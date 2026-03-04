La llamativa frase de Mica Viciconte en medio del conflicto con Nicole Neumann: “La humildad vale más que cualquier cosa”

Mica Viciconte volvió a atacar a Nicole Neumann tras la fiesta de 15 de Allegra Cubero

En el universo de las familias ensambladas del espectáculo argentino, la relación entre Mica Viciconte y Nicole Neumann se ha convertido en una de las más observadas y tensas de los últimos años. Cada paso, decisión o mensaje público suele transformar cuestiones privadas en temas de debate mediático, sobre todo por el lugar que ocupa la panelista en la vida de las tres hijas que Fabián Cubero tuvo con la modelo. La dinámica familiar, lejos de apaciguarse con el paso del tiempo, parece sumar nuevos episodios de conflicto, especialmente cuando se trata de decisiones importantes vinculadas a las niñas. La reciente controversia por la fiesta de 15 de Allegra reavivó viejas disputas y expuso nuevamente la fragilidad de los acuerdos en el seno de la familia.

En las últimas horas, Viciconte compartió en Instagram una imagen de su hijo Luca con un mensaje cargado de valores y referencias implícitas, que muchos leyeron como una indirecta dirigida a Neumann: “Ojalá que crezcas sabiendo que el respeto, la empatía, la humildad y el amor valen mucho más que cualquier cosa que se pueda comprar. Te amo”. Esta publicación se produjo en medio de la escalada de tensiones, cuando las versiones cruzadas sobre la fiesta de Allegra ocupaban el centro de la escena pública y mediática.

El conflicto tomó forma cuando, pese a un acuerdo judicial que asignaba la organización de la fiesta a Cubero y dejaba el viaje en manos de Nicole, la modelo sorprendió al celebrar el cumpleaños por su cuenta durante el fin de semana. La decisión derivó en una ola de comentarios, especulaciones y mensajes en redes sociales. Frente a esto, Viciconte eligió responder con claridad: “Cuando hay acuerdos, lo más sano es respetarlos”, sentenció en sus historias. Luego agregó: “La fiesta de 15 que venimos organizando con tiempo y amor se celebra en abril, tal como se había pactado el año pasado”. Agradeció públicamente al salón Altos de Olivos y reafirmó su rol en la familia y en el evento: “Y sí, estoy presente porque soy parte de esta familia y también de la organización de este día tan especial. A algunos les molesta… pero acompañar y cumplir la palabra también es parte de educar”.

Esta situación se suma a una larga secuencia de desencuentros entre Viciconte y Neumann, donde cada gesto adquiere el tono de un mensaje dirigido y refuerza la dificultad de lograr un entendimiento duradero. La exposición pública de la disputa muestra cómo la convivencia en familias ensambladas puede estar atravesada por tensiones persistentes, especialmente cuando las diferencias llegan a las redes sociales y se convierten en temas de conversación nacional. Mientras tanto, la familia espera por la fiesta de 15 pactada, con la expectativa de que el evento se convierta en un espacio de celebración y no en motivo de nuevos cruces.

El mensaje en las redes de la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) no fue todo. La controversia estalló en redes sociales cuando Viciconte, tras ver las publicaciones de Nicole y su hija, decidió salir a aclarar su posición. “No fue un posteo fuerte. Solamente aclaré que yo tenía firmado con el salón y aclaré la situación”, explicó ante las cámaras cuando fue consultada por el origen de su descargo. La influencer dejó claro que su intención no era generar un escándalo, sino simplemente despejar cualquier tipo de confusión sobre la organización del evento.

Las preguntas no tardaron en multiplicarse, y el notero quiso saber si desde el salón de fiestas, donde se suponía que se celebraría el cumpleaños, se habían comunicado con ella tras el festejo de Nicole. “Yo pedí disculpas al salón porque no se accedía a esta situación y no fue lo que se había acordado. Y aclaré que no quería quedar pegada en algo que no era mi culpa”, remarcó Viciconte, tratando de despegarse de la polémica.