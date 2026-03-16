Carmiña Masi contó cómo la trata la gente por la calle tras su expulsión de Gran Hermano: “Es muy loco todo”

Luego de ser expulsada por sus dichos racistas en Gran Hermano, Carmiña Mazi contó su experiencia con el público (Instagram)

El miércoles pasado, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió uno de los momentos más tensos y polémicos de la temporada. En una decisión inédita, la producción del reality resolvió expulsar a Carmiña Masi, la periodista paraguaya, tras los comentarios racistas que lanzó contra su compañera Mavinga. El episodio, ocurrido en una escena cotidiana dentro de la casa, no solo impactó a los participantes sino que generó un repudio inmediato en redes sociales y entre los seguidores del programa. La sanción, lejos de quedar en el olvido, desató una ola de repercusiones y puso nuevamente en debate los límites de la convivencia y el rol de los medios en la amplificación del conflicto.

A menos de una semana de su salida, Carmiña decidió romper el silencio y se expresó a través de sus historias de Instagram. “Esto es algo que nunca pensé que iba a decir... Hoy paseando por San Telmo, se me acercaba la gente y me daba su apoyo. Gracias en serio porque es como muy raro, es muy loco para mí todo esto todavía”, relató, sorprendida por el recibimiento que asegura tener fuera del certamen. La exparticipante también se refirió a las distintas posturas que recogió en la calle: “Ni mencionar que hay gente que me dice ‘no te tenías que ir, ojalá vuelvas a la casa’. Argentinos diciendo que ya está, que hay mucha exageración de los medios”.

En esa misma línea, Carmiña apuntó contra la cobertura mediática y el tratamiento del caso. “Igual insisto que la gente de los medios hace su trabajo exagerando, porque no tienen la vara de la moral”, expresó con tono crítico, responsabilizando al periodismo por amplificar el escándalo. Para cerrar su mensaje, la periodista se refirió a un fan que tuvo un gesto especial. “Le quiero agradecer a ese chico que se me acercó y me regaló un llavero de una estrella culona, y a toda la gente que de verdad me pidió una foto, me pidió un beso y un abrazo. Sigue siendo muy loco, así que gracias, chicos. Expulsada”, concluyó, mostrando que aún procesa el impacto de su salida.

A menos de un mes del comienzo del certamen, Carmiña Masi quedó expulsada por sus dichos racistas (Prensa Telefe)

Cabe recordar que los dichos de Carmiña en la casa generaron un cimbronazo inmediato tanto adentro como afuera del reality. Todo comenzó durante una tarde en el patio, mientras Mavinga, una de las participantes, compartía un momento distendido y bailaba con algunos de sus compañeros. Desde el interior, Carmiña comenzó a realizar comentarios despectivos que rápidamente encendieron la polémica. “Mirala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, lanzó en referencia a la joven, lo que de inmediato generó incomodidad entre los presentes.

La situación no quedó allí. Carmiña profundizó sus dichos con expresiones aun más graves, utilizando términos como “esclava” y otras comparaciones ligadas a la esclavitud, lo que provocó el rechazo generalizado tanto de los propios participantes como de los televidentes. Las imágenes del episodio se viralizaron al instante y generaron una reacción masiva, con pedidos de sanción y mensajes de repudio de parte del público. El tema escaló rápidamente y, antes incluso de que comenzara la gala, ya se daba por descontado que la producción tomaría una medida ejemplar.

Carmiña Masi podría ser expulsada de GH tras sus comentarios racistas contra Jenny Mavinga (Gran Hermano Generación Dorada - Telefe)

El debate, sin embargo, sigue abierto. Mientras una parte del público respalda la medida y destaca el rol de los medios y las redes en la construcción de conciencia colectiva, otros sostienen que la repercusión fue exagerada y discuten el impacto de la exposición mediática en la vida de los participantes. Por su parte, Carmiña Masi, ahora fuera de la competencia, intenta reconstruir su imagen y procesar el vendaval mediático que la rodea, entre mensajes de apoyo y críticas durísimas.