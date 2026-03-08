Mirtha Legrand sorprendió con su look: el detalle inesperado que marca un cambio en su estilo

Un cambio en el vestuario marcó el inicio de las mesazas de Mirtha Legrand de este sábado 7 de marzo, a casi quince días de su gran festejo por sus 99 años. La diva, cuya asesoría de estilo es de Héctor Vidal Rivas, sorprendió al optar por un conjunto de pantalón y camisa de seda natural con estampado floral, mostrando así una renovación en su imagen icónica.

La aparición de Mirtha Legrand con pantalón resultó inesperada porque desafió su histórica preferencia por vestidos en televisión. Su decisión generó sorpresa entre el público.

El atuendo de la conductora estuvo compuesto por el mencionado conjunto diseñado por IARA en tonos rojo, amarillo, violeta y verde sobre fondo blanco. Según mencionó Legrand, su equipo habitual se encargó del estilismo: peinó Leo Cosenza, Ariel realizó el color en el cabello y Gladys Andrada fue responsable del maquillaje. Además, la presentadora lució anillos y aros de Ricciardi.

Mirtha Legrand sorprendió con un rotundo cambio al usar pantalones en lugar de sus clásicos vestidos

Al describir su maquillaje, Mirtha hizo una pequeña broma: “Me embellece, aunque soy linda a cara lavada también, pero mucho más maquillada”. Esta actitud arrancó sonrisas entre los invitados.

La primera “mesaza” del año reunió a figuras de distintos ámbitos: Alfredo Leuco (periodista político), Mauricio Dayub (actor y dramaturgo), Amalia Granata (diputada y referente mediática) y Sofía Pachano (actriz y madre reciente).

Un cumpleaños inolvidable para la diva de las mesazas

Días antes de su reaparición en televisión, Mirtha Legrand celebró su cumpleaños 99 en la casa de Marcela Tinayre en Barrio Parque. “¡Ay! Mi cumpleaños fue fantástico. Setenta y cinco personas había. Lo pasamos estupendo. Cantó Jairo, una maravilla, fue con su novia. Divino. Así que muchísimas gracias a todos los que asistieron”, relató la conductora en su primer programa luego del festejo.

La velada tuvo presencia musical de Jairo y el humor de Roberto Moldavsky, a quien la homenajeada agradeció especialmente. La fiesta, prevista en el jardín, continuó dentro de la casa debido a la lluvia. La celebración se extendió hasta las 3 de la madrugada, pero el ánimo se mantuvo festivo en todo momento.

La mesa de Mirtha Legrand para este sábado 7 de marzo: Alfredo Leuco, Sofía Pachano, Amalia Granata y Mauricio Dayub

Legrand narró que, pese a solicitar no recibir obsequios, recibió varios regalos y flores. Al final de la noche, salió a la puerta a saludar a quienes la esperaban fuera de la vivienda y vivió momentos de emoción al encontrar pancartas y mensajes de afecto: “Fue un cumpleaños inolvidable, inolvidable. Lloro de alegría cada vez que lo recuerdo”, expresó la conductora.

Agradeció a su hija por cederle el espacio para la reunión. “Quiero agradecerle a Marcela Tinayre, mi hija, que muy cariñosamente me cedió su casa. En mi casa no cabían, es bastante grande, pero 74 personas con mesas y todo era imposible”, recordó Legrand.

Reflexiones y deseos tras cumplir 99 años

Legrand compartió reflexiones sobre su longevidad, mezclando humor y entusiasmo ante la audiencia: “Aquí estoy, vivita y coleando”, bromeó la diva.

La presencia de Jimena Monteverde marca que la relación entre la producción de Mirtha y la chef quedó intacta

Recordó haber nacido con solo 1,2 kilos, mientras los médicos dudaban de sus posibilidades de sobrevivir. “Creían que, que me iba a morir. Y bueno, aquí estoy, vivita y coleando”, reflexionó la conductora.

La presentadora también destacó el apoyo de amigos, admiradores y patrocinadores, quienes enviaron flores y regalos. “Me mandaron cantidad de flores, aquí hay también, y regalos de todo tipo. Menos mal que en la invitación decía sin regalos, pero mandaron muchísimos. Fue inolvidable. Me lo merezco”, señaló la diva.

Hacia el final, Legrand compartió su mayor deseo: “Quiero cumplir un añito más, quiero ser centenaria”, afirmó con entusiasmo ante la audiencia.

La figura de Mirtha Legrand permanece central en la televisión argentina, como símbolo de renovación y de permanencia tras casi un siglo de presencia pública. Y, si para muestra basta un pequeño cambio, su decisión de usar pantalones sorprendió, y en ese mínimo gesto también se explica su inalterable vigencia.