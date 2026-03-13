El tenso cara a cara entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio: ironías, chicanas y una promesa conjunta

Las abogadas se encontraron luego de tener un tenso ida y vuelta días atrás (Video: LAM-América TV) Sección: Teleshow

El miércoles 11 de marzo, Milán fue escenario de una nueva audiencia por la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La jornada estuvo rodeada de versiones cruzadas: algunos medios aseguraron que en esa reunión se había tratado el tema del divorcio, pero Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, salió a desmentir la información que había surgido de la mano de Elba Marcovecchio, representante de Icardi. El ida y vuelta entre ambas letradas se trasladó del expediente al mundo mediático y tuvo su punto más tenso en un desfile de moda, donde las cámaras de LAM (América TV) registraron el esperado cara a cara.

El encuentro comenzó con la insistencia del cronista para lograr un saludo conjunto. Elba, siempre atenta al contexto, redirigió la atención de la diseñadora: “Lo primero que tenés que decir es lo grandiosa que es Ivana y cómo trabaja para todos los cuerpos de las mujeres”. Ana sumó elegancia y un guiño al diseño: “Yo conozco a Ivana hace mucho tiempo, la respeto como profesional, me parece maravillosa y cada uno de los vestidos que desfilaron los quiero para mí”.

Cuando llegó el turno de hablar sobre el divorcio más mediático del momento, la tensión se hizo sentir. Consultadas por la fecha del fallo, Ana fue directa: “El 25 de marzo”. Elba coincidió: “Por ahí. Sale el 25 de marzo”. La cuota alimentaria, otro de los puntos calientes, sirvió de excusa para que Ana lanzara: “No apeló todavía mis alimentos”, a lo que Elba respondió con humor y picardía: “Te lo voy a apelar, Anita, te lo voy a apelar”. Rosenfeld replicó sin vueltas: “El que apela cuota alimentaria no merece mi respeto”.

Ante las versiones sobre el divorcio firmado, Ana Rosenfeld se expresó en las redes (Instagram)

No faltaron las referencias a la experiencia y al paso del tiempo en la profesión. Ana bromeó: “Yo tengo cincuenta y uno de abogada, ¿vos?”, y Elba retrucó: “Eso de edad todavía no lo tengo, por suerte, pero vos sabés”.

La abogada de Wanda también aprovechó el espacio para responder a los últimos dichos de la defensa de Icardi y las palabras del propio delantero. Por un lado el equipo de abogadas aseguró que estaban regresando a “la época Payarola”, haciendo referencia al abogado anterior de la mediática -actualmente comprometido en la Justicia en una causa por estafas- y la mediatización constante del caso y ante esto Rosenfeld fue tajante: “Yo salgo a contestar cuando las abogadas del otro lado hablan, si no, no hablo”. En cuanto a los dichos del delantero, quien se refirió sin nombrarla como “abogada reciclada”, eligió hacer humor y oídos sordos al ataque: “Es la moda, la moda circular”.

“Los alimentos son sagrados. No, a mí se me caería la cara de vergüenza, si es que teniendo plata no los pago. Hay gente que la verdad a veces le fijan cuotas alimentarias que no las puede cumplir, pero pudiendo cumplirlas, chicanas no”, cerró la letrada de Nara.

En su extenso comunicado, Mauro atacó a Ana Rosenfeld

Aunque la tensión era palpable, ambas dejaron claro que el enfrentamiento es profesional y que, a pesar de las diferencias, hay respeto mutuo. “No le tengo miedo a Ana, hasta donde yo sé no muerde”, bromeó Elba. “Peleamos siempre, creo que hasta nos divierte pelearnos, pero no estoy enojada con ella… aunque sí, estoy enojada de verdad porque me parece que a esta familia había que aportarle paz. Celebré cuando Ana vino al expediente”, agregó.

El cruce terminó con Rosenfeld reafirmando el rol de los abogados: “Los profesionales no tenemos nunca que discutir. Tenemos que privilegiar los derechos del cliente”. Así se despidieron, en un clima de cordialidad y cierta picardía, demostrando que, lejos de los tribunales, el ida y vuelta entre Rosenfeld y Marcovecchio también tiene su show propio, repleto de frases filosas y guiños para la tribuna mediática.