La reacción de Emilia Mernes al animarse a probar comida típica de Japón: “Estoy un poco asustada”

El año comenzó con un nuevo destino para Emilia Mernes y Duki: Japón. Tras su paso por la Semana de la Moda de Milán y una anterior estadía en Estados Unidos, la cantante compartió con sus seguidores postales de un recorrido que alternó entre la vitalidad urbana de Tokio y la tradición de Kyoto, combinando moda, cultura y momentos personales. Así las cosas, este miércoles, la cantante sorprendió a sus seguidores al reaccionar a comida típica del país.

“Me encuentro en la ciudad de Kioto, Japón, y me vine a probar algunas cositas virales a una tienda de conveniencia. El primer ítem que por supuesto elegiremos es el onigiri de atún y mayonesa. Segundo ítem, sándwich de huevo. Y ya que estamos, el de frutilla, ¿por qué no? Y este de matcha con frutilla también me tienta. Este yogur, vamos a probarlo también. ¿Este no es el emoji que está en WhatsApp? Vamos a probarlo. Tengo un poco de miedo con esto, pero vamos. Un smoothie que lo hacen en una máquina acá. Increíble”, comenzó diciendo la joven, mostrando los elementos que probaría.

Emilia Mernes y Duki exploran la cultura japonesa entre kimonos, moda y gastronomía

Fiel a su estilo, Mernes grabó su reacción ante cada uno de los ítems. Así, empezó con el snack o bocadillo japonés por excelencia, el cual consistente en una bola de arroz moldeada en forma triangular, envuelta en algas: “Ahora sí, ya tenemos todas las cosas que vamos a probar. Vamos a arrancar por el onigiri. Este será mi almuerzo, así que estoy muy ansiosa por probarlo. Vamos a ver qué tal. Tiene pasos para abrirlo. Me parece espectacular. Me lo voy a tener que comer entero. Mi puntaje, sinceramente, es un nueve de diez. Voy a bajar el onigiri que me acabo de clavar con el smoothie de recién, que tenía varias frutas. Es increíble porque ya trae la fruta congelada y vos la metés en esa máquina y te la hace un jugo. Me encantó. Este smoothie, un ocho de diez, ponele. Ocho cincuenta. La verdad, la fruta muy fresca”.

Lejos de lo que imaginaba, la cantante reaccionó de forma positiva a la gastronomía local. “Continuamos con el próximo producto viral. Es este sándwich de huevo. Muy proteico. Vamos a ver. Supongo que tiene huevo y mayonesa. Es buenazo. Wow. A este me atrevo a darle un diez. Mirá lo que te digo. Esto es la excelencia. Sandwichito de miga de huevo y mayonesa. Un diez. Vamos con la parte dulce. Ya el sector salado lo fulminamos, nos comimos todo. Estoy un poco asustada. A mí el matcha me gusta mucho, pero bueno, vamos a ver qué onda esto. Los únicos mochis que he comido siempre han sido rellenos con helado. Nunca probé estos, así que vamos a ver. Ojalá que me guste. No me gustó mucho, la verdad. Mucho sabor a masa cruda”, explicó.

Emilia Mernes muestra el lado más divertido de su viaje a Japón junto a Duki (@emiliamernes)

Para cerrar, Emilia se animó a los postres dulces, sin embargo, no fue lo que esperaba: “Vamos con estos, que no tengo ni idea qué es. Podría googlear, ¿no? Cómo se llaman. ¿Por qué yo me expongo a estas cosas? Tiene un olor a masa, a masa cruda. No tiene gusto a nada. La cobertura de los mochis sola. Nos estafaron. Sí le pongo un uno. Vamos a bajar esto con este yogur que está muy viral acá. Oler, huele muy rico. Es como un juguito más que un yogur, ¿no? No tiene textura de yogur, es como un juguito cítrico. Me encantó. Si te soy sincera, me gustó más el smoothie de frutas de verdad. ¿Por qué me compro estas cosas yo? Este es un juguito de durazno. Muy artificial el durazno. No era mía, probalo vos si te gusta, a mí no me gusta. Creo que lo probé mal porque me salió jugo y no me salió el gel que tendría que salir. No está tan mal. Más o menos. Voy con el último ítem y el que más emocionada me tiene. A ver. Sándwich de frutilla y crema. Está bueno. Sí, está muy bueno”.

Durante su viaje, Emilia Mernes exploró Tokio y Kyoto junto a Duki y amigos, incluida Flor Vichich, mostrando desde paseos por barrios como Shibuya y referencias a la moda urbana hasta vivencias tradicionales japonesas. Publicó imágenes en redes sociales donde se la ve disfrutando la gastronomía local, participando en la ceremonia del té y luciendo kimonos, reflejando su interés en la cultura japonesa y la positiva recepción de sus seguidores.

El paseo japonés de Duki y Emilia Mernes: moda, cultura y aventuras con amigos (Instagram)

El arribo al país asiático fue anunciado por la artista con un “Konichiwa” y una imagen grupal con Duki y amigos en un supermercado de Tokio. Muy pronto, Mernes se mostró recorriendo Shibuya, conocido como el epicentro joven y de la moda en la capital japonesa. Allí captó el bullicio del famoso cruce peatonal, que puede congregar hasta 2.500 personas en un cambio de semáforo.

La gastronomía sumó otro capítulo destacado: en sus primeros días, el grupo almorzó dumplings utilizando palillos de madera, antes de seguir explorando el centro bajo un cielo despejado. Mernes retrató estos instantes, incluyendo una foto de Duki mirando el paisaje urbano. Más adelante, posó frente a una vidriera de jarrones con flores, luciendo una chaqueta negra de corte oversize, minifalda de cuadros grises, camiseta deportiva, medias opacas y zapatillas, mientras Duki apareció con un estilo más sobrio. El rapero se grabó cruzando Shibuya e imitó frases virales, sumándose al ambiente cosmopolita.