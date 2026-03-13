Rolando Barbano habló de la chance de contraer matrimonio con Marina Calabró: “Yo me recasaría”

Rolando Barbano habló de la posibilidad de casamiento con Marina Calabró: "En algún momento va a ocurrir la propuesta"

Las declaraciones de Rolando Barbano sobre la posibilidad de casamiento con Marina Calabró generaron expectativa en el ambiente mediático, luego de una entrevista concedida a la cronista de Ya fue todo (Jotax). El periodista de policiales compartió que la idea del matrimonio con la politóloga es una “fantasía” para la pareja, sin planes concretos a corto plazo.

El periodista de policiales relató a Ya fue todo cómo la pareja ha bromeado sobre casarse, aunque remarcó la situación actual. “Siempre jugamos con la idea de casarnos. Es un poco una fantasía que tenemos. Pero bueno, en este momento, Marina tiene una hija, yo tengo hijos, no pensamos en una familia ensamblada en ningún momento y estamos felices así”, afirmó Rolando Barbano. Luego añadió con contundencia: “Ahora, por lo que sentimos, sí, yo me recasaría con Marina”.

Cómo sería la propuesta de casamiento

La cronista de Ya fue todo le consultó a Barbano si imaginaba una propuesta discreta o llamativa, como las que suelen protagonizar otras parejas de perfil público, como Roberto García Moritán en su matrimonio con Carolina Pampita Ardohain. Ante esa pregunta, él respondió entre risas: “García Moritán no, vade retro, digo por cómo terminó la relación”.

Más adelante, el periodista detalló su visión personal: “Yo le haría una propuesta hot, ¿sí? Con fueguitos. Ahora, seguro sería discreta y nunca haría una cosa como: ‘Che, filmame’ y publicarlo. No, de ninguna manera. No está en mi forma de ser”.

Marina Calabró y Rolando Barbano

Barbano profundizó sobre la importancia de la intimidad: “Sí, obviamente, me imagino que sería algo intenso. Si ocurriera. Seguramente va a ocurrir en algún momento”, reiteró.

Cuando la conductora lo animó a confirmar el casamiento, Barbano fue tajante: “No, dije en algún momento va a ocurrir la propuesta”. Luego puntualizó: “Para que haya casamiento tiene que haber obviamente aceptación de la propuesta”. Finalmente, agregó: “Eso depende. Pregúntale a Marina Calabró”.

La cronista de Ya fue todo le mencionó haber entrevistado recientemente a Marina Calabró, a quien describió como “muy alegre, muy linda”. Barbano, con tono distendido, respondió: “Menos mal, menos mal”.

En medio de bromas sobre la relación, el periodista admitió: “Y muy linda es”. Ante la insistencia en conseguir una definición sobre el matrimonio, Barbano explicó: “Mirá, sería antipático que te dijera no, no, no pensamos en casarnos, porque parecería que la relación no es seria”.

Así, reafirmó que ambos conversan sobre el tema y no descartan posibilidades a futuro, aunque reconocen que la convivencia diaria se equilibra con la atención mediática sobre sus vidas personales.

Marina, Coca e Iliana Calabró

La felicidad de Marina Calabró por la recuperación de su madre

En paralelo, Marina Calabró vive un momento de alivio familiar. La mejora de su madre, Aída Elena Picardi, conocida como Coca Calabró, se transformó en motivo de celebración tras una internación prolongada. “Ya está en su casa. Estamos felices con el alta”, aseguró Marina a Teleshow en esa oportunidad, celebrando el regreso de su mamá al hogar tras una internación que se extendió durante más de dos semanas y que tuvo como diagnóstico una pericarditis, una inflamación de la membrana que recubre el corazón.

Los días en la clínica Trinidad de Palermo mantuvieron en alerta al círculo íntimo familiar. La recuperación fue acompañada por la presencia constante de sus hijas, quienes organizaron sus actividades para no dejar sola a Coca.

Durante los últimos días de internación Coca Calabró dejó la asistencia respiratoria y compartió momentos sencillos en familia, lo que las allegadas interpretaron como señales favorables y parte de la evolución positiva hacia el alta.

Finalmente, el regreso de Coca a su hogar simboliza para la familia Calabró la posibilidad de retomar la vida cotidiana después de un periodo de incertidumbre y preocupación.