Rufina y Rocío Pardo

Rufina, hija de Cabré y la China Suárez, acompañó a su padre durante la ceremonia y participó de manera activa en los momentos clave de la celebración, evidenciando la unión y complicidad dentro de la familia ensamblada. Detalles personalizados y una ambientación temática completaron este evento, que reafirmó el compromiso y la cercanía cotidiana en la vida de Cabré y Pardo.

El presente de Nicolás Cabré está marcado por el acompañamiento de su esposa y su hija, en un entorno de logros personales y renovación emocional. Juntos proyectan nuevos desafíos y consolidan su historia compartida en la esfera privada y pública.

Nicolás Cabré vive un momento de plenitud personal. Tras su casamiento con Rocío Pardo en Córdoba, el éxito de su temporada teatral en Villa Carlos Paz, donde dirigió y actuó en “Ni media palabra” junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez, ahora se reencontró con su hija con una cita familiar y una salida a comer y sumó el estreno de un tatuaje de gran tamaño en la espalda.

Temas Relacionados

Nicolás CabréRufina CabréRocío Pardo

Últimas Noticias

Luciana Martínez habló luego de su detención: “Necesito contención y visitar médicos”

La participante de Gran Hermano hizo frente a las acusaciones que pesan sobre su cabeza y aseguró que todo “fue un mal sueño”

Luciana Martínez habló luego de

Oriana Sabatini, un nacimiento entre goles, la despedida de una amiga y el nuevo capítulo de su vida en Roma

La cantante vivió el inicio del parto en pleno estadio romano, rodeada de emoción y fútbol. Tras la partida de una confidente, se abre una etapa distinta en su maternidad

Oriana Sabatini, un nacimiento entre

Reese Witherspoon cenó en un exclusivo restaurante en su visita a la Argentina: “Siempre serás bienvenida”

La actriz se encuentra en el país y, a días de celebrar su cumpleaños número 50, fue a comer al local de Martín Rebaudino

Reese Witherspoon cenó en un

Cinthia Fernández habló de su cruce con María Fernanda Callejón: “Me quiso pegar”

La futura abogada dio detalles de lo que sucedió con su compañera de trabajo una vez que se apagaron las cámaras

Cinthia Fernández habló de su

Floppy Tesouro contó cómo sigue su salud luego de su internación: “Es un proceso bastante largo”

Tras pasar unos días en un sanatorio, la empresaria continúa la recuperación en su casa y detalló cuando retomará las actividades profesionales

Floppy Tesouro contó cómo sigue
DEPORTES
“Es como si Messi jugara

“Es como si Messi jugara al hockey sobre hielo”: el gol al que ya califican como el mejor de la historia

El Chelsea de Enzo Fernández pierde frente al PSG en la vuelta de los octavos de la Champions League: la agenda completa

La confesión de una estrella internacional: “La adicción a los videojuegos me llevó a fracasar en el Real Madrid”

Se confirmó la lesión que sufrió Santiago Ascacibar: cuánto tiempo lo perderá Boca Juniors

El problema en McLaren que le impidió a Lando Norris y Oscar Piastri iniciar la carrera principal del GP de China de Fórmula 1

TELESHOW
Luciana Martínez habló luego de

Luciana Martínez habló luego de su detención: “Necesito contención y visitar médicos”

Oriana Sabatini, un nacimiento entre goles, la despedida de una amiga y el nuevo capítulo de su vida en Roma

Reese Witherspoon cenó en un exclusivo restaurante en su visita a la Argentina: “Siempre serás bienvenida”

Cinthia Fernández habló de su cruce con María Fernanda Callejón: “Me quiso pegar”

Floppy Tesouro contó cómo sigue su salud luego de su internación: “Es un proceso bastante largo”

INFOBAE AMÉRICA

Bolsonaro mostró mejores pero sigue

Bolsonaro mostró mejores pero sigue en terapia intensiva y sin previsión de alta

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el filósofo que revolucionó la historia con su método dialéctico

Un estudio revela que los tiburones toro no son tan solitarios como se pensaba

Gabinete de Seguridad de El Salvador impulsa reforma para establecer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas

Mercado laboral panameño repunta en 2026, pero no logra cubrir vacantes