Axel Kuschevatzky reveló cuál es su película candidata al oro en los Oscar y sus expectativas previo a la ceremonia

El productor cinematográfico dialogó con Infobae en vivo y contó sus sensaciones antes de la ceremonia

Con la cuenta regresiva en marcha, la industria cinematográfica se prepara para vivir su noche más especial, la entrega de los Oscar. Este 15 de marzo, el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles, será el escenario de la 98 edición, la cual premiará el trabajo de actores, directores y guionistas.

En ese marco, una de las personas que vive la previa con gran pasión es Axel Kuschevatzky. Tal es así que el productor cinematográfico dialogó con Infobae en Vivo y dio su perspectiva de cara a la ceremonia.

“¿En qué se destaca este Óscar 2026?”, comenzó preguntándole Gonzalo Azis en Infobae al Regreso. “Mucha diversidad, películas de todo el mundo. La Academia de Hollywood tiene nueve mil quinientos, eh, votantes. Más de la mitad de los votantes viven fuera de Estados Unidos y eso se refleja mucho en las nominaciones. Entre la categoría mejor película hay dos películas no norteamericanas, por ejemplo, no anglosajonas. El agente secreto, la película brasileña de Clayton Mendoza Filho, y Valor sentimental. Las otras ocho sí son películas anglosajonas. Algunas son de estudio, otras son películas independientes”, comenzó diciendo el invitado.

El productor cinematográfico dialogó con Infobae en vivo y contó sus sensaciones antes de la ceremonia

Acto seguido, Kuschevatzky continuó detallando los puntos clave de la premiación: “Esta diversidad del grupo votante, entre los cuales hay casi unos treinta argentinos, entre los que me incluyo, se ve en las candidatas. No es como en otra época, donde tenías solamente películas de estudio, solamente películas norteamericanas, a veces alguna película inglesa se colaba. Hoy tenés cosas muy fuertes. Los Pecadores, de Sinners es una película que tiene dieciséis nominaciones, la convierte en la película más nominada de la historia. En realidad, lo que hace la diferencia es que este año por primera vez se entrega el Óscar a mejor casting. Si no hubiese quedado en 15 y no hubiese roto el récord histórico”.

Fue entonces cuando el conductor ahondó: “Más allá de las que tienen más chances de ganar, a vos, de las que están nominadas a mejor película, ¿cuál es la que más te gustó?”. Inmediatamente, en menos de un segundo, el entrevistado afirmó: “El agente secreto. Me parece la mejor película que salió de Latinoamérica en los últimos veinticinco años. Para mí es una obra maestra de punta a punta. Es una película de una inteligencia, de una sofisticación, de millones de niveles de lectura. Nunca te cansas de verla. Y me voy a apuntar una cuarta porque siempre le encuentro cosas. Me parece increíble”.

Luego, Aziz resaltó la trayectoria de Axel: “Vos participaste desde varios lugares de este premio, porque también tenés el detalle de haber sido un un premiado para la República Argentina en cuanto al tema del Óscar”. Con humildad, el invitado respondió: “Fui parte de las últimas tres películas argentinas nominadas al Óscar. Fui parte de El secreto de sus ojos, que lo ganó, de Relatos salvajes y de Argentina, 1985”.

Hecha esta salvedad, Aziz buscó mayor profundidad en la charla y trató de que el público dimensionara la importancia dele vento: “Y por eso te pregunto. Vos arrancaste siendo un crítico de cine. Terminaste siendo un productor de cine y llegaste a lo más alto. El Óscar es la Copa FIFA del cine claramente, ¿no?”.

Axel Kuschevatzky resalta la importancia de una nominación al Oscar para mejorar el valor de mercado de profesionales del cine

De forma tajante, el especialista en cine relató: “La gente cree que la obsesión por ganar un Óscar, de los que trabajamos en cine, está relacionada con la autoestima. Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Si vos hacés películas, si sos actor o actriz o guionista o director, eleva tu valor de mercado. Estás en condiciones de acceder a una vida mejor si querés. Si sos productor, tenés la posibilidad de tocar la puerta y que alguien te financie los proyectos. Entonces sí, modifica. Una nominación no modifica tu existencia. Un Óscar, te da la vuelta en el aire. Ahora, es muy fácil marearse y es muy fácil pensar que porque una vez hiciste un gol, ese gol dura toda la vida. Y la verdad es que no. Las medallas caducan”.

“¿Cuál es el criterio para seleccionar qué películas como El agente secreto o Valor sentimental estén nominadas como mejor película en la categoría que todos conocemos y también en la categoría mejor película internacional?”, consultó la mesa periodística. Fiel a su estilo, Axel explicó: “Voy a tirar abajo todas las teorías conspirativas. Lo voy a contar como votante de la academia. La votación de la academia tiene varias etapas. Hay una primera etapa donde la academia está dividida por especialidades. Yo, por ejemplo, soy productor y voto solamente mejor película. Los actores votan solamente en la primera ronda: mejor película, mejor actor y mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto. Nosotros no sabemos qué vota otra gente. Yo no sé qué están votando los guionistas o los músicos, y ellos no saben qué estamos votando los productores”.

Por último, Kuschevatzky comentó: “Cuando una película tiene muchas nominaciones es porque hubo un consenso invisible, no porque gente se puso de acuerdo. Vuelvo a lo mismo, nueve mil quinientos votantes en todo el mundo. Imaginate la diversidad. Ahora, en la primera ronda hay varias categorías que son optativas: mejor corto, mejor película animada y mejor película internacional. Vos te anotás a través del sitio de la academia, te llega un link para ver las películas y te tocan al boleo nueve películas. Y después te dicen: “Bueno, de estas nueve películas, cuál es el orden de preferencia que pondrías”. Ese es el primer filtro. El segundo filtro es que a partir de esa lista quedan las nominadas. Es decir, no existe un criterio único. La academia no viene y te dice: “Tenés que votar la que vaya en contra del sistema””.