Teleshow

Rolando Barbano habló de la chance de contraer matrimonio con Marina Calabró: “Yo me recasaría”

El periodista recibió la pregunta sobre una posible boda y fue concluyente, pero se detuvo al pensar en una familia ensamblada

Guardar

Rolando Barbano habló de la posibilidad de casamiento con Marina Calabró: "En algún momento va a ocurrir la propuesta"

Las declaraciones de Rolando Barbano sobre la posibilidad de casamiento con Marina Calabró generaron expectativa en el ambiente mediático, luego de una entrevista concedida a la cronista de Ya fue todo (Jotax). El periodista de policiales compartió que la idea del matrimonio con la politóloga es una “fantasía” para la pareja, sin planes concretos a corto plazo.

El periodista de policiales relató a Ya fue todo cómo la pareja ha bromeado sobre casarse, aunque remarcó la situación actual. “Siempre jugamos con la idea de casarnos. Es un poco una fantasía que tenemos. Pero bueno, en este momento, Marina tiene una hija, yo tengo hijos, no pensamos en una familia ensamblada en ningún momento y estamos felices así”, afirmó Rolando Barbano. Luego añadió con contundencia: “Ahora, por lo que sentimos, sí, yo me recasaría con Marina”.

Cómo sería la propuesta de casamiento

La cronista de Ya fue todo le consultó a Barbano si imaginaba una propuesta discreta o llamativa, como las que suelen protagonizar otras parejas de perfil público, como Roberto García Moritán en su matrimonio con Carolina Pampita Ardohain. Ante esa pregunta, él respondió entre risas: “García Moritán no, vade retro, digo por cómo terminó la relación”.

Más adelante, el periodista detalló su visión personal: “Yo le haría una propuesta hot, ¿sí? Con fueguitos. Ahora, seguro sería discreta y nunca haría una cosa como: ‘Che, filmame’ y publicarlo. No, de ninguna manera. No está en mi forma de ser”.

Marina Calabró y Rolando Barbano
Marina Calabró y Rolando Barbano

Barbano profundizó sobre la importancia de la intimidad: “Sí, obviamente, me imagino que sería algo intenso. Si ocurriera. Seguramente va a ocurrir en algún momento”, reiteró.

Cuando la conductora lo animó a confirmar el casamiento, Barbano fue tajante: “No, dije en algún momento va a ocurrir la propuesta”. Luego puntualizó: “Para que haya casamiento tiene que haber obviamente aceptación de la propuesta”. Finalmente, agregó: “Eso depende. Pregúntale a Marina Calabró”.

La cronista de Ya fue todo le mencionó haber entrevistado recientemente a Marina Calabró, a quien describió como “muy alegre, muy linda”. Barbano, con tono distendido, respondió: “Menos mal, menos mal”.

En medio de bromas sobre la relación, el periodista admitió: “Y muy linda es”. Ante la insistencia en conseguir una definición sobre el matrimonio, Barbano explicó: “Mirá, sería antipático que te dijera no, no, no pensamos en casarnos, porque parecería que la relación no es seria”.

Así, reafirmó que ambos conversan sobre el tema y no descartan posibilidades a futuro, aunque reconocen que la convivencia diaria se equilibra con la atención mediática sobre sus vidas personales.

Marina, Coca e Iliana Calabró
Marina, Coca e Iliana Calabró

La felicidad de Marina Calabró por la recuperación de su madre

En paralelo, Marina Calabró vive un momento de alivio familiar. La mejora de su madre, Aída Elena Picardi, conocida como Coca Calabró, se transformó en motivo de celebración tras una internación prolongada. “Ya está en su casa. Estamos felices con el alta”, aseguró Marina a Teleshow en esa oportunidad, celebrando el regreso de su mamá al hogar tras una internación que se extendió durante más de dos semanas y que tuvo como diagnóstico una pericarditis, una inflamación de la membrana que recubre el corazón.

Los días en la clínica Trinidad de Palermo mantuvieron en alerta al círculo íntimo familiar. La recuperación fue acompañada por la presencia constante de sus hijas, quienes organizaron sus actividades para no dejar sola a Coca.

Durante los últimos días de internación Coca Calabró dejó la asistencia respiratoria y compartió momentos sencillos en familia, lo que las allegadas interpretaron como señales favorables y parte de la evolución positiva hacia el alta.

Finalmente, el regreso de Coca a su hogar simboliza para la familia Calabró la posibilidad de retomar la vida cotidiana después de un periodo de incertidumbre y preocupación.

Temas Relacionados

Marina CalabróRolando BarbanoCasamiento

Últimas Noticias

Paulo Londra mostró el detrás de escena de su ensayo previo a su show en Lollapalooza Argentina

En exclusiva para Teleshow, el cantante abrió las puertas de sus preparativos para el festival y contó cómo se transforma para afrontar nuevos desafíos en su carrera

Paulo Londra mostró el detrás

Daniela Celis elogió a Thiago Medina y dio detalles de su intimidad: “¿Dónde encuentro otra mejor?”

La exparticipante de Gran Hermano reveló cuál fue la clave para su relación con el padre de sus hijas y recordó su fogosa convivencia dentro del reality

Daniela Celis elogió a Thiago

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa con un divertido ida y vuelta a bordo: “Tremendo vecino me tocó”

La empresaria y el exfutbolista, en su mejor momento como pareja, bromearon en el avión que los llevó a Amsterdam

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Quién es Santiago Motolo, el actor de “El marginal” que investiga la Justicia tras filmarse disparando en el barrio 31

El joven se encuentra en el centro de la controversia tras viralizarse un video donde dispara un arma, lo que derivó en una causa judicial y un fuerte debate en redes

Quién es Santiago Motolo, el

El blooper de Sofía Gonet en una autopista de Miami: “¿Por qué todo nos sale mal siempre?"

La Reini sigue con sus vacaciones en la ciudad estadounidense y las inclemencias del clima jugaron en su contra

El blooper de Sofía Gonet
DEPORTES
Un campeón de la NBA

Un campeón de la NBA reveló que Kobe Bryant lo visitó en sus sueños y le habló: la frase existencial que lo hizo reflexionar

Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

“Hay una diferencia considerable”: Mercedes explicó la clave de su éxito que puso en jaque al campeón de la Fórmula 1

“No podía ver, tenía crema facial en la cara”: la insólita declaración de una figura de la Premier League que causó revuelo

Estuvo en pareja con la futbolista “más viral” y se puso de novio con una modelo de 19 años: el nuevo romance de Douglas Luiz

TELESHOW
Paulo Londra mostró el detrás

Paulo Londra mostró el detrás de escena de su ensayo previo a su show en Lollapalooza Argentina

Daniela Celis elogió a Thiago Medina y dio detalles de su intimidad: “¿Dónde encuentro otra mejor?”

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa con un divertido ida y vuelta a bordo: “Tremendo vecino me tocó”

Quién es Santiago Motolo, el actor de “El marginal” que investiga la Justicia tras filmarse disparando en el barrio 31

El blooper de Sofía Gonet en una autopista de Miami: “¿Por qué todo nos sale mal siempre?"

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador y Estados Unidos acordaron

Ecuador y Estados Unidos acordaron eliminar aranceles y ampliar el acceso comercial bilateral

Por qué Frida Kahlo es mucho más que una artista y cómo su rostro llegó a la cultura pop

Cuba liberó a ocho presos políticos en medio de presiones internacionales y críticas por falta de transparencia

El lago de Ilopango será sede del Oceanman 2026 y proyecta a El Salvador en el turismo deportivo internacional

Cómo el cerebro entrena su atención para silenciar los sonidos repetidos y captar lo relevante