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Evangelina Anderson impactó a sus seguidores al mostrar su exigente rutina de entrenamiento: “Reina asesina”

Tras el final de su polémica relación con Ian Lucas, la modelo intentó despejar su mente y refugiarse en la actividad física

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Evangelina Anderson mostró su dura rutina de entrenamiento

A semanas de las polémicas declaraciones de Ian Lucas, las cuales mostraron las diferencias en su vínculo, y tras su eliminación de MasterChef Celeberity (Telefe), Evangelina Anderson busca la forma de despejar su mente y traer nuevamente la tranquilidad a su vida. Es por eso que la modelo recurrió al gimnasio y la actividad física para olvidarse de los escándalos y centrarse en su crecimiento personal. Así las cosas, este sábado, la figura de la televisión sorprendió a sus seguidores al mostrar su exigente rutina de entrenamiento.

“Reina asesina”, fueron las palabras que eligió Anderson para describir su video de entrenamiento. Estas palabras no fueron casualidad, ya que la modelo eligió musicalizar el clip con la canción “Killer Queen” de 5 Seconds of Summer. El entrenamiento de Evangelina comenzó con una serie de peso muerto. para esto, la exparticipante de MasterChef puso un pie en dos cintas de correr y descendió utilizando una pesa kelber.

Luego, en el mismo lugar, realizó sentadillas profundas, bajando en línea recta. Continuando con el trabajo de la parte inferior, Evangelina tomó una pelota de 3 kilos y realizó extensiones sobre un banco, fortaleciendo la zona media y sus piernas. Acto seguido, la influencer realizó una serie de sentadillas a una pierna con peso. Para esto puso un pie sobre un banco y, sosteniendo nuevamente una pesa kelber con su mano, se elevó hasta extenderse.

Evangelina Anderson apuesta por el
Evangelina Anderson apuesta por el entrenamiento físico para superar los escándalos surgidos tras su paso por MasterChef Celebrity

En cuanto a la parte superior de su cuerpo. Anderson realizó ejercicios en una barra. Colgada en el aire, Eva realizó una serie de abdominales. Contrayendo sus rodillas, una vez para cada lado, la modelo también sumó otro ejercicio para la zona media. Así, tras su eliminación del certamen culinario, la influencer buscó dejar atrás el conflictivo final de su relación con Ian Lucas.

Semanas atrás, la relación polémica entre Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef Celebrity derivó en un escándalo mediático marcado por declaraciones opuestas, imágenes filtradas y una ruptura definitiva. El intercambio de versiones alimentó la viralización en redes, hasta que ambos protagonistas decidieron poner punto final a la controversia.

Durante su participación en el reality culinario, Evangelina Anderson e Ian Lucas compartieron una cercanía que trascendió la amistad, dejando gestos de complicidad y momentos de confianza tanto en el set como fuera de cámara. La difusión de fotografías y vídeos donde se los veía juntos impulsó versiones sobre un posible romance, al tiempo que surgieron rumores y especulaciones por parte de seguidores y compañeros del programa. Sin embargo, tras el escándalo, los dos desvincularon sus caminos, acompañando la decisión con mensajes y posturas claras sobre la imposibilidad de reconciliación.

Las versiones enfrentadas se hicieron públicas cuando circularon imágenes de ambos en actitud cariñosa. Evangelina Anderson negó con firmeza cualquier tipo de relación sentimental: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”. Alegó la modelo, en diálogo con Verónica Lozano, y reafirmó que las fotos correspondían a una broma entre concursantes y relativizó los besos que se viralizaron: “Un pico no se le niega a nadie”.

Las declaraciones cruzadas entre Evangelina
Las declaraciones cruzadas entre Evangelina Anderson e Ian Lucas alimentan el conflicto mediático y generan gran repercusión en redes sociales

Frente a estas declaraciones, Ian Lucas emitió su propio comunicado y expresó su malestar por la posición en la que lo habían puesto: “Los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que viví fue real. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no bol...”.

El intercambio tomó fuerza luego de la eliminación de Anderson en MasterChef Celebrity y el regreso de Lucas de un viaje laboral a México. Mientras la conversación sobre el caso crecía en redes sociales y televisión, él optó temporalmente por el silencio.

A su vuelta a Buenos Aires, Ian Lucas se refirió al tema sin rodeos en Puro Show (eltrece): “No iba a hablar más del tema. Dije: ‘Ya está, terminó la grabación, no hablo más’. Me fui a México tranquilo y empecé a ver las redes que me seguían nombrando, nombrando y nombrando”.

Consultado sobre la posibilidad de una relación de pareja, fue categórico: “No, no, no. En ningún momento planteé que se blanquee algo. Estaba tranquilo, no iba a hablar más del tema”. Aunque admitió que el trato con Anderson superó la simple amistad, insistió en no haber querido hacer pública una relación: “Si estábamos viéndonos, si ella venía a mi casa y subía una historia, subía una foto; en ningún momento fue de mi parte”.

Lucas también señaló sentirse expuesto por la actitud pública de Anderson, pero remarcó el respeto entre ambos: “Sé que es una muy buena persona. Al igual que yo, somos dos buenas personas. Tal vez lo mediático ella lo sabe manejar un poco mejor que yo”.

El influencer evitó dar detalles íntimos y confirmó el cierre definitivo del vínculo: “Nos veíamos y a veces quedaban cosas, como pasa cuando te ves con alguien. Pero ya está, esto fue el año pasado, fue hace un montón. Tema cerrado para mí”.

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