Así quedó la “placa planta” de Gran Hermano: la sentencia de los participantes más silenciosos

La segunda semana del reality rompió el molde al nominar a los competidores sigilosos, sorprendiendo a los fanáticos con una lista llena de caras inesperadas y una eliminación que se anticipa intensa

Después de las votaciones se conoció cómo quedó la placa planta de nominados (Video: GH, Telefe)

La segunda semana de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) comenzó a definir su rumbo con una gala de nominación especial que generó tensiones dentro de la casa. En esta ocasión, la producción propuso una dinámica distinta: los participantes debían votar a los llamados “plantas”, es decir, aquellos jugadores que, según la mirada de sus compañeros, no están generando contenido ni protagonismo dentro del reality.

La consigna generó debate desde el inicio. A diferencia de otras semanas donde las estrategias suelen girar alrededor de alianzas o rivalidades marcadas, esta vez el foco estuvo puesto en los perfiles más silenciosos de la convivencia. En el confesionario, cada participante tuvo que señalar a quienes considera que pasan desapercibidos o no están aprovechando su lugar en el juego.

Tras el recuento de votos, la placa quedó conformada por varios nombres que se repitieron a lo largo de la noche. Entre ellos se destacan Yipio, Cinzia y Eduardo, quienes recibieron la mayor cantidad de puntos por parte de sus compañeros. También quedaron comprometidos Martín, Tomy, Nazareno, Kennys, Titi y Zunino, lo que terminó de configurar una placa amplia y con múltiples jugadores en riesgo.

Yipio, Cinzia y Eduardo encabezan la lista de nominados tras recibir la mayor cantidad de votos por parte de sus compañeros de casa

Además, hubo un movimiento clave que cambió el tablero de la semana. Juanicar quedó automáticamente nominado luego de que el líder de la semana, Franco Poggio, decidiera fulminarlo en una jugada estratégica que sorprendió dentro de la casa. Con esa decisión, el participante se sumó directamente a la lista de posibles eliminados.

En el conteo final, Eduardo fue el más votado de la noche con 15 puntos, lo que lo ubicó como uno de los principales apuntados por sus compañeros. Detrás de él quedó Yipio con 10 votos, mientras que Cinzia y Tomy acumularon 9 cada uno. Más atrás se ubicaron Martín, Nazareno, Titi y Zunino, quienes recibieron 4 votos cada uno.

Tras conocerse los resultados, el conductor Santiago del Moro explicó cómo funcionará la dinámica de esta semana. “Es como si fuera voto negativo. Mañana bajan dos plantas y el resto sigue a la gala del lunes”, señaló, anticipando que algunos de los nominados podrían salir de placa antes de la eliminación definitiva. El conductor también recordó que el público puede votar desde varios países de la región, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, lo que amplía el alcance de la decisión final.

Franco Poggio, líder de la semana, ejecutó una jugada estratégica al fulminar a Juanicar, quien quedó nominado automáticamente

Así nominaron los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada en la placa planta

  • Andrea del Boca: 2 a Tomy y 1 a Nazareno
  • Brian Sarmiento: 2 a Eduardo y 1 a Andrea
  • Yanina Zilli: 2 a Kennys y 1 a Yipio
  • Luana Fernández: 2 a Cinzia y 1 a Yipio
  • Franco Zunino: 2 a Eduardo y 1 a Lola
  • Juani Caruso: 2 a Cinzia y 1 a Nazareno
  • Franco Poggio: 2 a Yipio y 1 a Manuel
  • Carmiña Masi: 2 a Titi y 1 a Tomy
  • Jenny Mavinga: 2 a Cinzia y 1 a Lola
  • Pincoya Galvarini: 2 a Yipio y 1 a Eduardo
  • Manuel Íbero: 2 a Carlota y 1 a Eduardo
  • Martín Rodríguez: 2 a Sol y 1 a Lola
  • Lola Tomaszeuski: 2 a Zunino y 1 a Yipio
  • Emanuel Di Gioia: 2 a Nazareno y 1 a Tomy
  • Sol Abraham: 2 a Martín y 1 a Mavinga
  • Yipio Pintos (con el beneficio que le dio Lucero): 3 a Eduardo, 2 a Zunino y 1 a Luana
  • Nazareno Pompei: 2 a Yipio y 1 a Andrea
  • Nicolás Sícaro: 2 a Eduardo y 1 a Cinzia
  • Titi Tcherkaski: 2 a Eduardo y 1 a Andrea
  • Tomy Riguera: 2 a Danelik y 1 a Yipio
  • Kennys Palacios: 2 a Martín y 1 a Cinzia
  • Cinzia Francischiello: 2 a Luana y 1 a Nicolás
  • Danelik Galazan: 2 a Titi y 1 a Tomy
  • Lolo Poggio: 2 a Eduardo y 1 a Cinzia

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen