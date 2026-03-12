Teleshow

Dalma Maradona y una carta escrita con el corazón: “Se cumplen 7 años del mejor día de mi vida”

La actriz compartió una dedicatoria para su hija Roma, reflejando el vínculo profundo, la admiración mutua y los planes a futuro

Guardar
Dalma Maradona embarazada de su
Dalma Maradona embarazada de su primera hija Roma

Dalma Maradona compartió en su cuenta de Instagram, un mensaje emotivo para celebrar el séptimo cumpleaños de su hija Roma y destacar el vínculo que las une. La actriz utilizó palabras llenas de afecto y gratitud al dedicarle un extenso texto en esta fecha especial.

Dalma repasó el día del nacimiento de Roma, su primera hija con Andrés Caldarelli, y definió el amor y el orgullo que siente como madre. El texto refleja sus emociones ante la maternidad y su deseo de que, en el futuro, su hija pueda leer y atesorar estas palabras.

Dalma Maradona compartió una conmovedora
Dalma Maradona compartió una conmovedora imagen de su hija Roma de bebé para celebrar su séptimo cumpleaños, expresando su amor y nostalgia por los años transcurridos. (@dalmaradona)

“Siempre te escribo en tu día porque de grande —ok, ya sos grande y ya sabés leer— pero me hace ilusión saber que capaz en algún momento vas a leerlos todos juntos”, comenzó Dalma, en alusión al ritual de dedicarle mensajes cada año para su hija mayor.

“Hoy se cumplen 7 años del mejor día de mi vida”, afirmó la actriz, al recordar el nacimiento de Roma. “De la ansiedad de conocerte y estar tan asustada de no poder hacerlo bien. De las ganas inexplicables de conocer tu carita, la más hermosa del mundo. De amarte desde el momento que me enteré que estaba embarazada”, expresó con profunda emoción la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

Dalma Maradona expresó gratitud por
Dalma Maradona expresó gratitud por poder ver crecer a Roma y consideró la maternidad como el mayor privilegio de su vida

En el profundo texto, Dalma compartió sus reflexiones sobre los instantes previos al nacimiento y su proyección a futuro. “De desear con fuerza que salga todo bien para poder compartir esta vida juntas. Exactamente lo que estamos haciendo”, escribió y lo compartió con todos sus seguidores.

Y profundizó en el significado de la maternidad. “Siempre te voy a repetir que no estás ni cerca de ser lo que yo imaginaba, porque sos MUCHÍSIMO MÁS”, aseguró, y describió lo que implica ser testigo del crecimiento de Roma. “Verte crecer es el privilegio más grande de mi vida”, confesó.

"Cumplo yo Moma la reina"
"Cumplo yo Moma la reina" escribió Roma para su cumpleaños

En su dedicatoria, Dalma elogió las cualidades de Roma. “¡Qué hermosa persona sos, Momita! Tan sensible, tan atenta, tan exigente y una de las personas más graciosas que conozco (tu humor es lo mejor de este planeta, es importante que nunca lo cambies)”.

La actriz destacó también el papel de su hija como hermana de Azul, la más pequeña de sus hijas. “Sos la mejor hermana mayor que vi en mi vida”, señaló.

En cuanto al carácter de Roma, sumó un deseo para el futuro. “Ojalá nunca cambies tu personalidad arrolladora y que nadie te diga que no podés algo, porque vos siempre vas a poder todo”, remarcó en su mensaje.

La actriz valoró el rol
La actriz valoró el rol de Roma como hermana mayor de Azul, destacando su dedicación y su papel fundamental en la familia

Además, Dalma manifestó su amor y la plenitud que le aporta la maternidad. “Te amo con cada parte de mi ser y que ser tu mamá es lo mejor del mundo”, afirmó, y sumó un mensaje de admiración y celebración. “Te amo, te admiro, te celebro y hoy festejo mis 7 años de mamá junto a vos. Gracias por enseñarme todos los días, sigo aprendiendo”.

La actriz renovó sus compromisos con Roma y su deseo de compartir momentos. “Sigamos compartiendo 10.000 shows porque yo siempre voy a ser tu fan número 1”.

El cumpleaños de Roma, el
El cumpleaños de Roma, el año pasado, festejo organizado por su abuela Claudia Villafañe

El mensaje concluyó con un deseo para el cumpleaños de Roma. “Yo siempre voy a estar acompañándote, ¡siempre! Feliz cumple, Moxi Mox. Te amo y que se te cumplan todos tus deseos y más”.

Dalma Maradona completó su mensaje con dos fotografías: una de su etapa final del embarazo y otra de lo que denominó “la primera sesión de fotos de su hija”. Cabe mencionar que tanto la actriz como su marido resolvieron no mostrar el rostro de Roma hasta que ella lo decida por su propia voluntad.

Roma, hija de Dalma Maradona
Roma, hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, cumple siete años este jueves 12 de marzo, aquí en brazos de su padre

Temas Relacionados

Dalma MaradonaInstagramMaternidadRomaAzulDiego Maradona

Últimas Noticias

Line up histórico, mapa renovado y una experiencia multisensorial: las claves de la épica edición de Lollapalooza 2026

Con headliners internacionales, cambios en el predio y shows inolvidables, el evento promete superar todo lo vivido en más de 10 años de historia. Además, un recorrido por los momentos más destacados de las ediciones pasadas

Line up histórico, mapa renovado

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, ingresos al predio y horarios de cada show

El Hipódromo de San Isidro se convierte en el epicentro de la música en vivo, con un festival que reúne a figuras internacionales y propuestas renovadas para disfrutar tres días de cultura y diversión sin pausa

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar,

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

La hija de Nicole Neumann y el joven futbolista compartieron una postal por su tercer mes como pareja, y los mensajes de cariño entre ambos hicieron suspirar a sus seguidores más fieles

El tierno posteo de Indiana

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Santiago del Moro reveló los nombres de quienes quedaron fuera de peligro, dejando a doce competidores aún en la instancia de definición y modificando el mapa de la competencia

Gran Hermano: quiénes fueron los

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

La actriz estuvo en Todo Pasa y rememoró el esfuerzo que hizo su papá para que ella pueda tener su momento con la banda icónica de los 90

Dalma Maradona recordó el día
DEPORTES
Max Verstappen volvió a criticar

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

La frase del presidente del Barcelona sobre el interés por Julián Álvarez que da que hablar en Europa

Tiro imposible, 26 golpes consecutivos y definición increíble: el punto del año que ganó Djokovic en su eliminación de Indian Wells

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

Bale destierra el mito sobre la convivencia con Cristiano Ronaldo: “En el Real Madrid, era exigente pero sin problemas”

TELESHOW
Line up histórico, mapa renovado

Line up histórico, mapa renovado y una experiencia multisensorial: las claves de la épica edición de Lollapalooza 2026

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, ingresos al predio y horarios de cada show

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania invitó al presidente Orsi

Ucrania invitó al presidente Orsi a una visita oficial, busca estrechar vínculos y agradeció apoyo

Uruguay estima que León XIV llegará en noviembre: obispos van al Vaticano a plantear la situación de la iglesia

Irán sigue atacando al mercado del petróleo para afectar a la economía global: ardieron dos buques en Irak y un depósito en Bahrain

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el aumento de la represión del régimen cubano contra periodistas independientes

El incendio del autobús en Suiza habría sido provocado por una persona “marginada y perturbada”