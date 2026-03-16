La sorprendente habilidad de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, a sus 7 años: “El país que amo”

Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza reveló los países que ya conoció y anécdotas vividas

Un video casero publicado por Flavio Mendoza en sus redes sociales logró captar la atención de miles de usuarios en pocas horas. El protagonista es su hijo, Dionisio, quien, a pocos días de cumplir ocho años, sorprendió al relatar los países que ya conoce y algunas anécdotas de sus viajes. Con una naturalidad que refleja su habitual exposición mediática, el niño compartió en primera persona detalles de sus experiencias, acompañado de imágenes en las que señala en un mapa cada destino visitado.

La publicación generó una rápida reacción entre los seguidores del coreógrafo y productor, quienes inundaron los comentarios con mensajes de cariño y admiración hacia el pequeño. A través de esta secuencia, se desplegaron no solo los lugares recorridos por Dionisio, sino también la forma en que vive y recuerda cada viaje, integrando tanto su visión infantil como el entorno familiar que lo rodea.

El menor abrió el video con una presentación sencilla y directa: “Hola, soy Dionisio Mendoza. Yo les voy a contar a dónde yo viajé”. Este inicio marcó el tono de todo el relato, en el que fue enumerando cada país en el que estuvo desde su nacimiento. El primero que mencionó fue Estados Unidos, donde nació, aunque aclaró que el país que ama y donde vive actualmente es la Argentina. Esta elección de palabras refleja una doble pertenencia geográfica y emocional que acompaña al niño desde su primer día.

El productor teatral sorprendió a Dionisio con un viaje a Finlandia para conocer a Papá Noel (Video: Instagram)

A continuación, el niño detalló los siguientes destinos: “Después, yo me fui de viaje a Uruguay, que está acá. Y después yo fui a México, acá. Después yo fui a Paraguay, acá. Y después fui a Francia, país donde pasé Año Nuevo, que es acá. Después pasé por Finlandia, acá, que es donde pasé el cumple de mi papá y también conocí a Papá Noel. Después, Brasil, acá. Después, Canadá, que es gigante, acá. Y chau”.

Cada país fue señalado en el mapa, mostrando tanto la ubicación como su bandera y la relevancia que Dionisio otorga a cada destino por las experiencias vividas. Entre las anécdotas, sobresalen dos momentos: el Año Nuevo en Francia y el cumpleaños de su padre en Finlandia, donde asegura haber conocido a Papá Noel. Estas referencias otorgan un matiz personal al itinerario y permiten entender cómo los recuerdos familiares se entrelazan con los viajes internacionales.

El recorrido de Dionisio incluye países de América, Europa y América del Norte, con una variedad de contextos y situaciones. No se limita a enumerar destinos, sino que selecciona aquellos en los que vivió momentos que recuerda con especial entusiasmo. La manera en la que narra cada experiencia, apoyado en el uso de un mapa físico, refuerza la autenticidad de su relato y la apropiación infantil del mundo a través del juego y la geografía, mientras comparte su inteligencia para identificar los lugares en el planisferio.

El video permitió ver al menor narrando en primera persona las etapas de su vida viajera. Su relato no solo repasa los países visitados, sino que revela preferencias y afectos, como cuando subraya que ama vivir en Argentina. La naturalidad con la que utiliza el mapa para señalar cada región brinda la idea de un niño familiarizado con el mundo, pero también con la dinámica de compartir estas vivencias públicamente.

Flavio Mendoza le festejó el último cumpleaños a su hijo Dionisio en la cancha de Boca (Crédito: RS Fotos)

En cada intervención, Dionisio acompaña su discurso con gestos y referencias visuales, lo que aporta una dimensión lúdica al relato. Por ejemplo, al hablar de Canadá, resalta su tamaño diciendo “que es gigante”, y al recordar Finlandia, suma el detalle de haber conocido a Papá Noel, una experiencia que fácilmente conecta con la imaginación de cualquier niño de su edad.

La publicación del video no tardó en provocar una ola de comentarios por parte de los seguidores de padre e hijo. Los mensajes, en su mayoría elogiosos, se centraron en la personalidad de Dionisio y en lo que representa su vida por el mundo. Entre las frases destacadas se encuentran: “¡Que hermoso es! ¡Maravilloso que ya sea un viajerito! Felicitaciones”, “Mi vida que hermoso es, tan estimulado con tanto amor que se refleja”, y “¡Hermoso Dionisio! ¡Que niño culto y bien criado!”

Estos comentarios reflejan cómo el público percibe no solo la experiencia de viaje, sino también el entorno afectivo y educativo en el que se desarrolla Dionisio. La presencia de mensajes que subrayan el cariño y la admiración hacia el niño evidencia el impacto positivo que generan sus apariciones públicas y la empatía que despierta su historia.