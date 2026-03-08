Tras los rumores de infidelidad, Pampita volvió a mostrarse por primera vez con Martín Pepa

Pampita y Martín Pepa reaparecen juntos tras los rumores de crisis

En los últimos días, los rumores sobre una supuesta infidelidad de Pampita hacia Martín Pepa invadieron la vida de la conductora. Inmediatamente, estas versiones generaron repercusiones en el ámbito del espectáculo, provocando no solo todo tipo de conjeturas, sino también, la furia de la conductora. Por eso, la modelo decidió responder públicamente y negar la situación. Así las cosas, este sábado, la figura de la televisión volvió a mostrarse, por primera vez desde el escándalo, con el polista.

Las imágenes del encuentro fueron compartidas por la propia Pampita en su cuenta de Instagram. Allí se la ve posando junto a Martín Pepa y otros invitados en la inauguración de un exclusivo bar. En la imagen se observa cómo el polista abraza a la modelo por su hombro y ambos unen las manos felices.

Pepa vestía una camiseta blanca de manga corta y un pantalón de mezclilla azul claro. Llevaba una chaqueta de mezclilla azul colgada sobre su hombro derecho y zapatos oscuros.

Por su parte, Pampita llevaba un vestido corto negro con escote en V y tiras cruzadas en la parte frontal del pecho. Sus sandalias de tacón alto eran negras con detalles abiertos en la parte frontal. Usaba una pulsera amarilla en la muñeca izquierda. Su pelo largo y castaño, y lo llevaba suelto sobre los hombros.

Pampita y Martín Pepa se mostraron sonrientes en la inauguración de un bar, dejando atrás las versiones de infidelidad que circularon en las últimas semanas (Instagram)

De esta manera, la pareja dejó atrás la controversia, la cual comenzó cuando Yanina Latorre y su equipo abordaron el tema en el programa SQP (América) y mencionaron versiones que vinculaban a Pampita con Juan Manuel “Cochito” López durante una estadía en Punta del Este. La conductora intervino en el programa mediante un llamado en vivo para responder a las acusaciones.

“En ese hotel estuve con mi hijo, Benicio, que se quedó los dos días conmigo. Si quieren, llamen al hotel. No tengo comunicación con esa persona, no hablo por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por ningún lado. No hablo con esa persona, no sé qué es de su vida, no tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni me comunique. Estoy muy bien con mi novio y estuve todo el verano con él”, afirmó.

La modelo explicó que durante el viaje solo estuvo acompañada por su hijo menor y que no mantiene ningún tipo de contacto con López. “Cuando hay mentiras soy la primera en salir a aclarar las cosas. No es verdad”, señaló, mostrando su desacuerdo con las versiones difundidas.

Tras los dichos sobre un supuesto romance con Juan Manuel “Cochito” López, Pampita optó por la transparencia, compartiendo en redes sociales su reencuentro con Pepa (Instagram)

Pampita relató cómo transcurrieron los días en el hotel La Locanda, en Punta del Este, y remarcó que su único acompañante fue su hijo: “En el hotel saben, hay 80 personas, tengo fotos y videos con mi hijo, estuve los dos días”.

En su descargo, Pampita también detalló cómo fue la convivencia durante la estadía: “Dormí con mi hijo en una cama de dos plazas. Solo me ocupé de mi familia”. La conductora señaló la importancia de desmentir rápidamente las versiones falsas: “Salgo a aclarar rápido porque no me gustan las mentiras, no me gusta que crezcan”.

Además, Pampita advirtió que recurrirá a la justicia si detecta intentos de difamación: “Si a alguna persona se le ocurre mentir, llevaré a la Justicia hasta las últimas consecuencias porque no me gusta que ensucien mi relación de pareja actual”.

El panel del programa recordó antecedentes similares en los que Pampita debió responder públicamente. La modelo defendió su relación: “No soy una mujer soltera, no salgo con otras personas porque estoy en pareja, comprometida. Ustedes me conocen, saben cómo soy”.

Poco después, Pampita también conversó con Ángel de Brito en LAM (América) y reiteró su posición: “No entiendo por qué inventan algo así. Estuve todas las vacaciones con mi novio, alquilamos una casa en José Ignacio. Después de esos días viajé a Estados Unidos, donde pasé un mes. No publico tantas fotos porque esta relación la vivo de otra manera”.

Durante la transmisión, la conductora remarcó cómo es su vínculo con Pepa: “Estoy muy bien con mi novio. No soy infiel, no me gusta jugar con nada. Soy clara, así como me gusta que sean conmigo. No provoco celos ni busco llamar la atención. Cuando estoy en pareja, me manejo de una sola manera. Nada coincide para que inventen algo así”.