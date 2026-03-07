Teleshow

Guillermo Coppola contó cómo continúa su salud tras recibir el alta de su internación: “Ya tengo diagnóstico”

El exmanager de Diego Maradona dialogó con Teleshow y relató cómo sigue su evolución desde la comodidad de su casa

Guillermo Coppola recibió el alta
Guillermo Coppola recibió el alta médica tras una noche de internación para estudios programados sobre su salud pulmonar (Candela Teicheira)

Después de horas de incertidumbre e inquietud, este viernes al mediodía, Guillermo Coppola recibió el alta tras permanecer una noche internado. En ese contexto, una vez que se confirmó que el exrepresentante de Diego Maradona ya estaba en la comodidad de su hogar, sus seguidores dejaron aun lado la preocupación. Así las cosas, la figura del mundo del fútbol dialogó con Teleshow y contó cómo continúa su recuperación.

Fiel a su estilo, y dejando ver la energía que tenía, Coppola se mostró entusiasmado. “Arriba, arriba. Ya estoy en casa, estudio hecho, un catéter que determinó una hipertensión pulmonar”, comenzó diciendo durante la charla.

Acto seguido, Guillermo resaltó que se enfocará en su recuperación y seguirá atentamente las indicaciones médicas: “Así que ya tenemos diagnóstico y tratamiento a seguir”. Previamente, quien había confirmado su alta médica había sido su hija: “Está todo bajo control. Él se realizó unos estudios que estaban previstos para hoy a la mañana, por eso ingresó ayer. Todo fue planificado, no hubo ninguna urgencia. Se encuentra bien, bajo control. Se sometió a un cateterismo”, explicó Natalia Coppola, al detallar el procedimiento al que fue sometido su padre, en diálogo con este medio.

Natalia agregó que Guillermo ya se encontraba en su domicilio y que el motivo de la internación fue únicamente para realizar controles médicos previamente pautados. “Él ya está en su casa, descansando. Solo eran estudios que debía hacerse. No presentaba malestar, aunque tenía algo de cansancio en la voz debido a la fibrosis pulmonar. Presentaba cierta dificultad para respirar, por eso se decidió hacerle un chequeo. Se buscaba confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar y definir el tratamiento a seguir. Ingresó al sanatorio ayer, hoy por la mañana le hicieron el procedimiento y al mediodía volvió a su hogar. Está bien, está animado y conversando”, relató.

En primera instancia, la noticia de la internación fue difundida por Fede Flowers en el ciclo conducido por Luis Majul en El Observador. El periodista señaló que la intervención se habría realizado por complicaciones derivadas del Covid que Coppola contrajo en 2021. “Desde entonces, su situación pulmonar se vio muy afectada. Ha tenido varias complicaciones y estuvo en terapia intensiva”, señaló.

Natalia Coppola, hija del empresario,
Natalia Coppola, hija del empresario, confirmó que la internación fue preventiva y sin urgencias, enfocada en controles y chequeos médicos

Cinco años atrás, Coppola también atravesó una internación por un cuadro respiratorio severo, consecuencia directa del Covid-19. Desde ese momento, debió enfocarse en tratar la fibrosis pulmonar que le dejó la infección.

En ese entonces, con 73 años, el empresario estuvo internado en el Sanatorio Finochietto y confirmó su situación en diálogo con Teleshow. “Acabo de salir, estoy rumbo a casa para seguir recuperándome y volver al trabajo”, comentó.

Respecto a su estado de salud, Coppola manifestó: “Me siento bien, pero no para festejar. Mucha gente preocupada me envió mensajes, buena energía y oraciones. Eso es muy valioso. Ya hablaremos, no quiero explayarme mucho. Justo hablaba con mi esposa sobre ese tema. Agradezco mucho a todos y mando un beso grande. Seguiré adelante, con fuerza. Por eso siempre me digo: ‘¡Animal! ¡Metele garra, animal!’”, expresó, y también agradeció el apoyo recibido durante su internación.

Durante su permanencia en la clínica, Coppola también compartió detalles de su estado de salud con la periodista Mariana Brey, entonces integrante de Los Ángeles de la Mañana. “Estoy en terapia con asistencia respiratoria, con bigotera por ahora. Esperemos que no pase de ahí. Todo lo demás está bien, excepto los pulmones. Hay que cuidarse mucho”, relató en un audio.

En 2023, Coppola debió realizarse nuevos controles tras experimentar un fuerte dolor en el pecho. Fue atendido en la Clínica Colón de Mar del Plata, donde quedó en observación y, una vez estabilizado, recibió el alta médica.

