De Stranger Things a la Bombonera: Joe Keery revolucionó Buenos Aires antes su show en Lollapalooza

En el marco de su presencia en Lollapalooza 2026, Joe Keery fue captado en distintos lugares de Buenos Airez (X/ @porquetendencia)

El arranque de Lollapalooza Argentina 2026 ya se respira en el aire y la cuenta regresiva mantiene en vilo a miles de fanáticos que esperan, desde hace semanas, la llegada de sus ídolos internacionales. Esta edición tendrá como uno de sus principales atractivos a Joe Keery, el actor que conquistó a millones con su papel de Steve Harrington en Stranger Things y que ahora pisa fuerte en la escena musical global con su proyecto Djo. Su desembarco en Buenos Aires no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tendencia, tanto en redes como en la calle.

Apenas llegado al país, Keery demostró que está dispuesto a vivir la experiencia argentina de punta a punta. El miércoles, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, fue uno de los presentes en la Bombonera, donde se disputaba el partido entre Boca Juniors y San Lorenzo. Durante el entretiempo, las cámaras del canal oficial del club azul y oro lo interceptaron y le entregaron una tote bag con los colores de Boca. Keery, lejos de la formalidad, sonrió y, entre risas, lanzó un “Vamos Boca” que rápidamente se viralizó en redes, ganándose el corazón de los hinchas y sumando un nuevo capítulo a la lista de celebridades internacionales que caen rendidos ante el fútbol argentino.

Su paso por la ciudad siguió regalando postales inesperadas. Una fanática lo captó mientras viajaba en un auto rojo, sacando la cabeza por la ventanilla y saludando en plena calle, como si disfrutara de la efervescencia porteña. Más tarde, se acercó a los seguidores que lo aguardaban a la salida de su hotel en el barrio porteño de Puerto Madero. Allí, Keery se mostró agradecido y simpático, firmando autógrafos y posando para selfies, en un gesto que fue celebrado en las redes.

Joe Keery, actor y músico, junto a una fan en Argentina (Crédito: @djoleclerc)

“Qué agradable sujeto”; “Necesito encontrármelo”; “Qué grande Steve Harrington. Dejó Hawkins para vivir en Buenos Aires”; “Me desmayo si lo veo”; “No puedo esperar verlo tocar”, fueron apenas algunas de las reacciones que inundaron las redes, confirmando el furor por el artista.

Pero la visita de Keery a Buenos Aires no es solo un paseo turístico ni una gira de prensa. El gran motivo es la música, y en ese terreno, el actor estadounidense viene pisando cada vez más fuerte bajo su alias Djo. Como parte de los Sideshows de Lollapalooza, Keery ofrecerá este jueves un show en el C Art Media como un adelanto de lo que promete para su presentación en el Flow Stage este viernes 13. Sobre el escenario, Djo despliega una propuesta de psicodelia moderna, guitarras expansivas y una energía retro que remite a los grandes nombres del género, pero con una impronta fresca y personal.

El artista tendrá su show este jueves en el C Art Media y, luego, tocará en el Flow Stage este viernes (Instagram)

El fenómeno Djo va mucho más allá de Stranger Things. Si bien el personaje de Steve Harrington le abrió las puertas del mundo, Keery supo construir una identidad sonora con peso propio. Tras formar parte de la banda Post Animal en Chicago, el salto solista llegó con el disco “Twenty Twenty” (2019), al que le siguieron “DECIDE” (2022) y “The Crux” (2025). Su sonido fusiona synth-pop, bases de indie, guiños al rock psicodélico y una estética setentera que lo distingue del típico “actor que hace música”. La viralización de “End of Beginning” en TikTok, convertida en himno de miles de videos con imágenes de Chicago y referencias a la serie The Bear, terminó de consolidarlo como un fenómeno de la nueva generación.

A pocas horas de su presentación en el Flow Stage, la expectativa sigue creciendo y la presencia de Joe Keery en Buenos Aires ya se cuenta entre los grandes acontecimientos de esta edición de Lollapalooza. Entre estadios de fútbol, calles porteñas y escenarios de lujo, el actor y músico supo conquistar a un público que lo esperaba con los brazos abiertos, listo para dejarse sorprender por la versatilidad y el talento de uno de los nombres más comentados del año.