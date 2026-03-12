Wanda Nara respondió a las acusaciones de maltrato animal: “Construí un lugar seguro para ellos”

Wanda Nara respondió a las acusaciones de maltrato animal (Instagram)

En las últimas horas, Wanda Nara, quien se encuentra en las islas Maldivas, quedó en el centro de la polémica luego de que el periodista Gustavo Méndez revelara en el programa La Mañana con Moria que algunos vecinos de su barrio habrían manifestado preocupación por el estado de dos de las mascotas de la mediática. Las imágenes de los perros en el parque de su casa y los rumores sobre supuesto abandono se viralizaron rápidamente, generando un fuerte revuelo en redes y medios.

Atenta a la repercusión, Wanda reaccionó desde el exterior y usó su cuenta de X (Twitter) para responder a las críticas. En uno de los posteos, explicó: “Estoy cuidando también a los perritos que mi ex dejó abandonados que raro que eso a Gus no le afecte. El chihuahua que se llama Galatasaray (que es de Mauro) es muy chiquito, pesa 1 kilo y el río es peligroso. No le gusta estar adentro, rasca el vidrio. Le gusta y ama estar ahí”.

En respuesta a un usuario que la mencionó sobre el entorno familiar, Wanda agregó: “Están mis hijos y mi familia. Mi casa da al río y se caen por eso construí un lugar seguro para ellos y por los carpinchos para que mis perros no los corran y tampoco los carpinchos los asusten porque son muy bebés”.

Wanda Nara responde a las acusaciones de maltrato animal en redes

También aprovechó para responder a los amigos que tenían en común que estuvieron en el cumpleaños de la China Suárez

Wanda luego tomó la decisión de borrar los mensajes que dejó en su cuenta de X

A la polémica sobre el espacio de los animales, sumó otra aclaración: “No pueden estar sueltos porque no es lago, mi casa da al río y no saben nadar”. En medio del revuelo, Wanda también aprovechó para referirse a temas personales, recordando un episodio con su ex: “Lo más triste fue cuando mi ex me dejó de hablar un mes entero porque agarré dinero de la cuenta en común para pagarle a mi amiga italiana una operación de cáncer que duró 15 horas. Volvería mil veces más a gastar 40 mil euros en una persona que consideraba mi ‘amiga’”.

Si bien más tarde Wanda decidió borrar varios de los mensajes, sus respuestas y explicaciones no tardaron en viralizarse y alimentar la discusión pública sobre el cuidado de las mascotas, el presente familiar y los conflictos no resueltos con su ex pareja. Una vez más, la empresaria logró que una controversia doméstica se convirtiera en tema de agenda y debate mediático.

En medio de la controversia, quien también salió públicamente a defenderla fue su madre, Nora Colosimo. A través de sus redes sociales publicó un extenso descargo en el que cuestionó las acusaciones contra su hija y explicó las condiciones en las que viven los perros. Wanda, por su parte, reposteó el mensaje de su madre en sus historias de Instagram.

Nora Colosimo, madre de Wanda, defendió a su hija y detalló que las mascotas están vacunadas, esterilizadas y reciben atención profesional

“Voy a responder en general a todas las personas que, de buena fe, se están preocupando por cuatro perros que tienen mejor vida que muchos humanos”, escribió Nora en el inicio de su publicación. En el mismo texto detalló que el espacio donde permanecen los animales fue preparado específicamente para su bienestar y siguiendo indicaciones profesionales. “Están por orden de la veterinaria. Ahí fue construido ese canil para que puedan tener aire, sol y naturaleza, y estén resguardados de los autos, de los vecinos, del frío y de los carpinchos”, explicó.

La madre de la empresaria también apuntó contra quienes criticaron la situación en redes sociales. “Admiro a esta parte de la comunidad que tiene tiempo para poner su energía y ojos en nuestras vidas. Si la usaran para otra cosa, no estarían así como están, chusmeando vida ajena de cuatro mascotas que están esterilizadas, vacunadas, alimentadas, cuidadas y felices”, sostuvo.

El descargo cerró con un tono aún más contundente. “Dejen de consumir televisión berreta. Y el vecino que tiene tiempo de llegar a la esquina y filmar propiedad y perritos privados, que me hable en privado, quiero hablarle a la cara. Lo estoy esperando. Es muy clara la malicia y envidia hacia mi hija, pero más mal le desean, mejor le va”, concluyó.