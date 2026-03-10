La palabra de Eva De Dominici en medio de los rumores sobre su estado de salud

La actriz argentina Eva De Dominici confirmó que superó una intervención médica menor y se encuentra en actividad en Los Ángeles, donde se radicó en 2018. En recientes declaraciones, la artista aclaró su situación de salud y resaltó su actualidad profesional, marcada por reconocimientos internacionales y una agenda que mantiene en el exterior.

En diálogo con Puro Show, la ex Patito Feo eligió preservar la privacidad sobre el motivo de la intervención médica. “Prefiero no hacer comentarios al respecto. Es cierto que tuve una intervención con el doctor Gustavo (Sampietro) y salió todo bárbaro”, expresó la actriz, que se encuentra radicada en la costa oeste de Estados Unidos donde lleva adelante su carrera profesional.

La preocupación pública sobre su estado de salud surgió a partir de la circulación de unas fotos en las que se la veía en silla de ruedas, sumado a versiones que no se ajustaban a su realidad. Aseguró que su recuperación fue rápida y que los rumores sobre complicaciones no coincidían con los hechos. “Tuve una bronquitis que me tuvo en reposo un par de días pero nada grave. Los titulares dicen otra cosa y hay mucha gente preocupada por mi salud, y ya estoy en Los Angeles trabajando”, afirmó en un mensaje de voz que difundió la periodista Fernanda Iglesias en el programa de El Trece.

Según explicó Iglesias en X, Eva había viajado a Buenos Aires en febrero para filmar un comercial y, aprovechando su estadía en el país, decidió someterse a una cirugía estética reconstructiva. El procedimiento elegido fue una mastopexia, una intervención destinada a elevar y remodelar las mamas cuando han perdido firmeza. De acuerdo con la información difundida, la actriz había desarrollado gigantomastitis durante su embarazo, una condición que provoca un crecimiento excesivo del tejido mamario y que en muchos casos requiere tratamiento quirúrgico posterior para corregir sus consecuencias físicas. La mastopexia es justamente una de las operaciones indicadas para estos casos, ya que permite reubicar la areola y el pezón en una posición más elevada, eliminar el exceso de piel y devolver al busto una forma más armónica.

El informe médico sobre Eva de Dominici

Pero el cuadro se complicó durante el período de recuperación. Según relató Iglesias, Eva contrajo bronquitis poco después de la intervención, lo que obligó a prolongar el seguimiento médico y requirió asistencia sanitaria más tiempo del previsto. La combinación entre la cirugía reciente y la bronquitis generó un desgaste físico importante, que terminó afectando su estado general durante esos días.

Este inconveniente de salud se suscitó mientras la artista atraviesa un excelente período profesional, en el que consolidó su presencia en el cine internacional. Por ejemplo, en septiembre de 2025, obtuvo un premio en el Catalina Film Festival, uno de los encuentros más destacados del circuito independiente en Estados Unidos. La distinción reconoce su labor en una producción que sumó visibilidad a su trayectoria fuera de la Argentina.

Actualmente se encuentra promocionando una nueva película que marca un paso significativo en su recorrido cinematográfico. Se trata de Balls Up, una producción en la que comparte elenco con Mark Wahlberg y en la que interpreta a la antagonista de la historia. El film sigue a dos ejecutivos que viajan a Europa por trabajo, pero cometen un error que desencadena una serie de persecuciones y situaciones caóticas mientras intentan regresar a casa.

Eva de Dominici fue galardonada en el festival de cine de Catalina y compartió sus mejores momentos en el evento (Instagram)

En paralelo a su carrera, la actriz también había quedado recientemente en el centro de la atención mediática por rumores sobre una supuesta crisis con su pareja, el productor Eduardo Cruz, hermano de la actriz española Penélope Cruz. Durante su reciente visita a la Argentina, De Dominici fue consultada sobre esas versiones y respondió con firmeza. “No me gusta cuando hablan mal del papá de mi hijo o cuando hablan mal de la gente que yo quiero”, expresó en una entrevista a Puro Show (Eltrece), dejando en claro su molestia frente a ese tipo de especulaciones. En la misma línea, destacó el vínculo que mantiene con su pareja y defendió su relación ante los rumores.

La elección de la actriz de no compartir detalles específicos sobre su salud o su estado sentimental forma parte de una postura de resguardo de su vida privada. Desde su llegada a Los Ángeles, mantiene bajo perfil en lo personal y concentra la exposición en sus proyectos profesionales. El vínculo con su país de origen se mantiene, aunque su actividad principal se desarrolla en el exterior.