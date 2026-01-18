Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

Luego de cuatro años sin actuar arriba de las tablas, Fer Dente protagoniza y dirige la reconocida obra de Stephen Sondheim (Bautista Araya)

En una ciudad que nunca duerme y donde el verano parece multiplicar las emociones, hay algo que logra detener el tiempo para los amantes del teatro: la experiencia de una comedia musical vivida a sala llena. Ya no hace falta soñar con Broadway ni mirar de lejos, porque en la calle Corrientes el aplauso, la risa y la reflexión se encuentran cada noche en el mismo lugar. Así lo demuestra el fenómeno de Company, la nueva apuesta de Fer Dente que, aún con el asfalto ardiendo y las temperaturas elevadas, convoca multitudes mientras que el teatro musical argentino atraviesa uno de sus momentos más vibrantes y, además, llama a la reflexión de uno de los temas más debatidos del mundo: el amor.

El Teatro El Nacional, con su atmósfera de terciopelo rojo, cortinas pesadas y luces atenuadas, se transforma en el escenario ideal para este viaje. El público, que desde el pasado 8 de enero vive a flor de piel las emociones que suscita la obra, llega con la ansiedad de quienes buscan algo más que entretenimiento: esperan verse reflejados, conmovidos y sorprendidos. Dente, que regresa al escenario tras cuatro años de ausencia, dirige y protagoniza una versión que deja atrás el dramatismo de Despertar de Primavera para sumergirse en una comedia mordaz y aguda, donde el humor y la emoción se equilibran con precisión.

Bobby, el protagonista, atraviesa su cumpleaños rodeado de amigos y preguntas sobre el amor

Para Dente, asumir el desafío de llevar a escena un musical de culto de Stephen Sondheim tuvo tanto vértigo como magia. “Mucha inconsciencia. Es la única manera que encuentro de encarar una tarea de semejante tamaño. Mucha confianza en el equipo conformado también, mucho trabajo previo y la ilusión de poder construir algo propio sabiendo que hay un material que es de excelencia”, confesó a Teleshow, dejando entrever la mezcla de riesgo y esperanza que atraviesa el proceso creativo.

La historia comienza en un clima de bullicio: es el cumpleaños 35 de Bobby, el personaje central, quien se ve asediado por llamados y mensajes de voz de sus amigos, todos casados. Ambientada en la gran ciudad de Buenos Aires, la trama se centra en las dudas, los miedos y el desconcierto de Bobby ante el compromiso, la intimidad y la presión social por “no quedarse solo”. Desde el primer minuto, la obra invita al público a sumergirse en la mente de Bobby, a compartir sus pensamientos en una fecha tan significativa como su cumpleaños, donde la alegría parece estar lejos y la evasión se convierte en refugio.

Para Fer, ponerse en la piel de Bobby fue un viaje único. “Está siendo una experiencia espectacular. Es un rol muy hermoso. De esos que hacen todo. Baila, canta, actúa… es como un nene en un parque de Disney cerrado para él y sus amigos. Sigo muy emocionado con la recepción del público durante todo el show pero sobre todo al final. Extrañaba mucho volver a tener esa conexión”, aseguró a este medio.

"Es un rol muy hermoso. De esos que hacen todo. Baila, canta, actúa… es como un nene en un parque de Disney", expresa Dente a este medio

Entre canciones y confesiones, Bobby explora el miedo a estar solo y la búsqueda de autenticidad

El minimalismo de la puesta es uno de los grandes hallazgos: el vestuario negro y la escenografía en grises apagados generan un clima de contención, solo alterado por la luz de los escalones y, sobre todo, por la melena roja de Alejandra Radano. Radano, con el carisma que la caracteriza, se luce en la piel de Joanne, un personaje sarcástico y magnético, brillante en su mirada sobre el amor y el matrimonio. Su presencia es un faro visual y emocional, y aporta el contrapunto ideal al recorrido introspectivo de Bobby. El vestuario y la escenografía cambian radicalmente en la segunda mitad, cuando el propio Bobby se abre a la posibilidad de la intimidad y, de golpe, el escenario se llena de colores cálidos, del amarillo al rosado.

En diálogo con Teleshow, Radano reflexiona: “El texto es todo y lo que no está en él también lo es. Joanne es un personaje que pierde el control y dice lo que piensa sin medir las consecuencias, sobre todo para ella”. Amplía la mirada sobre el conjunto: “La obra es muy onírica, todos los personajes aparecen de manera fragmentada para hablar del pensamiento de aquel que está pensando todo en la obra y ese es Bobby, nosotros somos fractales de su propia personalidad. Es muy atrayente entender que esta obra expone que los demás, definitivamente, vienen a reflejarnos partes y sombras de nosotros mismos”.

Alejandra Radano brilla en la piel de Joanne, con su inconfundible melena roja y una mirada tenaz sobre el matrimonio

"Me atrae entender qué viene a enseñarme ese personaje", comenta Radano sobre Joanne a este medio

Ser parte de Company es, para Radano, una oportunidad de exploración emocional y artística. “Me atrae entender qué viene a enseñarme ese personaje, qué faceta de mí misma viene a develarme, también creo que los personajes llegan porque uno tiene algo para ofrecer y se dispone a ser vehículo para contar una historia”, señala. “Me gusta ver al teatro desde las artes plásticas, uno funciona básicamente como un color que gradúa sus intensidades según el personaje que le toca en suerte. Y cada uno definitivamente es un color único personal, aunque interpretemos la misma canción”.

La música, dirigida por Damián Mahler, cuyo talento sigue el legado de su fallecido padre, Ángel, es uno de los grandes pilares del espectáculo. La orquesta se ubica en el centro de una escenografía de madera, iluminada con led cálidos, y cobra vida propia: es un personaje más, que envuelve e impulsa la acción. Temas como “Being Alive”, “The Ladies Who Lunch”, “Another Hundred People” y “Getting Married Today” son interpretados en español, en versiones que emocionan y deslumbran por la calidad vocal y la entrega del elenco.

“Getting Married Today”, uno de los temas icónicos de la obra, es interpretado por Vanesa Butera como Amy

Con escenografía mínima y diversas coreografías, el elenco lleva adelante la historia de Bobby y sus amigos

El reparto suma nombres destacados y familiares para el público local: Vanesa Butera como Amy, Paz Gutiérrez como Kathy, Mariel Percossi como Martha, entre otros. Cada actor y actriz aporta su matiz a una historia coral, donde el miedo a estar solo, la búsqueda del amor ideal y la presión por encajar resuenan en cada escena. Las coreografías, los movimientos corales y la dirección de Dente logran una conjunción que se siente fresca, dinámica y profundamente auténtica.

La pieza, una de las más complejas y vigentes de Sondheim, no ofrece respuestas fáciles ni un final de cuento. Cuando la fiesta de cumpleaños termina y Bobby queda solo, vestido de blanco, con una torta y un globo, el público entiende que la pregunta por el amor y la conexión es más importante que cualquier respuesta. El canto de “Being Alive”, en ese contexto, es una declaración de esperanza: la posibilidad de abrirse al otro, de aceptar la vulnerabilidad y de creer que todavía es posible una relación significativa.

En el centro de la fiesta, Bobby no puede evitar preguntarse si es posible ser feliz sin pareja

Rodeado de sus amigos casados, Bobby intenta apagar las velas mientras la pregunta sobre el compromiso lo atraviesa (Bautista Araya)

El público lo reconoce con ovaciones de pie, noche tras noche. Company, bajo las luces de Corrientes, es mucho más que un musical: es una experiencia de comunidad, de emoción y de belleza, donde el talento argentino se mide con las mejores producciones del mundo. Y donde, por un rato, todos los que entran al teatro sienten que la magia está mucho más cerca de lo que imaginaban.

Fotos: Bautista Araya/Gentileza de prensa.