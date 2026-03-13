Nicolás Cabré se tatuó toda la espalda: las imágenes del impactante diseño que eligió

Nicolás Cabré se tatuó toda la espalda: el paso a paso el impresionante diseño

Luego de una temporada exitosa en Villa Carlos Paz, donde presentó como director y protagonista la obra “Ni media palabra” junto a su flamante esposa, Rocío Pardo, Nicolás Cabré eligió descansar en su casa de Pinamar. Y desde allí, con un video en sus redes sociales, sorprendió al mostrar su nuevo tatuaje de gran tamaño en la espalda, realizado por el artista Nico Avedissian en Pinamar. Esta transformación cubre casi toda la región dorsal y marca un cambio importante en la imagen pública del actor.

El diseño que eligió el actor, que puso “día de tatuaje” en su publicación, tiene flores de gran tamaño y hojas, en un estilo de líneas negras y sombreados. El trabajo, cubrirá antiguos tatuajes, como un búho y un ave, y se completará en próximas sesiones.

De acuerdo con las imágenes difundidas en las historias de Instagram de Cabré, el procedimiento comenzó con la impresión del diseño sobre la piel. Avedissian delineó el dibujo utilizando papel especial y después avanzó con la aguja, aplicando una pomada cicatrizante antes de cubrir la zona protegida con papel film.

Nicolás Cabré mostró su nuevo tatuaje

La pieza destaca por las líneas negras definidas y los sombreados, formando flores grandes parecidas a peonías y hojas que se extienden desde la parte superior hasta la zona lumbar de la espalda. Una vez terminado, el tatuaje renovará por completo la estética del actor.

El proyecto requerirá varias sesiones, ya que el tamaño del diseño es considerable y busca asegurar la cobertura total de los tatuajes previos. Cabré eligió a Avedissian por su experiencia en trabajos de gran formato y detalles florales, apostando por un cambio radical en su imagen corporal.

El trabajo del tatuador sobre la espalda de Cabré (Captura de video)

Qué tatuajes cubrió Cabré

Antes de esta intervención, en la espalda de Cabré había dos tatuajes: un búho a la izquierda, que cobró relevancia pública en 2019 cuando Laurita Fernández, entonces pareja del actor, compartió una foto en la que se leía “El búho me mira”, y otro dibujo de un ave en el hombro derecho.

Ambos tatuajes quedarán completamente ocultos bajo el nuevo diseño cuando Avedissian finalice el proceso. Esta transformación abre una etapa de renovación personal.

Las figuras originales formaron parte de la identidad visual de Cabré durante años. La modificación radical representa un cambio en la historia personal del actor.

La foto que publicó en 2019 Laurita Fernández cuando salía con Cabré mostraba los tatuajes que el actor tenía antes del nuevo: un búho y otra ave

Mensaje de amor

Además del gesto estético, este Cabré usó sus redes sociales para dedicar un mensaje especial a su esposa Rocío Pardo en su cumpleaños. El actor publicó una imagen de Pardo sonriendo, sentada al aire libre y con el cabello suelto, acompañada de un mensaje afectuoso: “Hoy cumple años la mujer más linda y buena del planeta. Te amo con todo mi ser y te deseo la mayor de las felicidades”.

En esa dedicatoria, Cabré destacó el cariño y agradecimiento a su compañera con frases como “Te mereces eso y mucho más” y “Gracias por dejarme compartir la vida con vos”. El saludo se extendió en tono cercano, reflejando la solidez de la pareja ante sus seguidores.

Pardo celebró sus 31 años rodeada de familia y con la presencia afectuosa de Cabré, en un entorno íntimo y alegre que muestra la complicidad diaria tras su reciente matrimonio.

El tierno saludo de Nicolás Cabré a Rocío Pardo por su cumpleaños: “Te deseo la mayor de las felicidades”

Una etapa de plenitud

Durante el verano, Cabré y Pardo protagonizaron “Ni media palabra” en Villa Carlos Paz junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez. El proyecto teatral permitió a la pareja fortalecer su vínculo y compartir escenario con elogios de público y crítica.

Cabré expresó en Instagram su gratitud al equipo y al público de Carlos Paz por el ambiente positivo y la energía vivida durante la temporada. La experiencia significó un periodo de éxito tanto artístico como personal para ambos.

Actualmente, la pareja vive una etapa marcada por la plenitud, la renovación y la celebración de logros compartidos. Cabré expresa su felicidad y gratitud con gestos y palabras que refuerzan la unión y el proyecto de vida conjunta.