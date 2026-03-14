Teleshow

Tobika, Marttein y Joaquina deslumbran con sus shows en el arranque de la segunda jornada de Lollapalooza

Con estilos únicos y una conexión especial con su público, los artistas encienden a miles de fans en las primeras horas del día 2. Mientras, cuentan las horas para las presentaciones de Chappell Roan, Lewis Capaldi y Addison Rae

Guardar
Jaime Olivos
Jaime Olivos

Mientras el sol del mediodía abraza cada esquina del Hipódromo de San Isidro, miles de fans invaden el campo de Lollapalooza Argentina. El reloj marca las 12.30 y los primeros amantes de la música buscan reservar su lugar en las vallas con el deseo de ver lo más cerca posibles a las figuras del día 2: Chappell Roan, Lewis Capaldi, Addison Rae y Paulo Londra, el único headliner argentino.

En la previa a estos shows inolvidables, Tobika, Joaquina y Marttein inauguran la tarde y captan la atención del público con estilos diversos. En el escenario Samsung Stage, el joven de 19 años, cuyo nombre real es Tobías Nahuel Sielicki, fusiona ritmos folclóricos y urbanos en una presentación que marca el pulso inicial.

Su propuesta se caracteriza por la integración de elementos del folklore argentino y latinoamericano con sonidos urbanos contemporáneos, logrando un estilo en constante evolución.

Jaime Olivos
Jaime Olivos

El tema “Chika Hippie” se consolidó rápidamente como uno de los audios más reproducidos en TikTok, viralizando frases entre los jóvenes y situando a Tobika como referencia para nuevas generaciones. Su universo creativo se nutre tanto de la música como de la literatura, destacando la influencia de autores como Jorge Luis Borges y Selva Almada, además de referencias musicales que van de Spinetta a Rosalía y C. Tangana.

Las letras de Tobika exploran la bohemia porteña y la mirada íntima sobre la cotidianeidad juvenil. El artista se apoya en experiencias personales y estímulos digitales que lo han llevado de la viralidad a los escenarios multitudinarios.

El inicio de la segunda jornada de Lollapalooza Argentina también estuvo caracterizado por la energía de Joaquina, quien destaca con su sensibilidad pop. Con 21 años, y ganadora de un Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, la joven debutó en el escenario con los sonidos de al romper la burbuja (2025), una colección de canciones pop/folk íntimas sobre la adolescencia y la adultez, y su EP los mejores años (notas de diario) (2023).

Jaime Olivos
Jaime Olivos

Su disco, que cuenta con canciones como “Pesimista”, “Todo y nada”, “Aeropuerto” y “Desahogo”, expone temas que van desde el autoempoderamiento hasta la introspección, reflejando las vivencias de una generación joven. Joaquina mostró una sensibilidad directa en sus letras y una capacidad de conectar emocionalmente con su audiencia.

Desde sus primeros años, estuvo rodeada de influencias del pop y rock internacional, forjando un camino artístico propio que la llevó al reconocimiento en la industria musical.

Miles de fanáticos llegan temprano
Miles de fanáticos llegan temprano al Hipódromo de San Isidro para asegurar su lugar en la segunda jornada de Lollapalooza Argentina (Jaime Olivos)

En paralelo, en el escenario Alternative Stage, Marttein aportó experimentación sonora. El público vivió una experiencia dinámica y fresca, reflejando el auge de la música digital en la región.

El repertorio de Marttein abarca discos como Antro, Guerra, Némesis y MARTTEIN, donde explora temáticas nocturnas y un paisaje sonoro dominado por bajos potentes y baterías plásticas. A través del trabajo colaborativo y la constante experimentación, se consolidó como una figura innovadora en el panorama actual, aportando un enfoque crítico y local a los relatos urbanos.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Lollapalooza ArgentinaSan IsidroLollapalooza

Últimas Noticias

El fuerte cruce entre Eliana Guercio y Carolina Molinari: “Querés instalar que tuve algo con tu ex”

Entre pases de factura y chicanas retro, la esposa de Chiquito Romero salió al aire en LAM para confrontar a la angelita

El fuerte cruce entre Eliana

El reclamo de Gustavo Garzón contra los recortes en discapacidad: “¿Cómo les digo a mis hijos que no hay plata?”

El actor cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei y expuso la realidad que afrontan los profesionales y trabajadores que asisten a sus mellizos Juan y Mariano, que tienen síndrome de Down

El reclamo de Gustavo Garzón

El plan de entrecasa de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños

La modelo compartió en sus redes sociales la intimidad de su apacible noche de viernes mientras el youtuber festejaba sus 27 años

El plan de entrecasa de

Bikini, relax y accesorios de lujo: el estilo de Wanda Nara en su escapada romántica a Maldivas

La empresaria sigue disfrutando de la isla junto a Martín Migueles y mostró la intimidad de su mini luna de miel

Bikini, relax y accesorios de

La conexión especial de Djo con sus fans bajo el sol de Lollapalooza Argentina: “Ustedes están locos”

Joe Keery, quien interpreta a Steve Harrington en la popular serie, se lució con su proyecto musical y se sorprendió con el fervor del público

La conexión especial de Djo
DEPORTES
Discutió con su rival y

Discutió con su rival y le pellizcó los testículos: la insólita expulsión en la victoria del Atlético Madrid sobre Getafe

Un regreso y varias bajas: la lista de concentrados de Boca Juniors para visitar a Unión en Santa Fe

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

Gran gol y asistencia de chilena: el show del Diablito Echeverri en la victoria del Girona ante Athletic Bilbao

TELESHOW
El fuerte cruce entre Eliana

El fuerte cruce entre Eliana Guercio y Carolina Molinari: “Querés instalar que tuve algo con tu ex”

El reclamo de Gustavo Garzón contra los recortes en discapacidad: “¿Cómo les digo a mis hijos que no hay plata?”

El plan de entrecasa de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños

Bikini, relax y accesorios de lujo: el estilo de Wanda Nara en su escapada romántica a Maldivas

La conexión especial de Djo con sus fans bajo el sol de Lollapalooza Argentina: “Ustedes están locos”

INFOBAE AMÉRICA

Kast anunció un proyecto de

Kast anunció un proyecto de ley para reconstruir la región chilena del Biobío tras los devastadores incendios forestales

Retiran multivitamínicos para niños en 25 estados tras detectar niveles incorrectos de vitamina D

Cuotas que oscilan entre $50 y $150 serán canceladas por familias beneficiadas con proyecto habitacional en El Salvador

El Oscar 2026 a mejor película extranjera no es solo una competencia entre ‘Valor sentimental’ y ‘El agente secreto’

Panamá inaugura FabLab agrícola para crear soluciones tecnológicas