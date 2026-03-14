Tobika, Marttein y Joaquina deslumbran con sus shows en el arranque de la segunda jornada de Lollapalooza

Jaime Olivos

Mientras el sol del mediodía abraza cada esquina del Hipódromo de San Isidro, miles de fans invaden el campo de Lollapalooza Argentina. El reloj marca las 12.30 y los primeros amantes de la música buscan reservar su lugar en las vallas con el deseo de ver lo más cerca posibles a las figuras del día 2: Chappell Roan, Lewis Capaldi, Addison Rae y Paulo Londra, el único headliner argentino.

En la previa a estos shows inolvidables, Tobika, Joaquina y Marttein inauguran la tarde y captan la atención del público con estilos diversos. En el escenario Samsung Stage, el joven de 19 años, cuyo nombre real es Tobías Nahuel Sielicki, fusiona ritmos folclóricos y urbanos en una presentación que marca el pulso inicial.

Su propuesta se caracteriza por la integración de elementos del folklore argentino y latinoamericano con sonidos urbanos contemporáneos, logrando un estilo en constante evolución.

Jaime Olivos

El tema “Chika Hippie” se consolidó rápidamente como uno de los audios más reproducidos en TikTok, viralizando frases entre los jóvenes y situando a Tobika como referencia para nuevas generaciones. Su universo creativo se nutre tanto de la música como de la literatura, destacando la influencia de autores como Jorge Luis Borges y Selva Almada, además de referencias musicales que van de Spinetta a Rosalía y C. Tangana.

Las letras de Tobika exploran la bohemia porteña y la mirada íntima sobre la cotidianeidad juvenil. El artista se apoya en experiencias personales y estímulos digitales que lo han llevado de la viralidad a los escenarios multitudinarios.

El inicio de la segunda jornada de Lollapalooza Argentina también estuvo caracterizado por la energía de Joaquina, quien destaca con su sensibilidad pop. Con 21 años, y ganadora de un Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, la joven debutó en el escenario con los sonidos de al romper la burbuja (2025), una colección de canciones pop/folk íntimas sobre la adolescencia y la adultez, y su EP los mejores años (notas de diario) (2023).

Jaime Olivos

Su disco, que cuenta con canciones como “Pesimista”, “Todo y nada”, “Aeropuerto” y “Desahogo”, expone temas que van desde el autoempoderamiento hasta la introspección, reflejando las vivencias de una generación joven. Joaquina mostró una sensibilidad directa en sus letras y una capacidad de conectar emocionalmente con su audiencia.

Desde sus primeros años, estuvo rodeada de influencias del pop y rock internacional, forjando un camino artístico propio que la llevó al reconocimiento en la industria musical.

Miles de fanáticos llegan temprano al Hipódromo de San Isidro para asegurar su lugar en la segunda jornada de Lollapalooza Argentina (Jaime Olivos)

En paralelo, en el escenario Alternative Stage, Marttein aportó experimentación sonora. El público vivió una experiencia dinámica y fresca, reflejando el auge de la música digital en la región.

El repertorio de Marttein abarca discos como Antro, Guerra, Némesis y MARTTEIN, donde explora temáticas nocturnas y un paisaje sonoro dominado por bajos potentes y baterías plásticas. A través del trabajo colaborativo y la constante experimentación, se consolidó como una figura innovadora en el panorama actual, aportando un enfoque crítico y local a los relatos urbanos.

Noticia en desarrollo...