Llamas, cactus y paisajes de ensueño: las aventuras de Nicole Neumann y Cruz por la Quebrada de Humahuaca

Luego de la controversia por la fiesta de 15 de su hija Allegra, la modelo se mostró relajada junto al niño en las características postales del noroeste argentino

La llama que llama: Nicole
La llama que llama: Nicole Neuman, Cruz Urcera y una postal típica del noroeste argentino (Instagram)

Nicole Neumann encontró en Jujuy un refugio natural para compartir con su hijo Cruz tras días de alta exposición mediática y la polémica por la fiesta de 15 de su hija Allegra. La modelo viajó al norte argentino y documentó su estadía a través de imágenes que reflejan su proximidad con la naturaleza, reafirmando un perfil marcado por la conciencia ecológica y el disfrute del medio ambiente. El recorrido incluyó escenas con llamas, cabras, cactus y el característico paisaje quebradeño de los siete colores, todos elementos que refuerzan su vínculo con la vida al aire libre.

Las primeras fotografías muestran a Nicole Neumann junto a Cruz, el niño que tuvo con su marido Manu Urcera, en un entorno de casas de adobe, suelo de piedras y montañas recortadas sobre el cielo jujeño. Ambos interactúan con llamas, animales representativos de la región, que aparecen decorados con cintas de colores. La modelo luce botas altas, una campera adornada con tachas y un vestido corto, mientras sostiene a su hijo y sonríe. El fondo exhibe la arquitectura típica del noroeste y un clima soleado, elementos que aportan calidez a la escena.

La modelo Nicole Neumann y
La modelo Nicole Neumann y su hijo Cruz acarician a una cabra durante su estadía en Jujuy, disfrutando de un día al aire libre

En otra imagen, la modelo sostiene a Cruz y se acerca a una cabra, acción que evidencia su interés por los animales y ofrece a su hijo una experiencia de contacto directo con la fauna local. La vegetación alta y el sendero de tierra enmarcan el momento, mostrando la intención de Nicole de promover el respeto por los seres vivos y el entorno natural.

El paseo incluyó también trayectos por caminos rodeados de cactus gigantes y vegetación autóctona. En una de las postales, Neumann recorre un sendero de piedra con Cruz en brazos, ambos de espaldas a la cámara, rodeados de plantas nativas y un cielo de azul intenso. Este tipo de recorridos son frecuentes en la zona y permiten apreciar la diversidad paisajística de la provincia.

Nicole Neuman con su hijo
Nicole Neuman con su hijo Cruz a upa caminando entre los cactus, otra postal típica de la region

Una de las imágenes más representativas muestra la vista panorámica del Cerro de los Siete Colores, un emblema de la Quebrada de Humahuaca. En primer plano, un cactus se destaca sobre el fondo de montañas rojizas, aportando una dimensión visual distintiva. Esta postal, sumada a las anteriores, evidencia la búsqueda de espacios abiertos y la valorización de la geografía argentina por parte de la modelo.

El viaje de Nicole también incluyó un guiño a su actividad profesional, ya que en una de las imágenes se la observa junto a una llama y se menciona una campaña publicitaria próxima a lanzarse. La conjunción entre su trabajo y su interés por la naturaleza se hace presente sin perder el hilo de la conexión ambientalista que la caracteriza.

El Cerro de los Siete
El Cerro de los Siete Colores en Purmarca, una postal inevitable de la Quebrada de Humahuaca

La presencia de Cruz en cada imagen refuerza el carácter familiar del viaje y transmite la idea de compartir aprendizajes y valores a través de experiencias directas. Los recorridos, las interacciones con animales y la contemplación del paisaje parecen orientados a fortalecer el vínculo madre-hijo desde una perspectiva de respeto por el medio ambiente.

Nicole Neumann emprendió este viaje luego de unos días en los que estuvo en el foco mediático debido a la celebración del cumpleaños de 15 de su hija Allegra y la repercusión pública del conflicto familiar. La discusión entre Nicole y Fabián Cubero, padre de Allegra, por la organización del evento generó debates públicos y declaraciones cruzadas. Cubero expresó su malestar y puso en duda los acuerdos previos sobre la fiesta, mientras que Nicole minimizó los reclamos y priorizó los deseos de su hija.

Nicole Neumann, con una blusa
Nicole Neumann, con una blusa marrón y pantalones verdes a tono con el paisaje, carga a su hijo en pleno paseo

En medio de este escenario, Manu Urcera, pareja de la modelo y padre de Cruz, publicó mensajes de apoyo hacia su esposa, reforzando la imagen de unidad familiar y respaldo ante la controversia. En paralelo, Nicole optó por alejarse del centro de la escena mediática y refugiarse en un entorno natural, enfatizando su filosofía de vida y el valor que otorga a la crianza consciente y al contacto con la tierra.

