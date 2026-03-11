Teleshow

La tajante postura de Zaira Nara luego de que Paula Chaves expusiera su conversación privada: “Si hablo es con cariño”

El regreso de la modelo al país coincidió con la difusión de mensajes privados que revelaron detalles del distanciamiento con quien fuera una de sus amigas más cercanas

Guardar
Zaira Nara respondió en el aeropuerto tras su viaje a París, optando por mantener un tono conciliador frente a la polémica (Video: LAM, América TV)

La histórica amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la conductora decidiera publicar capturas de una conversación privada que mantuvo con la modelo. El episodio reavivó un conflicto que lleva años generando versiones y especulaciones en el mundo del espectáculo, y que tuvo un nuevo capítulo cuando la hermana de Wanda Nara enfrentó a la prensa tras regresar de un viaje a Europa.

Durante mucho tiempo, ambas figuras fueron consideradas inseparables dentro del ambiente mediático. Compartían proyectos, eventos y momentos personales, al punto de que Paula eligió a Zaira como madrina de una de sus hijas, un gesto que reflejaba la profundidad del vínculo que habían construido. Sin embargo, con el paso de los años esa relación se deterioró hasta convertirse en un distanciamiento definitivo que todavía hoy genera preguntas.

Una de las teorías más repetidas sobre el origen del conflicto estuvo relacionada con el vínculo que Zaira mantuvo con el polista Facundo Pieres, quien años atrás había tenido una relación sentimental con Chaves. Aunque el tema fue mencionado en distintas oportunidades en entrevistas y programas de televisión, nunca hubo una confirmación clara de que ese romance fuera la causa del quiebre.

Paula se expresó con dos
Paula se expresó con dos contundentes posteos en su cuenta de X (X)

La polémica volvió a instalarse cuando Paula Chaves decidió expresar públicamente su enojo en redes sociales. A través de su cuenta en X, la conductora publicó un fuerte descargo en el que pidió que dejaran de vincularla con esa historia y aseguró que el motivo de la ruptura con su ex amiga había sido otro. “Por Dios ¡Basta! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento”, escribió en uno de sus mensajes.

En ese mismo posteo, Chaves explicó que el conflicto venía de tiempo atrás y que incluso le había pedido a Zaira que evitara mencionarla en entrevistas o declaraciones públicas. “Se lo aclaré varias veces a Zaira. Incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas”, señaló.

La conductora también compartió una captura de pantalla de una conversación privada con la modelo en la que se podía leer el pedido que le había hecho para mantenerse al margen de cualquier referencia mediática. “Porfi, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas en el medio”, se leía en uno de los mensajes. En ese mismo intercambio, Chaves manifestaba su incomodidad con la exposición pública que el tema seguía generando. “Habíamos logrado salir del medio y ahora de nuevo nos esperan ahí a la salida de Olga, más que nada por Pepe y por mí también que es una fiaca”, escribía en relación con la presencia constante de cronistas.

Paula Chaves utilizó sus redes
Paula Chaves utilizó sus redes sociales para aclarar que la ruptura con Zaira Nara no estuvo relacionada con terceros sino con diferencias personales

Según explicó la conductora en su descargo, su decisión de mostrar esa conversación respondió al cansancio acumulado tras años de rumores y preguntas sobre el mismo tema. “No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad basta. Estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo”, expresó. También remarcó que el motivo del distanciamiento con Zaira tuvo que ver con diferencias personales y no con terceros. “Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine”, sostuvo.

La respuesta de Zaira Nara llegó poco después, cuando fue interceptada por cronistas en el aeropuerto de Ezeiza tras regresar de un viaje a París. Consultada por la difusión de los chats y la repercusión mediática que generó el episodio, la modelo eligió mantener un tono conciliador y evitar profundizar en la polémica. “Estuve de viaje, disfrutando de París, no me detuve en repercusiones”, respondió cuando le preguntaron por el revuelo que provocó la publicación de Paula.

Ante la insistencia de los periodistas, que quisieron saber si le había sorprendido que su ex amiga decidiera mostrar esa conversación privada, Zaira fue aún más breve y dejó en claro su postura. “No voy a hablar del tema”, afirmó. A pesar de su negativa a entrar en detalles, la modelo aprovechó para remarcar el afecto que todavía siente por quien fue una de sus amigas más cercanas durante años. “La aprecio mucho, le tengo mucho cariño”, expresó.

En la misma línea, también aclaró que cada vez que se refirió públicamente a ella lo hizo desde el respeto. “Siempre que hablé fue por ustedes. Aclarar que siempre que hablo es con cariño”, aseguró. De esta manera, Zaira evitó profundizar en un conflicto que lleva años latente y que, cada cierto tiempo, vuelve a instalarse en la agenda mediática. Su reacción, breve y cuidadosa, contrastó con el fuerte descargo que Paula había realizado en redes sociales.

Temas Relacionados

Zaira NaraPaula Chaves

Últimas Noticias

El doloroso momento de un participante de Gran Hermano al recordar la muerte de su hija: “Tengo un ángel en el cielo”

La dinámica propuesta por la producción llevó al deportista a relatar uno de los instantes más difíciles de su vida y a reflexionar sobre las consecuencias emocionales de aquella vivencia

El doloroso momento de un

Santiago del Moro contó cuál es su vínculo con Carmiña, luego de que la jugadora de Gran Hermano confesara tener una relación

Durante una charla, la competidora sorprendió a todos al insinuar una amistad con el conductor, generando especulaciones fuera del reality

Santiago del Moro contó cuál

Muni Seligmann respondió las críticas tras el accidente de su bebé y su viaje a Miami: “Hay que contarlo y naturalizarlo”

La conductora relató el proceso que vivió su familia luego del incidente con su hijo e hizo un descargo para desmentir rumores sobre su situación personal durante la hospitalización del menor

Muni Seligmann respondió las críticas

Benjamín, el hijo de Enzo Fernández, sorprendió a Valentina Cervantes al contarle con cuál de sus padres prefiere dormir

La influencer compartió la rutina de su hijo menor a la hora de irse a la cama y se sorprendió con la respuesta del pequeño

Benjamín, el hijo de Enzo

El duro descargo de Gonzalo Heredia tras las críticas de un hater: “¿Qué te puede llevar a escribir esto?”

En un intercambio en Instagram, un usuario le envió mensajes ofensivos al actor a raíz de la relación que mantiene con su madre, lo que llevó al artista exponer y reflexionar en sus redes

El duro descargo de Gonzalo
DEPORTES
La emoción del relator Hernán

La emoción del relator Hernán Feler por el debut de su hijo Luca en el empate de Vélez ante Tigre

El tenis argentino dice presente en tres torneos del circuito Challenger

La declaración de Julián Álvarez sobre su futuro que encendió todas las alarmas en el Atlético de Madrid

Con Boca y River afuera de las Copas, así están las posiciones en el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Ricardo, el padre de Pablo Aimar e histórico formador

TELESHOW
El doloroso momento de un

El doloroso momento de un participante de Gran Hermano al recordar la muerte de su hija: “Tengo un ángel en el cielo”

Santiago del Moro contó cuál es su vínculo con Carmiña, luego de que la jugadora de Gran Hermano confesara tener una relación

Muni Seligmann respondió las críticas tras el accidente de su bebé y su viaje a Miami: “Hay que contarlo y naturalizarlo”

Benjamín, el hijo de Enzo Fernández, sorprendió a Valentina Cervantes al contarle con cuál de sus padres prefiere dormir

El duro descargo de Gonzalo Heredia tras las críticas de un hater: “¿Qué te puede llevar a escribir esto?”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán lanzó

El régimen de Irán lanzó otra ola de ataques contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Irak

Giganotosaurus carolinii: así era el dinosaurio que rivalizó en tamaño con el T. rex y dejó su huella en la ciencia

Estados Unidos refuerza su despliegue militar con bombarderos B-52 y B-1 en una base militar del Reino Unido

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán

Zelensky advirtió que levantar las sanciones al petróleo ruso sería un “golpe serio” para Ucrania y el mundo