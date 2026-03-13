De Djo a Men I Trust, los sideshows que revolucionan la ciudad en Lollapalooza Argentina 2026

En medio del despliegue del mega festival de música, quiénes son los artistas que acompañan con sus sideshows

A horas del inicio de una nueva edición, el clima festivalero ya se siente en Buenos Aires y los fanáticos empiezan a vivir la previa de Lollapalooza Argentina. Este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, el Hipódromo de San Isidro volverá a ser el escenario de uno de los eventos más esperados del año, con una grilla de headliners de lujo como Tyler, the Creator, Lorde, Skrillex, Deftones, Chappell Roan, Sabrina Carpenter y Doechii.

Pero mientras las redes explotan con ansiedad por el line up principal, la agenda paralela de sideshows ya dio el puntapié inicial y ofrece una serie de conciertos únicos que invitan a vivir la experiencia del festival en espacios más íntimos y personales.

Los sideshows se han convertido en una tradición ineludible para el público local que busca la forma de ver a sus artistas favoritos de cerca, en salas con capacidad limitada y un clima mucho más relajado que el de los grandes escenarios. Este año, la cartelera es tan diversa como ambiciosa, con propuestas que cruzan estilos, generaciones y latitudes, reafirmando que la música en vivo sigue siendo el corazón de esta celebración.

Guitarricadelafuente: folk de raíz y emoción en Niceto

El español Guitarricadelafuente abrió la serie de sideshows con una noche de folk y emoción en Niceto Club (Instagram)

El martes 10 de marzo, Guitarricadelafuente abrió la saga de sideshows con un concierto que agotó entradas en Niceto Club. El español, referente del nuevo pop ibérico, se lució con un set minimalista atravesado por su folk de raíces mediterráneas y una sensibilidad contemporánea. Temas de su exitoso “Spanish Leather” y su reciente paso por Tiny Desk confirmaron su proyección internacional. El formato íntimo permitió que la interpretación magnética del artista y sus arreglos delicados brillaran con luz propia, logrando una conexión directa y profunda con el público local.

Judeline: flamenco y electrónica en clave siglo XXI

Judeline deslumbró en su debut porteño fusionando electrónica, pop y raíces flamencas en Niceto Club (Instagram)

El miércoles 11, también en Niceto Club, fue el turno de Judeline. Con apenas 23 años, la artista andaluza encendió la sala con su fusión de electrónica, R&B y herencia flamenca. Canciones de “Bodhiria” y “Verano Saudade”, dos trabajos que la consagraron y la llevaron a cosechar nominaciones en los Latin Grammy, sonaron en un show donde la lírica honesta y el cruce de géneros marcaron la diferencia. Judeline demostró por qué es una de las voces más innovadoras del nuevo pop iberoamericano, con beats modernos y una propuesta tan delicada como potente.

Brutalismus 3000 + Six Sex: rave, punk y explosión industrial

El dúo berlinés Brutalismus 3000 y la argentina Six Sex compartieron escenario en C Art Media, ofreciendo una noche de techno industrial, energía punk y sets performáticos que encendieron la previa de Lollapalooza (Instagram)

La misma noche, pero en C Art Media, el cruce entre Brutalismus 3000 y Six Sex llevó la experiencia rave al extremo. El dúo berlinés y la argentina, referentes del circuito electrónico alternativo, compartieron escenario en una cita cargada de bases industriales, espíritu punk y una puesta performática que desbordó el formato tradicional de DJ set. El público disfrutó de un show intenso y desafiante, ideal para quienes buscan experimentar la cultura club global desde una perspectiva cruda y sin concesiones. El sábado 14 en Perry’s Stage, ambos tendrán sets propios: Six Sex a las 18.30 y Brutalismus 3000 como cierre de jornada pasada la medianoche.

Djo: psicodelia moderna y carisma en C Art Media

Joe Keery, bajo su alias Djo, mezcló psicodelia pop y carisma en un show vibrante en C Art Media (Instagram)

El jueves 12 de marzo, el C Art Media se preparó para uno de los shows más esperados de la previa. Djo, el proyecto musical de Joe Keery, conocido por su papel en Stranger Things, desplegó una propuesta de psicodelia moderna, guitarras expansivas y una energía retro. Con el éxito global de “End of Beginning” y su último disco “The Crux”, Djo mostró en vivo una evolución sonora y estética, con arreglos orgánicos y un carisma escénico que conquistó a una audiencia ávida de nuevas experiencias musicales previo a su paso por el festival este viernes 13 en el Flow Stage.

Royel Otis: indie australiano con espíritu pop

El dúo australiano Royel Otis debutó en Buenos Aires con una fecha de indie pop fresco y contagioso en Niceto Club (Instagram)

La noche del jueves también tuvo al dúo australiano Royel Otis debutando en Niceto Club. Con su particular visión del indie y toques de pop entusiasta, Royel Maddell y Otis Pavlovic presentaron su segundo álbum, “Hickey”, ante un público que vibró con versiones propias y covers virales de “Linger” y “Murder on the Dancefloor”. El dúo, que se consolidó como una de las bandas independientes más prometedoras del año, ofreció un show fresco y luminoso, ideal para cortar la semana con el sonido más cool del festival.

TV Girl: pop lo-fi y electrónica retro en Vorterix

TV Girl, el trío estadounidense, cautivó al público porteño con su pop lo-fi y estética retro en Vorterix (Instagram)

En simultáneo, el Teatro Vorterix recibió a TV Girl, el trío estadounidense que se ganó el estatus de banda de culto gracias a hits como “Lovers Rock” y “Not Allowed”. Con sampleos de los 60, letras ácidas y una estética psicodélica, el grupo liderado por Brad Petering propuso un viaje nostálgico y moderno, conquistando a una generación que encontró en sus canciones la banda sonora perfecta para la previa festivalera.

Ruel: el it boy del pop británico-australiano

El británico-australiano Ruel busca conquistar a sus fans locales con un show íntimo y poderoso en Teatro Vorterix

El lunes 16 de marzo, la experiencia Lollapalooza se extenderá con el show de Ruel en Teatro Vorterix. El joven cantante y modelo, nacido en Londres y criado en Sídney, llevó sus hits “Painkiller” y “Dazed & Confused” a un escenario mucho más personal. Con dos discos bajo el brazo, “4th Wall” y “Kicking My Feet”, Ruel conquista a una audiencia joven y entusiasta con su sonido que combina pop alternativo y R&B moderno, en una noche ideal para cerrar el festival de la mejor manera.

Men I Trust: soft rock y nostalgia para el after perfecto

Men I Trust se prepara para darlo todo en Niceto Club de nostalgia y soft rock en una noche de atmósfera relajada y cálida (Instagram)

Esa misma noche, el trío canadiense Men I Trust volverá a Niceto Club tras agotar entradas en su debut de 2022. Con la voz susurrada de Emma Proulx, líneas de bajo aterciopeladas y guitarras llenas de reverb, la banda propone un refugio sonoro cargado de nostalgia y calidez analógica. Hits como “Show Me How” y “Tailwhip” convirtieron la sala en un oasis para quienes buscaban una despedida suave y relajada después de la maratón musical.

Blood Orange: groove, experimentación y broche de oro en Vorterix

Dev Hynes, alias Blood Orange, cerrará la serie de sideshows con un set experimental e íntimo en Vorterix (Instagram)

Finalmente, el martes 17 de marzo, Blood Orange cerrará la agenda de sideshows en el Teatro Vorterix. Devonté Hynes, británico radicado en Nueva York, es uno de los músicos más versátiles y creativos de su generación. Con su groove inconfundible y la fusión de R&B, funk y pop sintético de discos como “Essex Honey” y “Negro Swan”, Hynes se lucirá en un formato íntimo y experimental. La oportunidad de verlo en vivo y de cerca es imperdible para quienes valoran la exploración sonora y la sensibilidad artística elevada a la máxima potencia.