Teleshow

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

En plena emisión de su ciclo en Pop Radio, la humorista comentó acerca de la desopilante actitud que tiene el pequeño cuando no consigue lo que quiere

Guardar

En medio de su programa, Lizy Tagliani se refirió a las actitudes de su hijo cuando no consigue lo que quiere (Arriba bebé – Pop Radio)

La vida de Lizy Tagliani viene girando a toda velocidad entre emociones fuertes, sorpresas y aprendizajes que la atraviesan de punta a punta. Desde la llegada de Tati, el hijo que adoptó junto a Sebastián Nebot, la conductora vive días de ternura, desafíos y carcajadas inesperadas. Entre nuevas rutinas, vacaciones familiares, proyectos laborales y el vértigo de la maternidad compartida, Lizy se anima a mostrar en público los costados más divertidos y sinceros de esta etapa. En su paso por Arriba bebé (Pop Radio), no dudó en relatar el último berrinche de Tati, dejando en claro que, en casa, la paciencia y el humor siempre van de la mano.

Durante una reciente emisión de su ciclo, Lizy no dudó en relatar uno de los episodios más característicos de la infancia: el primer berrinche. “Tati ahora está en la etapa que dice: ‘No me quieren’”, contó, provocando la risa de Damián Popochi Muñoz y Marixa Balli, quienes la acompañaban en el estudio. La conductora, lejos de preocuparse, disfruta de estos gestos: “Me fascina todo eso. Me encanta que me diga: ‘Nadie me quiere en esta casa’”.

El ciclo de berrinches continúa con pedidos que arrancan sonrisas. “Si me pide: ‘Me comprás un…’ y le digo: ‘No, no’”, explicó Lizy, reconociendo que no es muy estricta con la educación frente a los reclamos afectivos. A los pocos segundos, Tati vuelve a la carga con renovada intensidad: “Al segundo, llora”, interviene Marixa entre risas. Por supuesto, el humor y la complicidad familiar no tardan en aparecer. “‘Mi mamá es un varón’, me dice”, agrega Lizy, relatando cómo la identidad y la curiosidad de Tati se mezclan con las historias familiares y las bromas habituales del hogar.

Lizy junto a su hijo
Lizy junto a su hijo Tati, de espaldas, mirando hacia su hogar (Instagram)

La charla en radio fue más allá de la anécdota y reveló el juego de roles que se construye en la crianza. “Pero eso, ¿de dónde lo sacó? ¿Por qué empieza a decir esas cosas?”, preguntó Marixa. “De mí, claro”, admitió Lizy, reconociendo cómo el intercambio cotidiano moldea el universo emocional del pequeño. Popochi Muñoz sumó otra capa de humor: “Triangula con Seba, que le dice: ‘No, mamá no es un varón’. Y ella le hace: ‘Sí, soy un varón’”. Lizy, sincera y sin vueltas, le cuenta a Tati que nació varón, aunque resalta: Bueno, le explico que nací varón, que es complejo ser una nena, una princesa hermosa. Y me contesta: ‘¡No sos hermosa!‘.

Pero no todo es comedia en la vida de Tati. En enero pasado, el pequeño protagonizó un momento de pura emoción al conocer el mar por primera vez. Lizy compartió en sus redes sociales un video que muestra a Tati, de la mano de sus padres, acercándose tímidamente a la orilla, observando el vaivén de las olas y, finalmente, animándose a sumergir los pies en el agua. La reacción del niño fue una mezcla de asombro y felicidad: un grito espontáneo, una risa contagiosa y la mirada de quienes descubren el mundo por primera vez.

Lizy Tagliani publicó un video en el que su hijo Tati metió sus pies en el mar por primera vez en su vida (Instagram)

El video de ese instante se llenó de mensajes cariñosos de seguidores y amigos de Lizy, que celebraron la espontaneidad y la ternura del momento. Junto a las imágenes, la conductora se permitió una reflexión sobre la importancia de los primeros descubrimientos y el crecimiento en familia: “De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no, y de repente para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar”. Más allá de la postal perfecta, Lizy remarcó el impacto que Tati tuvo en su vida y la de Sebastián: “Verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá y a mí. No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos hijo”.

La maternidad, para Tagliani, es un viaje lleno de risas, desafíos y momentos que desarman cualquier rutina. Entre berrinches, aventuras y descubrimientos, la conductora deja en claro que el amor y la honestidad son la base para construir una familia donde lo inesperado es siempre bienvenido. Y si en el camino hay lágrimas, reclamos o gritos felices junto al mar, mucho mejor: son la prueba de que la vida, en familia, siempre será una aventura con final abierto.

Temas Relacionados

Lizy TaglianiTatiBerrincheSebastián NebotArriba bebéPop Radio

Últimas Noticias

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

La panelista de LAM puso fin a las especulaciones sobre su vínculo con la entidad. Una historia atravesada por la familia y el gesto con el presidente Luis Ventura

La decisión indeclinable de Pilar

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

La conductora y actriz se sinceró sobre el vínculo con Ezequiel Corbo: la transformación de una sólida amistad en una apasionada historia de amor

Carla Conte reveló cómo empezó

Evangelina Anderson reveló el insólito plan que tienen todos los participantes de Masterchef para seguir viéndose

La modelo contó el divertido proyecto que está organizando con sus compañeros del reality de cocina a días de la final y también volvió a aclarar su vínculo con Ian Lucas

Evangelina Anderson reveló el insólito

Fito Páez abrió su serie de shows en Rosario: el viaje por su obra y sus influencias y el abrazo con Ángel Di María

Entre hits de autoría propia y gemas del cancionero popular latinoamericano, el artista dio un inolvidable concierto sinfónico en el Teatro El Círculo. Cómo sigue el formato “Casa Páez” que finalizará en el Monumento a la Bandera

Fito Páez abrió su serie

Quedó viuda hace 8 años y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Me angustié un poco”

En su regreso a Ahora Caigo, el conductor expresó sus emociones ante el relato de una participante, que evidenció la profundidad del lazo formado por su familia y la resiliencia

Quedó viuda hace 8 años
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El escándalo que rodea a una figura del Manchester City por la presunta invasión de la privacidad de sus vecinos

El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección no jugará el Mundial: “No hay condiciones para participar”

Crece la tensión en Aston Martin de cara al Gran Premio de China en la F1 por los problemas en su motor: “No podemos quedarnos quietos”

La “maldición” que sufre Neymar cuando tiene que jugar el día del cumpleaños de su hermana

TELESHOW
La decisión indeclinable de Pilar

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

Evangelina Anderson reveló el insólito plan que tienen todos los participantes de Masterchef para seguir viéndose

Fito Páez abrió su serie de shows en Rosario: el viaje por su obra y sus influencias y el abrazo con Ángel Di María

Quedó viuda hace 8 años y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Me angustié un poco”

INFOBAE AMÉRICA

Nueva polémica con la gasolina

Nueva polémica con la gasolina en Bolivia: YPFB rechaza denuncias sobre daños en la pintura de los vehículos

Detectan tuberculosis de origen humano en primate rescatado en Panamá

Donald Trump dijo que los bombardeos en Irán terminarán pronto

Descubren una proteína sanguínea que podría frenar el avance del cáncer de páncreas

Guerra en Medio Oriente: el CEO de Lego anticipó qué pasará con los precios de los juguetes tras la suba del petróleo