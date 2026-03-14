Tras conquistar Lollapalooza, Paulo Londra contó cómo vive la llegada de su tercera hija: “Recién ayer pude dormir bien”

El único headliner argentino de la edición 2026 compartió su historia de transformación y agradecimiento, destacando la importancia de su familia y el cariño del público en su mejor momento

Este sábado, la espera por fin llegó a su fin. Paulo Londra se presentó en Lollapalooza Argentina y marcó un hito en su carrera al ser el único headliner argentino de la edición 2026. A sus pies, el cantante reunió a una multitud que coreó cada uno de sus temas y lo acompañó en uno de los momentos más importantes de su carrera. En la previa, el cordobés habló con Teleshow y contó cómo vive esta etapa de su vida tras el nacimiento de su tercera hija. En clima de emoción, el artista abrió su corazón, contó la dinámica actual de su casa y sus nervios antes del show en el Samsung Stage.

Convertirse en padre por tercera vez supuso una transformación profunda para Paulo Londra en los días previos a su presentación como único headliner argentino en Lollapalooza 2026. “Tremendo, hermano. Tremendo. La verdad que estaba muy cansado. Creo que el día que dormí bien recién fue ayer, que tuve que descansar para hoy. Y no paro, hermano, no paro. Gracias a Dios puedo seguir haciendo lo que me gusta. Gracias a Dios”, comenzó diciendo el cantante sobre sus emociones tras la llegada de su hija Justina y alistarse para el gran show.

Paulo Londra hizo historia como el único headliner argentino en Lollapalooza Argentina 2026, congregando a miles de fanáticos en el Samsung Stage (Gustavo Gavotti)

Luego, el intérprete de “Adán y Eva” se refirió a la preparación que hizo de cara a su presentación en el escenario Samsung. “Trabajamos mucho en este show, con mucho amor para él, para mi gente. La última vez que estuve acá fue en 2019, era muy chico. Me pasaron un montón de cosas, maduré mucho más. Disfruté de estos momentos con las personas que me rodean y voy con todo, hermano. Tengo bien tranquilo mi alma”.

Mientras se relajaba tomando mates, antes de calentar la voz para su show, Londra se sinceró sobre cómo lo afecta esta presentación: “Tengo el orgullo, la verdad, de representar y de estar con mi gente ahora, porque yo me estoy girando para todos lados y quiero estar también acá en Argentina con mi gente. Siempre he vivido para ellos. Porque Argentina me dio todo, hermano. Todos los lugares. Me acuerdo, dos mil y no sé, 2017, cuando iba en micro a rapear a Salta, Catamarca, San Luis, a todos lugares, a un montón de plazas y bueno, y estar acá siendo headliner es un sueño”.

Paulo Londra compartió detalles sobre su preparación para Lollapalooza Argentina 2026, destacando el trabajo realizado junto a su equipo y la importancia de su gente (Gustavo Gavotti)

De cara a Lollapalooza Argentina, Paulo Londra expresó el particular entusiasmo y nerviosismo que lo acompañaron antes del espectáculo. Durante un ensayo abierto para Teleshow, compartió: “El Paulo de 2019 era más volado, improvisaba mucho. El de ahora tiene algunos pasos ya planeados. Nos vemos mañana, mi gente. Va a ser un show zarpado, así que te espero allá”.

El reconocido cantante Paulo Londra y su pareja dan la bienvenida a Justina, su tercera hija, en una emotiva imagen desde el hospital.

La paternidad renovada ha impulsado a Paulo Londra a buscar mayor estabilidad y madurez en su vida personal y artística. El nacimiento de Justina, fruto de su relación con Martina Quetglas, marcó para él el inicio de cambios fundamentales, incluida la decisión de dejar el alcohol y el tabaco, en un contexto de crecimiento familiar y profesional.

Las primeras imágenes de la niña, publicadas por la pareja el 9 de marzo de 2026, revelaron instantes de intimidad familiar en la Clínica Reina Fabiola de Córdoba. En redes sociales, Martina Quetglas compartió una fotografía en blanco y negro junto a Justina y Londra, acompañada por la fecha del nacimiento y un corazón rosa. Poco después, Londra agradeció a Martina y al equipo médico: “Gracias a mi leona te la bancaste toda y trajiste a la leona Justina a la manada. Gracias a todos los médicos, doctores y enfermeros de la Reyna Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”, según recogió Infobae. Familiares, amigos y fans celebraron de inmediato la noticia a través de mensajes de cariño y felicitaciones en las redes sociales, en un ambiente de cercanía y alegría.

El nacimiento de su hija Justina marcó una nueva etapa personal para Paulo Londra, quien valoró la transformación y estabilidad familiar (Gustavo Gavotti)

En este nuevo periodo, Paulo Londra tomó decisiones trascendentes al dejar el alcohol y el tabaco, un cambio que hizo público durante presentaciones y en redes sociales, según contó en una conferencia de prensa previo a su presentación en Viña del Mar. El propio artista vinculó este paso a su deseo de construir una vida más saludable junto a su familia. Explicó que su impulso fue “disfrutar de estos momentos con las personas que me rodean y voy con todo, hermano”, testimonio donde remarcó la madurez y la importancia de dar el mejor ejemplo a sus hijos. El proceso de crecimiento y autocompromiso fue celebrado por sus seguidores y reflejado abiertamente en sus plataformas digitales, donde Paulo Londra destacó los valores de evolución personal y autocuidado.

El vínculo familiar y el agradecimiento al público son pilares en la nueva etapa de Paulo Londra, marcada por la serenidad y la madurez artística (Gustavo Gavotti)

Actualmente, Paulo Londra valora tanto la experiencia sobre el escenario como el tiempo en familia, abordando estos ámbitos con mayor serenidad y planificación. Mostró gratitud por el apoyo de Martina y sus hijos, así como por el cariño del público que lo acompaña en esta nueva etapa.

En este presente, el artista refleja una conciencia de plenitud y equilibrio en su vida, afrontando los desafíos con calma y firmeza, y proyectando seguridad personal desde el núcleo familiar y profesional.