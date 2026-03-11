El exnovio de Luana habló después del derecho a réplica en Gran Hermano: “Desahogarme era una necesidad”

La ruptura entre Luana Fernández y Lucas y el posterior derecho a réplica en la última edición de Gran Hermano generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera del programa. La decisión de Luana de terminar la relación en vivo, sumada a su declaración de sentirse atraída por uno de sus compañeros, marcó uno de los momentos más comentados de la actual temporada del reality. Tras la repercusión mediática, Lucas decidió publicar un video en sus redes sociales en el que expuso su versión sobre el final de la pareja y reveló aspectos desconocidos del vínculo que compartieron durante seis años.

Luana Fernández comunicó la ruptura durante una emisión televisiva, confirmando que su vínculo con Lucas había terminado y que experimentaba sentimientos hacia otro participante del programa. La reacción inmediata de la audiencia y de la producción fue implementar el Derecho a Réplica, una herramienta inédita en esta edición del reality, que permitió que Lucas pudiera dar su versión de los hechos de manera virtual, aunque su testimonio más extenso y personal se difundió posteriormente por fuera del ciclo.

En su video, Lucas explicó que la relación con Luana había atravesado diferentes etapas, incluyendo una convivencia prolongada, la construcción de proyectos comunes y vínculos estrechos con ambas familias. Detalló que el vínculo tuvo una pausa de tres meses, pero tras ese periodo retomaron la relación por otros cuatro años, formando una vida en común con mascotas y una dinámica familiar consolidada. “Teníamos una relación muy fuerte en términos de confianza. Yo pensaba que sabía todo de la vida de ella, pero al final me di cuenta de que no”, explicó.

Tras terminar su relación en televisión, la participante fue confrontada cara a cara por su expareja

El impacto de la ruptura pública lo llevó a reflexionar sobre su rol dentro de la pareja y sobre los motivos que lo alejaron de Luana. En su testimonio, Lucas enfatizó que la decisión de exponer su historia no respondía a un deseo de revancha, sino a la necesidad de aclarar hechos que, según él, no habían sido suficientemente comprendidos por el entorno del reality ni por el público. “Nada de lo que ocurrió en las últimas semanas es un show ni está armado. Todo es verdad. Ella tomó las decisiones que creyó convenientes y yo tuve que afrontarlas”, subrayó.

Entre los motivos que llevaron al final de la pareja, Lucas habló de situaciones previas al ingreso de Fernández a Gran Hermano. Mencionó haber descubierto infidelidades y límites no respetados en el acuerdo de pareja. Sostuvo que la exposición en televisión no fue el factor determinante, sino la suma de hechos que venían acumulándose. “Esto viene de mucho antes. Me enteré de cosas que me dolieron cuando ella ya participaba en el programa”, relató, dejando en claro que su malestar no estaba vinculado exclusivamente a lo que ocurrió en la casa.

El cara a cara de Santiago del Moro con Luana Fernández después del derecho a réplica de su novio (Video: Streams Telefe)

El joven también se refirió a la presión y el escrutinio público al que se vio sometido tras la emisión del programa. Contó que prefirió evitar declaraciones inmediatas en los medios y que rechazó ofrecimientos para dar entrevistas, ya que prefería procesar la situación en privado antes de referirse al tema públicamente. “No quería dar declaraciones porque estaba mal y porque prefiero las verdades incómodas que las mentiras”, sostuvo.

En su extenso mensaje, Lucas expresó el impacto emocional que le provocó la ruptura y la forma en que se produjo. Describió la dificultad de continuar con su vida mientras el tema ocupaba espacio en la agenda pública y en la dinámica del reality. “Desahogarme era una necesidad. No podía esperar semanas o meses para cerrar este capítulo. Necesitaba seguir con mi vida y decir todo lo que sabía”, afirmó.

El testimonio también incluyó una reflexión sobre las relaciones y el valor de establecer límites claros. “No quiero estar con alguien a quien tenga que obligar a estar conmigo, ni controlar para que no esté con otras personas. Yo no quiero eso para mi vida”, explicó, y recomendó a quienes atraviesan situaciones similares que prioricen su bienestar personal.