Canal 22 presentó su grilla de programación: quiénes son las figuras que integrarán los equipos

Canal 22 presentó su programación con una grilla diversa y cargada de figuras

En su décimo aniversario, Canal 22 inició una nueva etapa al anunciar su grilla de programación para el 2026. Con una renovación tecnológica total y una propuesta artística actualizada, la plataforma buscará informar y entretener a su público con un equipo lleno de figuras.

Tras el inicio del ciclo con transmisión en vivo las 24 horas, Santiago Cúneo, conductor de Uno más uno tres —ciclo con 16 años en pantalla y que continuará en la grilla— y director de la señal, explicó al aire de su programa: “Este año es el décimo aniversario de Canal 22, por eso celebramos con la transmisión en vivo durante todo el día, una importante inversión en tecnología y una artística renovada. El canal estará completamente digitalizado desde el punto de vista técnico”.

En ese contexto, ante la mirada de sus compañeros, Cúneo agregó: “Le apostamos a un equipo de primera, un equipo de selección. Como este es el año del Mundial, vamos a tener un equipo a la altura mundial”.

Entre las figuras confirmadas para la nueva etapa están Luis Ventura, Leonardo Greco, Diego Moranzoni, Agustina Kämpfer, Larry De Clay, el Pato Galván, Ximena Rijel, Claudio Orellano, Gabriel Russo y Verónica Ressia, junto a otros nombres. Cúneo anticipó que habrá cerca de 20 programas entre la programación diaria y la de los fines de semana.

La apertura del programa de Luis Ventura y Ximena Rijel en Canal 22

En diálogo con Teleshow, Cúneo resaltó los cambios tecnológicos que tendrá Canal 22 para este año: “Aumentamos la frecuencia al vivo total, de cero a cero. Eso sí es un cambio muy profundo y paradigmático, porque estamos en transmisión online. Y eso nos permite un alto nivel de competitividad, que hasta el año pasado no lo teníamos. Hicimos un cambio muy significativo respecto a la estructura digital. Inauguramos el estudio mayor con una pantalla de micro LED, con lo cual toda la tecnología digital está puesta en los seis estudios que tenemos, pero el estudio principal, el estudio mayor, que es el estudio donde se están haciendo las tiras diarias, representa una inversión importante y un cambio que está acompañado también por una artística en vivo que no habíamos tenido nunca”.

También resaltó el hecho de que el medio se enfoca en crear contenido de calidad y que, más allá de la plataforma, su mente está puesta en un formato televisivo: “Nosotros no creemos en la palabra stream, nosotros somos televisión por Internet. Y llegar al vivo total con aplicación tecnológica de última generación, para nosotros es un paso importantísimo para festejar estos diez años. Más o menos empezamos a charlar en noviembre del año pasado con los conductores y sus propuestas de programa, y se trabajó durante el verano, cuando se estaba haciendo toda la remodelación tecnológica del canal y de escenarios, y se terminó de concretar en la primera quincena de febrero. Hemos largado con una grilla hipercompetitiva, altamente profesional y fundamentalmente querida por la gente”.

Por último, el conductor se refirió a la unión de los equipos y el vínculo entre los conductores: “La característica que unió esto era la sensación de equipo. Y fundamentalmente porque queremos que se mantenga el espíritu del veintidós, que es nuestro canal, porque ganamos el mundial en el 22, que era el mundial número veintidós. Entonces, quisimos pedirle a la gente que este año se informen a través de una señal ganadora, que cumple diez años festejando en este año mundialista”.

En su presentación, Santiago Cúneo también demostró su entusiasmo y relató la esencia que tendrá cada transmisión: “Estos son los nuevos estudios de canal 22. Esta es la tecnología que incorporamos para informar, entretener, divertir, y obviamente los fierros solos no hacen absolutamente nada. Acá la inteligencia emocional conduce a la inteligencia artificial. La usamos para informarte y entretenerte. Acá manda el espíritu de la relación humana. Cada uno de los que está acá son damas y caballeros ligados al sentimiento”.

El Mundial inspira la programación 2026 de Canal 22, con un “equipo de selección”

La programación de Canal 22, de lunes a viernes, inicia a las 11 con “Infoshow”, conducido por Luis Ventura y Ximena Rijel, seguido de “GreKo” con Leonardo Greco de 12 a 14. “Uno más uno tres”, a cargo de Santiago Cúneo y su equipo, se emite de 14 a 16.30. De 17 a 19 sale al aire “Estamos de vuelta”, con Larry de Clay, Fernando Ramírez y Curly Giménez. “22Noticias”, presentado por Verónica Ressia y Gabriel Russo, ocupa la franja de 19 a 20, y “Moranza”, con Diego Moranzoni y Ailin Ortiz, va de 20.30 a 22. “La revancha del I”, con Pato Galván, se emite de 22 a 24, y “Algo que contar”, con Agustina Kampfer, está programado de 24 a 24.30, aunque aún no se ha estrenado. Además, los viernes y domingos, de 14 a 17, se transmite “La juntada del domingo”, con Santiago Cúneo y su equipo.

Por su parte, Luis Ventura anunció el inicio de su programa con una llamativa presentación realizada con inteligencia artificial. El comienzo de Infoshow muestra al conductor y a Ximena Rijel subiendo al auto de Volver al futuro. El periodista luce un traje negro junto a una camisa blanca y un moño de color negro. Mientras que la comunicadora luce chaleco negro sobre una camisa blanca y pantalones de vestir negros. Luego, ambas figuras se encuentran caminando junto a El inspector, el personaje de la serie animada la Pantera Rosa.

La nueva grilla de Canal 22: humor, entrevistas y aventuras con celebridades

Con sus lupas en mano, los protagonistas del programa se escabullen en los rincones de cada lugar para conseguir información. Así se reúnen y toman mates con Mirtha Legrand, se infiltran en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, se unen a Luck Ra en su show y hasta viajan a Nordelta, junto a los carpinchos, para espiar a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. En ese divertido repaso, los conductores también se muestran junto a Susana Giménez, Luis Brandoni, Ricardo Darín, Moria Casán, Lali y Pedro Rosemblat.

En la misma línea se había pronunciado Agustina Kampfer sobre la presentación de la grilla: “Bienvenidos a todos los que se suman a la señal, estoy muy expectante por todo lo que empieza. No solamente en la grilla. Empezamos a hablar los grupos de chats y yo ya estoy pensando en las cenas que espere que armemos con todos los que nos estamos sumando a la señal de Canal 22 a partir de estos días. Vayamos planeando el vino por lo menos. Nosotros nos vamos a encontrar en Algo que contar, un ciclo de entrevistas que les va a encantar. Entrevistas profundas, íntimas, momentos de charlas, reflexión, para conocer en mayor profundidad a todas las personas que nos visiten”.