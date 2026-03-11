La tajante postura de Zaira Nara luego de que Paula Chaves expusiera su conversación privada: “Si hablo es con cariño”

Zaira Nara respondió en el aeropuerto tras su viaje a París, optando por mantener un tono conciliador frente a la polémica (Video: LAM, América TV)

La histórica amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la conductora decidiera publicar capturas de una conversación privada que mantuvo con la modelo. El episodio reavivó un conflicto que lleva años generando versiones y especulaciones en el mundo del espectáculo, y que tuvo un nuevo capítulo cuando la hermana de Wanda Nara enfrentó a la prensa tras regresar de un viaje a Europa.

Durante mucho tiempo, ambas figuras fueron consideradas inseparables dentro del ambiente mediático. Compartían proyectos, eventos y momentos personales, al punto de que Paula eligió a Zaira como madrina de una de sus hijas, un gesto que reflejaba la profundidad del vínculo que habían construido. Sin embargo, con el paso de los años esa relación se deterioró hasta convertirse en un distanciamiento definitivo que todavía hoy genera preguntas.

Una de las teorías más repetidas sobre el origen del conflicto estuvo relacionada con el vínculo que Zaira mantuvo con el polista Facundo Pieres, quien años atrás había tenido una relación sentimental con Chaves. Aunque el tema fue mencionado en distintas oportunidades en entrevistas y programas de televisión, nunca hubo una confirmación clara de que ese romance fuera la causa del quiebre.

Paula se expresó con dos contundentes posteos en su cuenta de X (X)

La polémica volvió a instalarse cuando Paula Chaves decidió expresar públicamente su enojo en redes sociales. A través de su cuenta en X, la conductora publicó un fuerte descargo en el que pidió que dejaran de vincularla con esa historia y aseguró que el motivo de la ruptura con su ex amiga había sido otro. “Por Dios ¡Basta! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento”, escribió en uno de sus mensajes.

En ese mismo posteo, Chaves explicó que el conflicto venía de tiempo atrás y que incluso le había pedido a Zaira que evitara mencionarla en entrevistas o declaraciones públicas. “Se lo aclaré varias veces a Zaira. Incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas”, señaló.

La conductora también compartió una captura de pantalla de una conversación privada con la modelo en la que se podía leer el pedido que le había hecho para mantenerse al margen de cualquier referencia mediática. “Porfi, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas en el medio”, se leía en uno de los mensajes. En ese mismo intercambio, Chaves manifestaba su incomodidad con la exposición pública que el tema seguía generando. “Habíamos logrado salir del medio y ahora de nuevo nos esperan ahí a la salida de Olga, más que nada por Pepe y por mí también que es una fiaca”, escribía en relación con la presencia constante de cronistas.

Paula Chaves utilizó sus redes sociales para aclarar que la ruptura con Zaira Nara no estuvo relacionada con terceros sino con diferencias personales

Según explicó la conductora en su descargo, su decisión de mostrar esa conversación respondió al cansancio acumulado tras años de rumores y preguntas sobre el mismo tema. “No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad basta. Estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo”, expresó. También remarcó que el motivo del distanciamiento con Zaira tuvo que ver con diferencias personales y no con terceros. “Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine”, sostuvo.

La respuesta de Zaira Nara llegó poco después, cuando fue interceptada por cronistas en el aeropuerto de Ezeiza tras regresar de un viaje a París. Consultada por la difusión de los chats y la repercusión mediática que generó el episodio, la modelo eligió mantener un tono conciliador y evitar profundizar en la polémica. “Estuve de viaje, disfrutando de París, no me detuve en repercusiones”, respondió cuando le preguntaron por el revuelo que provocó la publicación de Paula.

Ante la insistencia de los periodistas, que quisieron saber si le había sorprendido que su ex amiga decidiera mostrar esa conversación privada, Zaira fue aún más breve y dejó en claro su postura. “No voy a hablar del tema”, afirmó. A pesar de su negativa a entrar en detalles, la modelo aprovechó para remarcar el afecto que todavía siente por quien fue una de sus amigas más cercanas durante años. “La aprecio mucho, le tengo mucho cariño”, expresó.

En la misma línea, también aclaró que cada vez que se refirió públicamente a ella lo hizo desde el respeto. “Siempre que hablé fue por ustedes. Aclarar que siempre que hablo es con cariño”, aseguró. De esta manera, Zaira evitó profundizar en un conflicto que lleva años latente y que, cada cierto tiempo, vuelve a instalarse en la agenda mediática. Su reacción, breve y cuidadosa, contrastó con el fuerte descargo que Paula había realizado en redes sociales.