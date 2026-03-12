Dalma Maradona y una carta escrita con el corazón: “Se cumplen 7 años del mejor día de mi vida”

Dalma Maradona embarazada de su primera hija Roma

Dalma Maradona compartió en su cuenta de Instagram, un mensaje emotivo para celebrar el séptimo cumpleaños de su hija Roma y destacar el vínculo que las une. La actriz utilizó palabras llenas de afecto y gratitud al dedicarle un extenso texto en esta fecha especial.

Dalma repasó el día del nacimiento de Roma, su primera hija con Andrés Caldarelli, y definió el amor y el orgullo que siente como madre. El texto refleja sus emociones ante la maternidad y su deseo de que, en el futuro, su hija pueda leer y atesorar estas palabras.

Dalma Maradona compartió una conmovedora imagen de su hija Roma de bebé para celebrar su séptimo cumpleaños, expresando su amor y nostalgia por los años transcurridos. (@dalmaradona)

“Siempre te escribo en tu día porque de grande —ok, ya sos grande y ya sabés leer— pero me hace ilusión saber que capaz en algún momento vas a leerlos todos juntos”, comenzó Dalma, en alusión al ritual de dedicarle mensajes cada año para su hija mayor.

“Hoy se cumplen 7 años del mejor día de mi vida”, afirmó la actriz, al recordar el nacimiento de Roma. “De la ansiedad de conocerte y estar tan asustada de no poder hacerlo bien. De las ganas inexplicables de conocer tu carita, la más hermosa del mundo. De amarte desde el momento que me enteré que estaba embarazada”, expresó con profunda emoción la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

Dalma Maradona expresó gratitud por poder ver crecer a Roma y consideró la maternidad como el mayor privilegio de su vida

En el profundo texto, Dalma compartió sus reflexiones sobre los instantes previos al nacimiento y su proyección a futuro. “De desear con fuerza que salga todo bien para poder compartir esta vida juntas. Exactamente lo que estamos haciendo”, escribió y lo compartió con todos sus seguidores.

Y profundizó en el significado de la maternidad. “Siempre te voy a repetir que no estás ni cerca de ser lo que yo imaginaba, porque sos MUCHÍSIMO MÁS”, aseguró, y describió lo que implica ser testigo del crecimiento de Roma. “Verte crecer es el privilegio más grande de mi vida”, confesó.

"Cumplo yo Moma la reina" escribió Roma para su cumpleaños

En su dedicatoria, Dalma elogió las cualidades de Roma. “¡Qué hermosa persona sos, Momita! Tan sensible, tan atenta, tan exigente y una de las personas más graciosas que conozco (tu humor es lo mejor de este planeta, es importante que nunca lo cambies)”.

La actriz destacó también el papel de su hija como hermana de Azul, la más pequeña de sus hijas. “Sos la mejor hermana mayor que vi en mi vida”, señaló.

En cuanto al carácter de Roma, sumó un deseo para el futuro. “Ojalá nunca cambies tu personalidad arrolladora y que nadie te diga que no podés algo, porque vos siempre vas a poder todo”, remarcó en su mensaje.

La actriz valoró el rol de Roma como hermana mayor de Azul, destacando su dedicación y su papel fundamental en la familia

Además, Dalma manifestó su amor y la plenitud que le aporta la maternidad. “Te amo con cada parte de mi ser y que ser tu mamá es lo mejor del mundo”, afirmó, y sumó un mensaje de admiración y celebración. “Te amo, te admiro, te celebro y hoy festejo mis 7 años de mamá junto a vos. Gracias por enseñarme todos los días, sigo aprendiendo”.

La actriz renovó sus compromisos con Roma y su deseo de compartir momentos. “Sigamos compartiendo 10.000 shows porque yo siempre voy a ser tu fan número 1”.

El cumpleaños de Roma, el año pasado, festejo organizado por su abuela Claudia Villafañe

El mensaje concluyó con un deseo para el cumpleaños de Roma. “Yo siempre voy a estar acompañándote, ¡siempre! Feliz cumple, Moxi Mox. Te amo y que se te cumplan todos tus deseos y más”.

Dalma Maradona completó su mensaje con dos fotografías: una de su etapa final del embarazo y otra de lo que denominó “la primera sesión de fotos de su hija”. Cabe mencionar que tanto la actriz como su marido resolvieron no mostrar el rostro de Roma hasta que ella lo decida por su propia voluntad.

Roma, hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, cumple siete años este jueves 12 de marzo, aquí en brazos de su padre