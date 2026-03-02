Teleshow

Estaría confirmado el jurado del nuevo reality de Guido Kaczka: quiénes serían sus integrantes

“Es mi sueño”, el programa que ocupará el prime time de El Trece, ya tendría un cuarteto elegido para evaluar a los participantes

Hay cuatro posibles elegidos para ser los jurados del próximo reality de canto (Video: Infama, América TV)

El regreso de Guido Kaczka al prime time de Eltrece ya empieza a tomar forma concreta. A pocos días del estreno de Es mi sueño, el reality con el que buscará competir de lunes a viernes a las 21:15, comenzaron a confirmarse los nombres que integrarían el jurado del ciclo. Después de semanas de rumores, bajas y versiones cruzadas, el panel estaría prácticamente cerrado y promete un cuarteto potente y variado. La información se terminó de consolidar en las últimas horas en Infama (América TV). Según se reveló, los jurados serían Abel Pintos, Joaquín Levinton, La Mona Jiménez y Jimena Barón.

La primicia fue celebrada al aire con entusiasmo. “Vamos a dar confirmado el jurado que va a tener”, anticiparon en el segmento La Picada del Chimento, antes de enumerar los nombres. El primero en ser ratificado fue Abel Pintos, una figura que ya había trascendido semanas atrás y que aporta un perfil musical sólido y popular. Luego se sumó Joaquín Levinton, líder de Turf, cuya personalidad descontracturada y carismática generó comentarios positivos entre los panelistas.

Abel Pintos, uno de los nombrados como jurado (Prensa Abel Pintos)

Uno de los nombres que más sorpresa causó fue el de La Mona Jiménez. Su incorporación fue calificada como un verdadero “batacazo”. De hecho, hubo cierto escepticismo inicial: “Hasta que no esté sentado en el jurado, no le creo nada”, deslizaron entre risas, reflejando la magnitud de la figura del ícono del cuarteto cordobés. Sin embargo, su presencia en las promos del canal terminó por confirmar que el acuerdo está avanzado.

La Mona Jiménez sorprende al sumarse como jurado a Es mi sueño, reforzando el impacto del ciclo con una figura icónica del cuarteto cordobés (Créditos: @uj.producciones y @lamonaoficial)

El cuarto nombre en sumarse sería Jimena Barón, quien volvería a la televisión tras varios meses alejada de la exposición mediática. La actriz y cantante, que estuvo enfocada en su maternidad y en proyectos personales, ya habría realizado pruebas de luces y maquillaje para el programa. “Me parece buenísima para estar en el jurado, porque aparte ella le va a imprimir sus historias personales. Es cantante, es actriz y van a ser un buen cuarteto”, comentó Karina Iavícoli.

Jimena Barón estaría en el jurado

En paralelo, quedó descartada la participación de Ángela Leiva, cuyo nombre había circulado con fuerza en las últimas semanas. La propia artista aclaró la situación a través de un audio: “No sé por qué se dijo que yo iba a estar, porque me llegó la propuesta, sí, pero siempre dijimos que no con mi equipo. No puedo hacerlo. Estoy con el proyecto de desarrollo de mi carrera afuera. Estoy ahora en México y no lo lograría hacer por más que quisiera”. De este modo, desmintió que se haya “bajado”, sino que directamente nunca aceptó la convocatoria.

Con estas confirmaciones, Es mi sueño entra en su recta final antes del debut previsto para el lunes 9 de marzo. El programa se emitirá de lunes a viernes a las 21:15 y será una apuesta fuerte para competir en el horario central, especialmente frente al fenómeno de Gran Hermano: Generación Dorada en Telefe.

Joaquín Levinton completaría el cuarteto de jurados

El formato combinará historias personales con actuaciones en vivo. Los participantes no solo mostrarán su talento artístico, sino que compartirán relatos vinculados a metas y sueños por cumplir, apelando tanto a la emoción como al espectáculo. Durante el proceso de armado del jurado también sonaron otros nombres internacionales, como el de Xuxa, pero finalmente esa posibilidad quedó descartada por cuestiones de agenda y presupuesto.

En los pasillos del canal aseguran que Guido está “muy feliz” y entusiasmado con el proyecto. Con experiencia en grandes formatos y realities familiares, el conductor apuesta a una combinación de talento, emoción y figuras fuertes en el jurado para recuperar terreno en el prime time. Si no hay cambios de último momento, el jurado ya estaría definido y listo para grabar. Con ensayos en marcha y la maquinaria en movimiento, todo indica que Es mi sueño saldrá a la cancha con un equipo que mezcla tradición, popularidad y renovación.

