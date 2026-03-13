Teleshow

Tiene 13 años y emocionó a Abel Pintos al cantar uno de sus hits: “Estoy nervioso y contento”

Oriundo de Entre Ríos, Lorenzo Fiorotto se llevó todos los elogios durante la emisión de Es mi sueño

Abel Pintos se emocionó con un niño de 13 años que cantó "Sin principio ni final" (Video: Es mi sueño. El Trece)

La emotiva presentación de Lorenzo Fiorotto, un niño cantante de 13 años, en el último programa de Es mi sueño (El Trece) conmovió al público y al jurado, al punto de hacer llorar a Abel Pintos, autor de “Sin principio ni final”. Lorenzo interpretó dicha canción ante el jurado durante una noche que quedó marcada como uno de los momentos más intensos del ciclo.

El bahiense se emocionó hasta las lágrimas al escuchar a Lorenzo Fiorotto cantar su tema con una voz delicada y genuina. El niño expresó su deseo de cantar para ayudar a otros, en vez de buscar la fama, lo que generó admiración tanto en los integrantes del jurado como en el conductor Guido Kaczka y todos los espectadores.

La devolución del jurado de Es mi sueño a Lorenzo, el niño de 13 años

Lorenzo Fiorotto, originario de Gualeguaychú, subió al escenario en un combo de emociones mezcladas. “Me siento nervioso y contento”, admitió antes de iniciar su participación. Además de Pintos, el jurado lo integran La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton.

Al finalizar la interpretación, el jurado elogió de inmediato al joven cantante. El cantante de Turf bromeó: “Yo, si fuera Abel, estaría preocupado por su trabajo”, en referencia al talento de Lorenzo.

Pero Pintos no hizo caso a la broma de su colega e invitó a Lorenzo al escenario, generando el momento cúlmine del programa cuando cantaron juntos. Luego, el artista se mostró visiblemente conmovido al escuchar el sueño del joven: “En realidad, a mí no me interesa ser famoso. Lo que me gustaría de grande es cantar a beneficio de chicos necesitados y ayudar a la gente”, dijo Lorenzo frente al jurado.

Lorenzo Fiorotto emocionó al público
Lorenzo Fiorotto emocionó al público y al jurado de Es mi sueño con su interpretación de “Sin principio ni final” de Abel Pintos

La humildad y el espíritu solidario del sueño de Lorenzo generaron una oleada de empatía entre los presentes. El niño decidió anteponer la ayuda a los demás al reconocimiento personal, transmitiendo un mensaje de generosidad poco habitual para su edad.

La historia de Lorenzo Fiorotto trascendió el estudio y, en poco tiempo, se viralizó en redes sociales. Usuarios compartieron videos y mensajes sobre el gesto del joven, quien se convirtió en un símbolo de inspiración y solidaridad entre los televidentes.

Miles de personas destacaron en la web la autenticidad de la actuación y la emoción de sus protagonistas. Este episodio se consolidó como uno de los más recordados de la edición, colocando a Lorenzo como ejemplo de altruismo infantil y vocación artística.

La presencia de Lorenzo y su mensaje solidario dejaron una marca especial en el programa. El cierre de la noche estuvo protagonizado por el reconocimiento de Abel Pintos, quien resaltó la ternura y el talento precoz del joven, sellando así un momento inolvidable para la audiencia.

Abel Pintos se conmovió hasta
Abel Pintos se conmovió hasta las lágrimas ante la actuación y el mensaje solidario de Lorenzo Fiorotto en el reality musical

El nuevo escenario para el prime time

El estreno de Es mi sueño, el nuevo reality musical conducido por Guido Kaczka en El Trece, se consolidó como el segundo programa más visto de la televisión argentina al registrar 7 puntos de rating en su debut. El ciclo capitalizó la expectativa generada por el regreso de Kaczka al horario central al superar el piso de 4,9 puntos heredado de Telenoche y dotar al canal de un incremento inmediato en su audiencia nocturna.

El debut se produjo durante una competencia frontal con MasterChef Celebrity de Telefe, que lideró el prime time con un pico de 16 puntos a las 22.26, momento en el que se produjeron dos eliminaciones en vivo. Si bien la diferencia entre ambos proyectos resultó amplia, la nueva apuesta de El Trece logró estabilizarse en la frontera de los 7 a 8 puntos a lo largo de la emisión, alcanzando su máximo a las 22.37 con 8 puntos de rating, cifra que representó el techo de audiencia para el canal en esa franja.

Guido Kaczka y La Mona
Guido Kaczka y La Mona celebran estar juntos en Mi sueño

La performance de Es mi sueño delineó un escenario en el que El Trece recuperó tracción en el prime time y estableció un dato verificable para la industria: el formato musical, con más de 200 participantes en carrera y un jurado compuesto por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón, Joaquín Levinton y el internacional Carlos Baute, logró retener y ampliar la audiencia cedida tras el noticiero central.

