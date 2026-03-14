La conexión especial de Djo con sus fans bajo el sol de Lollapalooza Argentina: “Ustedes están locos”

Así fue el show de Djo en Lollapalooza Argentina (Video: DF Entertainment)

La primera jornada de Lollapalooza Argentina 2026 tuvo uno de sus momentos más electrizantes con la llegada de Djo, el alias musical de Joe Keery. Transformado en verdadero fenómeno, el artista estadounidense, conocido por su papel de Steve Harrington en Stranger Things, dejó atrás la faceta actoral para subirse al Flow Stage acompañado de su banda y una puesta en escena que combinó sintetizadores, guitarras y una impronta de indie y pop psicodélico. La expectativa era altísima y la multitud respondió con una ovación que anticipaba el clima de fiesta que se viviría durante todo el show.

A las 18 en punto, Keery, oriundo de Massachusetts, Estados Unidos, pisó el escenario y se encontró con una multitud que lo aguardaba con una ovación, muchos de ellos luciendo remeras con su nombre y carteles improvisados bajo el sol de una tarde calurosa, sin nubes y con 24 grados que obligó a más de uno a recurrir a abanicos improvisados para soportar el clima.

Djo tocó en el Flow Stage ante miles de fanáticos que corearon cada canción bajo el sol de Buenos Aires (Jaime Olivos)

Con el mismo carisma que lo caracteriza, Keery abrió su set con “Flash Mountain”, tema lanzado en 2019 como parte de su disco debut “Twenty Twenty”. La energía del público fue inmediata y el clima del festival subió varios grados más. Tal como había hecho la noche anterior en el íntimo show que ofreció en C Art Media, Joe dejó en claro que los escenarios argentinos le sientan bien y que la conexión con la audiencia local es tan genuina como espontánea.

“¿Están listos?”, preguntó Keery, y ante la respuesta ensordecedora de los fans, exclamó con entusiasmo: “¡Argentinaaa!”. El agradecimiento por la cálida bienvenida se hizo presente desde el primer minuto y, visiblemente impactado por el fervor de la audiencia, el intérprete sumó: “¿Qué tal? ¡Dios mío! ¡Ustedes están locos! ¿Cantarían esta conmigo?”, antes de sentarse al teclado para interpretar “Charlie’s Garden”.

La puesta en escena de Djo fusiona sintetizadores, guitarras e influencias de indie y pop psicodélico

El repertorio de Djo en el Flow Stage incluyó una selección de canciones que fueron coreadas de principio a fin, como “Basic Being Basic”, “Egg”, “Delete Ya”. El momento cúlmine llegó con “End of Beginning”, convertido en fenómeno global tras viralizarse en TikTok, que hizo que el predio completo se transformara en un coro colectivo. Los primeros acordes bastaron para que el público enloqueciera, levantando los brazos y acompañando con el clásico canto de “olé, olé”. Keery, con una sonrisa que reflejaba la conexión con la audiencia argentina, se sumó desde el escenario, disfrutando de la energía y del cariño de los fans.

Durante el show, el artista aprovechó para agradecer públicamente a la producción del festival: “Gracias Lollapalooza, por recibirnos y por traernos a este hermoso lugar en el que no habíamos podido estar antes…”, expresó el actor en su faceta de cantante, reconociendo la importancia que tuvo la convocatoria para su desembarco musical en la Argentina. Para muchos en el público, el show fue la oportunidad de descubrirlo en su faceta musical, luego de haberlo seguido durante años en la mítica serie de ciencia ficción.

Canciones como 'End of Beginning', viral en TikTok, marcaron el punto más alto y colectivo del show de Djo

El público argentino, fiel a su estilo, no perdió oportunidad de regalarle a Djo una de esas ovaciones que ya son marca registrada. Minutos antes de que el cantante interpretara “Chateau (Feel Alright)”, la multitud entonó a viva voz: “¡Olé, olé, olé, olé… Djo, Djo!”. Lejos de permanecer indiferente, Keery respondió con entusiasmo, cantándola al unísono desde el micrófono y gesticulando con alegría, dejando en claro que la comunión entre artista y fans fue total.

Antes de su show en el Hipódromo de San Isidro, el artista se había empapado de argentinidad: el miércoles aprovechó para hacer turismo y fue visto en lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, como La Bombonera, donde presenció el partido entre Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro y se metió en el corazón de los hinchas con un espontáneo “Vamos Boca”. El jueves cautivó a sus fans más acérrimos con su actuación en el C Art Media, en uno de los sideshows del festival. Y el viernes se consagró como la gran revelación del Día 1 de Lollapalooza Argentina.

Fotos: Jaime Olivos