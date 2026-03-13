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Quién es Santiago Motolo, el actor de “El marginal” que investiga la Justicia tras filmarse disparando en el barrio 31

El joven se encuentra en el centro de la controversia tras viralizarse un video donde dispara un arma, lo que derivó en una causa judicial y un fuerte debate en redes

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Fiscalías porteñas lo investigan de oficio a Santiago Motolo por abuso de armas tras la viralización del video

En las últimas horas, un video del actor Santiago Motolo disparando un arma al aire en el barrio 31 generó una fuerte polémica en redes sociales. Rápidamente, el video se viralizó, generando todo tipo de comentarios e interpretaciones por parte de los usuarios. Como si fuera poco, el clip también dio lugar a una investigación judicial en la Ciudad de Buenos Aires por parte de un fiscal.

El video que generó la polémica muestra a Motolo con un revólver apuntando al cielo en la noche, asistido por un hombre con gorra que lo ayudaba a apretar el gatillo y sostener el arma hacia arriba. El fragmento, subido a las redes bajo el título “Estuvimos en el barrio más peligroso”, fue grabado cerca de una cancha de fútbol donde se encontraban varios niños, lo que multiplicó la indignación y los comentarios en redes sociales.

La difusión del video motivó una reacción inmediata de las autoridades. La Fiscalía N°11 de la Ciudad de Buenos Aires inició una causa de oficio por el posible delito de abuso de armas. La investigación involucra tanto a Motolo como al hombre que colaboró con los disparos.

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Quién es Santiago Motolo, el actor de “El marginal” que investiga la Justicia tras filmarse disparando en el barrio 31

Se confirmó que “se están realizando tareas investigativas” en torno al episodio, mientras en redes sociales se multiplicaron los pedidos de esclarecimiento y sanción. La instrucción busca determinar las responsabilidades penales y si existió un riesgo concreto para terceros, especialmente para los niños que se encontraban en las inmediaciones.

El hecho ocurrió a fines de febrero, coincidiendo con la fecha de publicación del video en línea, aunque no se ha precisado el día exacto del suceso. La rápida viralización del contenido amplificó la repercusión y apuró la respuesta institucional.

Motolo es recordado por sus participaciones como extra en El Marginal y O11CE y se dedicó en los últimos tiempos a las plataformas de transmisión en vivo. EL joven es un actor argentino que alcanzó notoriedad por sus apariciones como extra en producciones populares. Actualmente, se enfoca en la creación de contenido en redes sociales, especialmente en transmisiones en vivo a través de Kick, TikTok e Instagram. En estas plataformas, reúne casi 300 mil seguidores en TikTok y más de 155 mil en Instagram.

Nacido a la fama por sus intervenciones en “El Marginal” y “O11CE”, Motolo dejó atrás la actuación tradicional para dedicarse por completo a la producción de contenido digital. Maneja una comunidad activa en varias plataformas y realiza colaboraciones con marcas, viviendo de lo que genera en redes sociales.

Durante su visita al barrio 31, Motolo fue acompañado por un equipo. El recorrido incluyó la filmación de distintas áreas del lugar y conversaciones con vecinos. En un momento del tour, se lo escuchó exclamar: “Qué buena pilcha” al elogiar ropa ofrecida en un gazebo, mostrando también un costado más relajado en medio de la actividad.

El incidente reabrió el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido en ambientes digitales, especialmente ante audiencias jóvenes y numerosas. En redes sociales, predominaron mensajes de preocupación ante la exposición y posible naturalización de conductas riesgosas por parte de personajes con influencia masiva.

El caso Motolo profundizó las discusiones sobre los límites entre entretenimiento y riesgos reales en el entorno digital. Diversos usuarios advirtieron sobre la importancia de reflexionar respecto del deber social y ético de quienes producen y difunden escenas que pueden multiplicar la violencia o poner en peligro a terceros.

El video de Motolo disparando al aire en el barrio 31 no solo generó acciones judiciales, sino que evidenció cómo las redes sociales potencian situaciones polémicas y ponen bajo la lupa la conducta de los influencers dentro de espacios socialmente delicados.

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Santiago MotoloCiudad de Buenos AiresEl MarginalAbuso De ArmasBarrio 31

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