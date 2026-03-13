Quiénes son los artistas destacados que se presentan este viernes en Lollapalooza: Tyler, The Creator, Lorde, Turf y Djo

Con headliners de lujo, sorpresas nacionales y la energía de miles de fans, el viernes de Lollapalooza marca el inicio de un fin de semana inolvidable

La cuenta regresiva llegó a su fin y este viernes el Hipódromo de San Isidro volverá a transformarse en el epicentro de la música y la cultura joven con el arranque de Lollapalooza Argentina 2026. En una primera jornada que promete emociones fuertes y shows para todos los gustos, los grandes protagonistas serán Tyler, The Creator, la siempre magnética Lorde, los hits nacionales de Turf y el esperado debut porteño de Djo, el proyecto musical de Joe Keery. Desde el rap experimental y el pop sofisticado hasta el rock nacional y la psicodelia indie, la grilla del día 1 es el punto de partida de un fin de semana cargado de talento, energía y momentos inolvidables.

Uno de los primeros nombres internacionales en salir al encuentro del público argentino será Balu Brigada. A las 16, el Alternative Stage recibirá al dúo de Nueva Zelanda integrado por los hermanos Henry y Pierre Beasley. Su música explora el pop y el rock alternativo. La banda surgió en 2016 y desde entonces sumó una audiencia considerable, incluyendo a los estadounidenses Twenty One Pilots, quienes los eligieron como teloneros en su gira por Latinoamérica.

Minutos después será el turno de Djo, programado para las 18 en el Flow Stage. Aunque muchos lo conocen mundialmente por su papel de Steve Harrington en Stranger Things (Netflix), Joe Keery se prepara para conquistar al público local. Bajo su alter ego, el actor dejó atrás la sombra de Hawkins para consolidar una identidad musical propia, tan fresca como viral.

Joe Keery, conocido por Stranger Things, debuta en Argentina como Djo y presenta su universo synth-pop en el Flow Stage (Instagram)

Su proyecto fusiona synth-pop, bases de indie, guiños al rock psicodélico y una estética setentera que lo instala como un fenómeno de la nueva generación. Tras formar parte de la banda Post Animal en Chicago, Keery encontró su verdadero despegue con Djo y ya suma tres discos: Twenty Twenty (2019), DECIDE (2022) y The Crux (2025). En la era DECIDE, el tema “End of Beginning” se volvió viral en TikTok, acompañado de imágenes de Chicago, referencias a The Bear y toda clase de sueños y tendencias en redes. Su show en Lollapalooza promete guitarras limpias, visuales hipnóticas y una propuesta sonora que combina lo mejor del indie actual con una impronta muy personal.

A medida que caiga el sol en San Isidro, será el turno de Lorde, quien saldrá al encuentro desde el Samsung Stage a las 21. La neozelandesa regresa al país tras su última actuación en 2022, ahora con un nuevo capítulo musical bajo el brazo: su cuarto álbum, Virgin, lanzado el 27 de junio pasado.

La neozelandesa Lorde regresa al país con su cuarto álbum “Virgin” y promete un show cargado de clásicos y nuevos hits (Instagram)

Desde su rápido ascenso con “Royals” a los 16 años, Lorde, cuyo verdadero nombre es Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, dejó una huella indeleble en el mundo musical. A lo largo de más de una década, se consolidó como una de las mejores compositoras del pop actual, combinando letras introspectivas, experimentación sonora y una sensibilidad única. Tras atravesar un proceso personal de recuperación y reconexión con su lado creativo, la cantante vuelve a los escenarios argentinos con una propuesta renovada, lista para repasar sus grandes clásicos y presentar los temas de Virgin ante una multitud.

El plato fuerte de la noche será Tyler, The Creator, que se presentará a las 23 en el Flow Stage, generando una de las expectativas más altas de la jornada. El rapero californiano, referente de Odd Future y uno de los artistas más innovadores del hip hop global, llega con su reciente disco Don’t Tap The Glass. Tyler, conocido por su capacidad de romper moldes y reinventarse en cada álbum, lleva más de una década sorprendiendo tanto por sus letras como por su visión artística.

El rapero californiano Tyler, The Creator cierra la noche del viernes con su explosivo show y lo mejor de su repertorio (Instagram)

Flower Boy (2017) e Igor (2019) fueron aclamados por revitalizar el concepto del hip hop alternativo, explorando sonidos poco habituales y temáticas alejadas del discurso dominante de la música urbana. En vivo, Tyler despliega un show tan experimental como explosivo, reafirmando su lugar como figura de culto y referente de la música negra contemporánea.

En paralelo al rap internacional, el rock argentino tendrá su gran fiesta con Turf, que se presentará en el Alternative Stage. La banda liderada por Joaquín Levinton, junto a Leandro Lopatín, Carlos “Toddy” Tapia, Fernando Caloia y Nicolás Ottavianelli, fue una de las sorpresas de la grilla, sumándose a último momento para representar al rock nacional en el festival. Surgidos en 1995 y con historia en los pubs porteños, la banda lanzó su debut Una pila de vida en 1997, disco que contó con la participación de Charly García y les abrió las puertas de escenarios como Buenos Aires Vivo junto a Ratones Paranoicos y, poco después, como soporte de los Rolling Stones en River Plate.

La banda liderada por Joaquín Levinton suma el toque de rock nacional al festival (Archivo)

En agosto pasado, Turf presentó Polvo de estrellas, un álbum donde reversiona sus hits junto a artistas de distintas generaciones, de Lali Espósito a Fito Páez, Milo J y Luck Ra, mostrando la vigencia y el carácter ecléctico de la banda.

Además, la primera jornada del festival contará con la presencia de otros artistas internacionales y nacionales que completan la diversidad de la propuesta: la banda K-pop Katseye, el venezolano Danny Ocean, el DJ y productor guatemalteco Gordo, y hasta Piñón Fijo para los más chicos en el Kidzapalooza, asegurando que la fiesta sea realmente para todos los públicos.