Mirtha Legrand rememoró su cumpleaños y contó detalles de la fiesta: “Fue inolvidable, lloro cada vez que lo recuerdo”

La Chiqui se emocionó al dar detalles de su festejo de cumpleaños

Días atrás, entre los afectos de su familia y sus amigos, Mirtha Legrand le dio la bienvenida a sus 99 años con una fiesta que reunió a 70 invitados y que contó con show y sorpresas. Desde Barrio Parque, en la intimidad de la casa de su hija Marcela Tinayre, La Chiqui festejó hasta las 3 de la mañana e incluso salió a la puerta para agradecer al público. Así las cosas, este sábado, la diva agradeció los gestos recibidos y dio detalles de su celebración.

“Quiero agradecerles los lindísimos regalos y flores. ¡Ay! Mi cumpleaños fue fantástico. Setenta y cinco personas había. Lo pasamos estupendo. Cantó Jairo, una maravilla, fue con su novia. Divino. Así que muchísimas gracias a todos los que asistieron”, comenzó diciendo Legrand en los primeros minutos de su programa, antes de recibir a Arturo Puig, Nancy Pazos, Aníbal Pachano y Ricardo Canaletti.

Luego, la Chiqui bromeó respecto a la condición que había puesto para sus invitados, la cual no muchos respetaron: “Menos mal que puse sin regalo, porque me llenaron de regalos, de flores. Fantástico. Después vino la lluvia. Estábamos en un jardín con un toldo. Y bueno, vino la lluvia y entramos, nos metimos todos dentro de la casa. Pero fue fantástico, inolvidable. Unos noventa y nueve (risas), Ay, terrible decirlo. Inolvidable. Por muchos años más, La Chiqui, por muchos años más”.

La noche en la que Mirtha Legrand brilló: invitados famosos, anécdotas y deseos de ser centenaria

Acto seguido, la diva se refirió al momento en el cual salió del hogar de su hija para observar las muestras de cariño de sus fanáticos. “Quiero agradecerles los lindísimos regalos y flores. Y además, la segunda vez que interrumpo, la casa de Marcela queda en Barrio Parque y yo estoy en Palermo. Así que salí y estaba la calle llena de gente que venía a saludarme. Y frente a lo de Marcela había pancartas, letreros. Fue un cumpleaños inolvidable, inolvidable. Lloro de alegría cada vez que lo recuerdo. Les decía que quiero agradecer los lindísimos regalos y flores que me mandaron por mi cumpleaños. Y a mis anunciantes y amigos, claro que la recordé a mi hermana, porque como saben, yo no soy melliza, yo soy gemela. Cuando yo nací pesaba un kilo doscientos. Creían que, que me iba a morir. Y bueno, aquí estoy, vivita y coleando (risas)”.

Aquel día, pasadas las 21.40, la expectativa en la entrada de la casa de Marcela Tinayre alcanzó un punto máximo. La calle se llenó de cámaras, micrófonos y teléfonos móviles, capturando cada movimiento y cada gesto de la homenajeada. La escena fue acompañada por la voz de Pepe Ochoa, de LAM (América), quien desde la puerta lanzó una frase que ya es lema de la diva: “¡Mirtha, sos una leyenda!”. Sin titubeos, Legrand respondió: “Pero la leyenda continúa”.

RS Fotos

La anfitriona de la noche, Marcela Tinayre, destacó ese sentimiento colectivo al anunciar que la frase quedará inmortalizada en un cartel luminoso, como recordatorio del carácter excepcional de la homenajeada. Mientras tanto, la propia Mirtha, entre risas, compartió su deseo para el futuro: “Quiero cumplir un añito más, quiero ser centenaria”.

Otro de los aspectos que recordó Mirtha, en la reciente emisión de su programa, fue la participación de Roberto Moldavsky: “El que estuvo también fue Moldavsky, fue una sensación, lo que se ha reído la gente. Qué gracioso que es, improvisa todo y cuenta cosas que a tofos nos pasan, pero con un humor espectacular. Muchas gracias a Moldavsky, una noche inolvidable. Quiero agradecerle a Marcela Tinayre, mi hija, que muy cariñosamente me cedió su casa. En mi casa no cabían, es bastante grande, pero 74 personas con mesas y todo era imposible. así que no pudimos bailar, pero nos divertimos. Yo me fui a las 3, y luego me quedé hasta las 5”.

Por último, antes de dar inicio a su mesaza, la diva destacó los presentes recibidos y afirmó: “Me mandaron cantidad de flores, aquí hay también, y regalos de todo tipo. Menos mal que en la invitación decía sin regalos, pero mandaron muchísimos. Fue inolvidable. Me lo merezco”.